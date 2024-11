Androidien päivitystahti kiihtyy: Android 16 saapuu jo kesällä

kertoi tänään luopuvansa nykyisestä-käyttöjärjestelmän vuosittaisesta päivitystahdista. Sen sijaan Androidin "isot" päivitysversiot ilmestyvät jatkossa aiempaa tiuhemmin.Jo vuosien ajan uusi Androidin "iso" päivitys on julkaistu syksyllä, suurin piirtein samaan aikaan kuin Google on julkaissut uudet Pixel -kännykkämallinsa . Uusin päivitys, Android 15 julkaistiin syyskuussa 2024 ja sen jakelu ensimmäisille kännykkämalleille alkoi lokakuussa.Mutta tulevatulee ilmestymään Googlen tiedotteen mukaan jo vuoden 2025 toisella vuosineljänneksellä. Eli uutta Androidia olisi tarjolla viimeistään kesäkuun lopulla 2025, ellei jo aiemminkin.Muutoksen syynä on se, että Androidin ytimessä oleva ns. SDK-julkaisu on päivittynyt ainoastaan suurten Android-päivitysten yhteydessä. SDK-päivityksillä on käyttöjärjestelmään tuotu uusia, sovelluskehittäjien käyttöön tarkoitettuja ominaisuuksia. Nyt Google haluaa tuoda uusia järjestelmätason uudistuksia kehittäjien käyttöön ripeämmällä tahdilla.

Mahdollisia ongelmia tiedossa

Vaikka nopeampi päivitystahti kuulostaakin hyvältä, siitä seuraa kaksi mielenkiintoista kysymystä - ja mahdollista ongelmaa.Ensinnäkin kysymykseen tulee Android-kännyköiden päivityslupausten pitäminen. Tähän saakka Android-valmistajat ovat luvanneet kännyköilleen tietyn määrän Android-päivityksiä - ja päivitysten määrä on vastannut suurinpiirtein vuosia.Eli jos valmistaja on luvannut uudelle kännykkämallilleen kolme suurta Android-päivitystä, on se tarkoittanut käytännössä sitä, että puhelin saa viimeisen suuren ohjelmistopäivityksensä kolme vuotta julkaisunsa jälkeen.Nyt moni valmistaja saattaa luistaa lupaamastaan tukiajasta tällä verukkeella: jos Androidin päivitystahti kutistuukin vaikkapa 9 kuukauteen, tarkoittaisi viisi suurta Android-päivitystä jatkossa enää kolmea ja puolta vuotta, aiemman viiden vuoden sijaan. Tietystikään aivan näin suoraviivaista matematiikkaa tuskin on tiedossa, mutta saatamme nähdä mielenkiintoisia riitoja aiheen tiimoilta jatkossa.Lisäksi ongelmaksi muodstuu sovellusten tuki. Googlella on raaka käytäntö, jossa sovellukset potkitaan pois Google Play -sovelluskaupasta, jos ne on kehitetty tietylle Android-versiolle ja kyseinen Android-versio on jo tarpeeksi monta "pykälää" uusinta Androidia jäljessä.Käytäntö on sinänsä järjetön, sillä vaikkapa täysin "valmis" sovellus, kuten taskulaskin, on Googlen mielestä pakko päivittää muutaman vuoden välein - tai se poistetaan kokonaan Googlen sovelluskaupasta.Kun Androidin päivitystahti nopeutuu, voi myös tuo aika lyhentyä, jonka puitteissa sovellus on pakko päivittää - vaikkei mitään syytä päivitykselle olisi. Eli monet hylätyt, mutta toimivat sovellukset saattavat kadota sovelluskaupasta aiempaa nopeammin.Nopeutettu päivitystahti voi aiheuttaa myös mielenkiintoisia muitakin tilanteita, sillä osa Android-valmistajista ei saa nykyisin edes vuodessa päivitettyä tukemiaan kännykkämalleja uusimpaan Androidiin. Esimerkiksi Honor hyppäsi jo pari vuotta sitten yhden Android-päivityksen yli osassa kännykkämalleistaan, kun yhtiö ei yksinkertaisesti ehtinyt saamaan päivityksiä tehtyä kaikille tuetuille malleilleen.