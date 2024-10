Android 15 -päivitys onnistui rikkomaan Instagramin tarinat

laittoi pari päivää sitten jakoon Android 15 -päivityksen . Ensimmäisenä siitä pääsevät nauttimaan Googlen omien Pixel-laitteiden omistajat.Päivityksen myötä on esiintynyt pieni, mutta erikoinen ongelma.Päivitys nimittäin onnistui rikkomaan Instagramin ja etenkin palvelun tarinat. Asiasta on keskusteltu muun muassa Redditissä ja myös itse olen ongelman huomannut Pixel 9 Pro XL -puhelimella Päivityksen jälkeen tarinoita ei käytännössä pysty selaamaan ollenkaan, sillä ne jäätyvät eivätkät tarinat vaihdu seuraavaan. Tarinasta poistuminen tuottaa myös ongelmaa.Instagram on tosin jo paikannut ongelman eli Instagram kannattaa päivittää Google Play -kaupan kautta, jos ongelmia esiintyy.