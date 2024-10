Tämän hetken paras kännykkätarjous? Googlen uudet Pixelit jopa -42%

minkä tahansa

ylimääräistä

syyskuussa julkaisemat Google Pixel 9 -sarjan kännykät ovat samalla ensimmäiset Pixel-puhelimet, joita myydään virallisesti myös Suomessa.Aiemmin Pixeleitä on ns. harmaatuotu Suomeen jälleenmyyntiin, mutta Pixel 9 -malliston myötä Google ryhtyi myymään mallistoa Suomessa myös virallisten jälleenmyyjien kautta.Uutuuksia pidetään yleisesti yksinä parhaista moderneista Android-puhelimista, eräänlaisina Googlen luomina malliesimerkkeinä siitä, millainen Android-puhelimen pitäisi olla. Pixel 9 -malleissa on monelle potentiaaliselle ostajalle vain yksi paha ongelma: hinta.Malliston edullisinkin malli, Pixel 9 , maksaa tällä hetkellä noin 900 euroa. Joten aivan kaiken kansan kännykästä on vaikea Pixeleiden yhteydessä puhua.Mutta myyntiä vauhdittaakseen Google on polkaissut jälleenmyyjien kanssa pystyyn ennennäkemättömän alennuskampanjan. Tarjolla alennuskampanja tosin vaatii hieman tavallista enemmän vaivannäköä, mutta on ehdottoman hyvä.Kaksi jälleenmyyjää: DNA ja Gigantti tarjoavat molemmatkaikkiin Pixel 9 -malleihin, joka on arvoltaan 400 euroa.Toimittamallatoimivan kännykän DNA:lle tai Gigantille, samalla kun ostaa itselleen minkä tahansa Pixel 9 -mallin, yhtiö hyvittää puhelimesta vähintään 400 euroasen päälle, mitä yhtiö hyvittäisi puhelimesta tavallisesti.DNA kertoo sivuillaan, että kaikki toimivat puhelimet hyväksytään kampanjaan, eli myös se piironginlaatikosta löytynyt muinainen Nokian halko, jos se vain vielä lähtee päälle. Muinaisimmista kännykkämalleista yhtiö hyvittää yhden euron, mutta päälle lyödään joka tapauksessa luvattu 400 euron alennus.Vaihdossa tuotavan kännykän kanssa edullisin Google Pixel 9 -puhelin, 128 gigatavun tallennustilalla, maksaa DNA:n kautta hankittuna. Alkuperäinen hinta on siis 939 euroa ja siitä vähennetään edellä mainittu 401 euroa. Jos vaihdossa vie uudemman puhelimen, hinta tippuu tietysti enemmänkin - tosin korvaukset eivät ole kovin kaksisia, sillä esimerkiksi mainiosta OnePlus Nord 3:sta DNA antaa hyvitystä vain 10 euroa. Eli itse veisimme vaihdossa sen laatikonpohjalta löytyneen 10 vuotta vanhan puhelinvanhuksen.DNA:n tarjouslinkit alla:

Emme tiedä, kuinka paljon tuotteita on DNA:lla varastossa tai sitä, loppuuko kampanja, kun tarjoustuotteet on loppuunmyyty. Lisähyvitys-kampanjan päättymispäiväksi mainitaan yhtiön sivuilla 10.11.2024.DNA:n mukaan puhelimen voi ostaa netistäja sen jälkeen viemällä vaihtoon tarkoitetun puhelimen DNA:n kauppaan, josta hyvitys maksetaan tilille. Vaihtoehtoisesti vaihtopuhelimen kanssa voi kävellä suoraan liikkeeseen ostamaan itselleen Pixelin, jolloin alennus lasketaan paikan päällä.Gigantilla vaihtohyvityksen saadakseen puhelin on pakko ostaa paikan päältä. Lisäksi myöstarjoaa hieman vastaavaa kampanjaa, mutta yhtiö ei anna puhelimista riihikuivaa rahaa. Sen sijaan Elisalla Pixel pitää ostaa täydellä hinnalla ja vaihtoluurista saa itselleen Elisan 400 euron lahjakortin.Mainittakoon, että Pixel 9 -malliston Android-päivitystuki on myös erittäin pitkä, sillä Pixel 9 -malliston luvataan saavan Android 22 -päivityksen, jonka pitäisi ilmestyä vuonna 2031.