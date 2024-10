iPhone 13 ja Oppo A18 syyskuun myydyimpiä puhelimia

Kuukausi on jälleen vaihtunut, joten on aika katso, mitä puhelimia sekä älykelloja syyskuussa myytiin.iPhone 13 on edelleen ostavan yleisön suosiossa, sillä tämä kolme vuotta vanha malli oli esimerkiksi DNA:n ja Telian kuluttajien listalla myydyin.Myös tuoreet iPhone 16 -mallit, etenkin Pro ja Pro Max, ovat nekin käyttäjien mieleen, sillä laitteet ovat nousseet kärkipaikolle. Esimerkiksi Elisan yritysmyynnissä iPhone 16 Pro on ykkösenä. Pari kuukautta sitten Oppo A18 -puhelin nousi yllättäen kärkeen DNA:lla . Tämä edullinen puhelin on edelleen suosittu, sillä nyt se löytyy Elisan henkilöasiakkaiden listan kärjestä ja DNA:lla se on toisena.Veikon Koneen listalta löytyy A18 -mallin lisäksi A38, joten Oppon laitteet keräävät yhä enemmän kiinnostusta Suomessa.Älykellojen osastolla jokaisella operaattorilla kärjessä on lapsille suunnattu kellopuhelin. DNA:lla ja Telialla kärkipaikan otti Xplora Watch XGO3, kun taas Elisalla kärjessä on ZTE K1 Pro.

DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat syyskuussa 2024

Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A15 5G OPPO A18 Apple iPhone 16 Pro 5G Apple iPhone 16 Pro Max 5G Samsung Galaxy A55 5G Apple iPhone 15 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G OnePlus Nord 4 5G Honor X7a Samsung Galaxy S23 FE 5G Samsung Galaxy A05s Samsung Galaxy A35 5G

DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat syyskuussa 2024

Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A15 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy A05s OPPO A18 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G OnePlus 12 5G Samsung Galaxy A55 5G Samsung Galaxy S24 5G OnePlus 12R 5G Samsung Galaxy S23 5G Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Samsung Galaxy S23 FE 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille syyskuussa 2024

Oppo A18 Samsung Galaxy A15 5G Apple iPhone 13 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Apple iPhone 16 Pro 5G Honor X6b Samsung Galaxy A55 5G OnePlus Nord CE4 Lite 5G Samsung Galaxy S24 5G Apple iPhone 15 5G OnePlus Nord 4 5G Nokia 105 4G OnePlus 12 5G Samsung Galaxy A25 5G Samsung Galaxy A05s

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille syyskuussa 2024

Apple iPhone 16 Pro 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 16 Pro Max 5G Samsung Galaxy S24 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A55 5G Apple iPhone 16 5G Samsung Galaxy A15 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G OnePlus 12 5G Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Samsung Galaxy XCover 7 5G Enterprise Edition Samsung Galaxy A25 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille syyskuussa 2024

Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A15 5G Apple iPhone 16 Pro 5G Samsung Galaxy A55 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 15 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 16 Pro Max 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille syyskuussa 2024

Samsung Galaxy A35 5G Nokia G42 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A55 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 16 Pro 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A15 5G Apple iPhone SE 5G Samsung Galaxy Xcover7 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet syyskuussa 2024

OnePlus Nord CE3 Lite 5G OnePlus Nord CE4 Lite Samsung Galaxy A05s OnePlus 12R Apple iPhone 16 Pro Apple iPhone 15 Apple iPhone 13 Apple iPhone 15 Pro Samsung Galaxy A25 Samsung Galaxy A15 5G

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet syyskuussa 2024

Samsung Galaxy A55 5G Samsung Galaxy A35 5G Samsung Galaxy A15 Apple iPhone 16 PRO 5G OnePlus Nord CE4 Lite 5G Apple iPhone 16 Pro Max 5G Oppo A38 Oppo A18 OnePlus CE3 Lite 5G Honor X6b

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet syyskuussa 2024

Xplora XGO3 Apple Watch Series 10 GPS OnePlus Watch 2 Huawei Watch GT 4 Huawei Watch Fit 3 Apple Watch SE GPS Garmin Fenix 7 Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Series 10 GPS+Cellular Honor Watch 4 Samsung Galaxy Watch6 Xplora X6 Play Huawei Watch GT 3 Apple Watch Series 9 GPS+Cellular Samsung Galaxy Watch7

Elisan myydyimmät älykellot syyskuussa 2024

ZTE K1 Pro (lasten kellopuhelin) Polar Ignite 2 Apple Watch Series 10 GPS Huawei GT 5 - sarja Samsung Galaxy Watch7 (eSIM) Apple Watch Ultra 2 (eSIM) Garmin Vivoactive 5 -sarja Xplora XGO3 (lasten kellopuhelin) OnePlus Watch 2 Polar Ignite 3 Spacetalk Adventurer 2 (lasten kellopuhelin) Garmin Epix Pro Gen 2 Samsung Galaxy Watch Ultra (eSIM) OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition Xplora X6 Play (lasten kellopuhelin)

Telian myydyimmät älykellot syyskuussa 2024