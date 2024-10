Google Pixel 8a -kännykkä irtoaa nyt halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin

omassa puhelinmallistossa on ollut nyt useamman vuoden ajan "hieman halvempi" a-sarjan Pixel-malli. Mutta niidenkään hinnat eivät ole olleet varsinaisesti mitään budjettitasoa, vaan niissäkin kyse on ollut huippupuhelimesta, tukevalla hintalapulla.Vuonna 2023 julkaistiin Pixel-malliston tuorein a-sarjalainen,. Se tuli Suomeen myyntiin epävirallisia reittejä pitkin ensimmäisenä Verkkokauppa.com:n kautta kesällä 2023. Tuolloin hintalappu oli 649 euroa.Nyt Pixel 8a irtoaisi halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin Suomessa, sillä sitä myydään 399 euron hintalapulla . Vielä syyskuussa puhelin maksoi 469 euroa ja viime viikollakin 429 euroa.Pixel 8a:ssa on 64 megapikselin pääkamera, optisella kuvanvakaimella varustettuna sekä 13 megapikselin laajakulmakamera. Puhelin on samalla nykymaailmassa suhteellisen siro, sillä näyttö on ainoastaan 6,1 tuumainen ja leveyttä puhelimella on suht maltilliset 72,7 mm. Puhelin on pärjännyt arvosteluissa varsin hyvin ja useimmat arvostelijat moittivat lähinnä puhelimen julkaisuhetken hintaa turhan kovaksi - sekä suhteellisen hidasta 18 watin pikalatausta. Pixel 8a:lla on myös huikea päivityslupaus : vaikka puhelin julkaistiin viime vuonna, se tulee saamaan Android-päivityksiä vielä vuosien ajan, aina Android 21:een saakka, joka julkaistaan näillä näkymin vasta vuonna 2030. Lisäksi Googlen Pixelit saavat uusimmat Android-päivitykset aina ensimmäisenä kaikista Android-puhelimista.

Google ei siis myynyt omia puhelimiaan virallisesti lainkaan Suomessa aiemmin, mutta tilanne muuttui tänä kesänä, kun Google vihdoin avasi jakelukanavat myös Suomessa Myös puhelimen isommalla, 256 gigatavun tallennustilalla varustettu versio on nyt tarjouksessa, maksaen halvimmillaan 469 euroa . Isompaa mallia on myyty viime aikoina noin 520 - 550 euron hintalapulla.