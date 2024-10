Garmin Lily 2 Active julkaistiin - Pienin GPS:llä varustettu Garmin-älykello

Tammikuussa esitteli kaksi Lily 2 -malliston kelloa ja nyt jatkoksi on julkaistu uusi-malli.Lily 2 -malliston kellot ovat pienikokoisia. Aiemmin julkaistut Lily 2- ja Lily 2 Classic -mallit eivät sisällä sisäänrakennettua GPS:ää, mutta Lily 2 Activessa sellainen on. Valmistajan mukaan Lily 2 Active onkin pienin GPS:llä varustettu Garmin-älykello.Kellossa on metallirunko, kaksi painiketta ja kauniisti kuvioitu näyttö, jonka alta paljastuu kosketusnäyttö.Älykellotilassa akunkesto yltää jopa 9 päivään ja GPS:n kanssa virtaa riittää 9 tunniksi.GPS:n lisäksi tarjolla on muun muassa Body Battery -energiatason seuranta, unenlaadun pisteytys, liikkumisen seuranta, useita urheilutiloja sekä Garmin Pay -lähimaksu.Lily 2 Active on saatavissa kahdessa väriyhdistelmässä: Vaalea kulta/luunvalkoinen tai Hopea/vaaleanvioletti.Lily 2 Active-älykellon suositushinta on 369 euroa ja se tulee saataville vuoden viimeisen neljänneksen aikana.