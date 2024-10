Nyt se alkoi: Android 15 lähti jakeluun ensimmäisille kännyköille

tämän vuoden suuri käyttöjärjestelmäpäivitys,, on vihdoin saatavilla.Tänä vuonnaaskelmerkit poikkesivat aiemmista vuosista merkittävästi, sillä yhtiö julkisti uudet Pixel 9 -sarjan puhelimet elokuussa, mutta ilman uutta Androidia.Sitten Android 15 julkaistiin virallisesti syyskuun alussa , mutta silloinkaan käyttöjärjestelmää ei voinut ladata millekään puhelinmallille.Mutta nyt päivitys on vihdoin saatu jakeluun ja se on lähtenyt jo päivittymään tuetuille Googlen Pixel -malleille Päivitys on saatavilla näille Googlen puhelinmalleille:

Lisäksi päivitys on lähtenyt jakeluuneli Googlen viime vuonna julkaisemalle omalle tabletille.Lähiviikkojen aikana on todennäköistä, että suurimmat Android-valmistajat virittelevät omia julkaisuputkiaan kuntoon. Todennäköisesti Android 15 saapuu ensimmäisenäjauusimmille lippulaivamalleille. Tosin Samsungin osalta näyttää siltä, että yhtiö saa päivityskoneensa käyntiin vasta vuodenvaihteen jälkeen . Pienemmät valmistajat, kuten Honor ja HMD ovat olleet viime vuosina hieman hitaampia päivitystensä osalta.Jos haluat tietää, onko oma puhelimesi saamassa Android 15 -päivityksen, voit tarkastaa tilanteen Android 15 -päivitysseurannastamme Olemme myös käyneet läpi sitä, mitä uudistuksia Android 15 tuo mukanaan