Resete huoltaa jatkossa HMD:n laitteet

:n eli Human Mobile Devicesin uusi valtuutettu huoltokumppani Suomessa on Resete. Yritys vastaa HMD:n laitteiden takuuhuolloista ja takuun ulkopuolisista huolloista Suomessa.HMD:n mukaan yhteistyö on alkanut syyskuussa, ja huollot toteutetaan HMD:n virallisten ohjeiden mukaan, alkuperäisillä varaosilla. HMD:n laitteet on myös helppo korjata itse, sillä esimerkiksi HMD Skylinen takakansi lähtee helposti irti, jonka myötä esimerkiksi akun saa vaihdettua nopeasti.

"Resetelle huoltokumppanuus HMD:n kanssa on tärkeä askel ja on hienoa päästä vastaamaan suomalaisille tärkeän merkin huolloista Suomessa. HMD:n valmistamat laitteet ovat tunnettuja kestävyydestään ja käytettävyydestään, pidämme Resetellä huolen, että ne pysyvät sellaisina koko elinkaarensa ajan." kertoo Risto Päivänsalo, Reseten toimitusjohtaja.





Apua huoltotoimiin saa HMD:n nettisivuilta tai laitteen voi viedä viralliselle jälleenmyyjälle, jonka kautta puhelin lähetetään huoltoon, mikäli sitä ei itse saa kuntoon.