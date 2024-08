Google julkisti Pixel 9 -sarjan puhelimet

julkisti tänään odotetut Pixel-puhelimensa. Odotetut etenkin siksi, että nämä laitteet tulevat saataville virallisesti Suomessa.Uusia tavallisia Pixel-puhelimia ovat Pixel 9 Pixel 9 Pro ja Pixel 9 Pro XL . Näiden lisäksi julkaistiin vielä taittuva Pixel 9 Pro Fold, josta voi lukea tarkemmin täältä Muita uutuuksia ovat Pixel Watch 3 -kello ja Pixel Buds 2 Pro -kuulokkeet.Kaikki nyt julkistetut Pixelit kuuluvat huippuluokkaan ja se näkyy myös hinnoissa. Alle tuhannella eurolla saa vain 128 gigatavun version Pixel 9 -puhelimesta, kun muiden laitteiden hinnat yltävät yli tuhannen. Tavallisista malleista kallein on Pixel 9 Pro XL:n teratavun malli, joka maksaa 1749 euroa.

Uutta muotoilua ja kirkkaampaa näyttöä

Pixel 9 Pro

Tarkemmat hinnat ja saatavuuden löydät tästä erillisestä artikkelista Ulkoisesti Pixelit ovat tuttua Googlea viime vuosilta, sillä laitteiden takakamerat ovat laitettu palkkiin. Toki tämä sivuttain kulkeva palkki on erilainen kuin esimerkiksi viime vuoden Pixel 8 -puhelimissa Tavallisessa Pixel 9:ssa on 50 megapikselin pääkamera (f/1.68, 1/1,31") ja 48 megapikselin ultralaajakulma (f/1.7, 123°, 1/2,55"). Pro-malleista löytyy näiden lisäksi 48 megapikselin 5-kertaisella optisella zoomilla varustettu telekamera (f/2.8, 1/2,55").Googlen mukaan Pixel 9 -mallit ovat jopa tuplasti kestävämpiä kuin Pixel 8 -mallit ja muotoilu on aiempaa ohuempaa. Google sanoo Pixel 9:n olevan linjakas, taskuun mahtuva älypuhelin. Pron osalta esille nostetaan mattapintainen lasi, kaksivärinen kamerapalkkin ja kiillotettu metallikehys.Tarjolla on IP68-luokitusta veden- ja pölynkestävyydelle. Materiaaleina toimivat alumiini ja edestä ja takaa laitteet on päällystetty kestävällä Corning Gorilla Glass Victus 2 -lasilla. Valmistuksessa on käytetty kierrätettyä alumiinia ja muita kierrätysmateriaaleja.Edessä Pixel 9:ssä on 6,3 tuuman Actua-lisänimellä varustettu OLED-näyttö, joka on 35 prosenttia kirkkaampi Pixel 8:een verrattuna. Maksimikirkkaus yltää jopa 2700 nitiin.Pixel 9 Pron saa siis kahdessa eri koossa, jotka ovat 6,3 tuumaa ja 6,8 tuumaa. Näissä käytetään Super Actua nimeä, sillä näytöt hyödyntävät LTPO-tekniikkaa eli virkistystaajuus vaihtelee 1-120 hertsin välillä. Tavallisessa mallissa taajuus vaihtelee 60 - 120 hertsin välillä.Näytöt ovat Pro-malleissa tarkemmat ja kirkkaudet yltävät jopa 3000 nitiin.Koon osalta 6,3-tuumaisissa malleissa on 4700 mAh:n edestä akkua ja ne latautuvat jopa 55 prosenttiin noin 30 minuutissa. Pro XL:ssä on puolestaan 5060 mAh:n akku ja sen luvataan latautuvan jopa 70 prosenttiin noin 30 minuutissa. Kaikki laitteet tukevat myös langatonta latausta (Qi-sertifioitu). Akunkeston luvataan pidentyneen jopa 20 prosentilla verratessa Pixel 8 -mallistoon.Uutta ja yhteistä laitteissa on uuden Google Tenson G4 -piirin käyttö, joka on tietenkin Googlen tehokkain piiri tähän mennessä. Se on suunniteltu pyörittämään Gemini-tekoälyä jouhevasti, ja erilaisia toimintoja laitteista löytyykin. Esimerkiksi tekoälyn avulla voi muokata kuvia ja luoda niitä. Se auttaa myös tuottamaan tekstiä ja ottamaan parempia kuvia. Pixelit myös osaavat käsitellä kuvakaappauksia uudella tavalla ja auttavat löytämään kuvakaappauksista tietoa tekoälyn avulla.Pixel 9 Pron mukana tulee Google One AI Premium -paketti, jolla saat Gemini Advancedin käyttöösi lisämaksutta vuodeksi.Piirin parina Pixel 9:ssä on 12 gigatavua RAMia ja Pro-malleissa sitä on 16 gigatavua.Kaikissa laitteissa on vielä Android 14 -käyttöjärjestelmä, mutta ne saavat ensimmäisinä tämän vuoden Android 15 -version , kun se se tulee saataville. Päivityksiä on muutenkin luvassa nopeasti ja pitkään, sillä Pixelit saavat käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivityksiä seitsemän vuoden ajan. Mukana ovat myös erilliset Pixel Drop -päivitykset, jotka tarjoavat yleensä uusia ominaisuuksia.