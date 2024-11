Bluesky kasvaa hurjasti - Suomessakin yksi suosituimmista sovelluksista tällä hetkellä

X:n eli entisen Twitterin käyrä on näyttänyt jo hyvän tovin alaspäin, ja käyttäjät ovat päätyneet sen myötä vaihtoehtoisiin palveluihin. Ensiksi suomalaiset innostuivat Metan Threadsista, sillä jo viime vuoden lopussa palvelun sovellusta asennettiin runsaasti , nostaen sen ladatuimpien sovellusten kärkipaikkoihin.Threads on myös pysytellyt kärjessä tähän asti, mutta nyt se on saanut haastajan lyhyisiin julkaisuihin keskittyvien palveluiden osalta. Viime päivinä Bluesky on saanut runsaasti uusia käyttäjiä, kun hiljattain se ylitti 15 miljoonan käyttäjän rajan ja kohta palvelussa on 20 miljoonaa käyttäjää.Useissa maissa Bluesky on ottanut sovelluskauppojen Top-listojen kärkipaikan haltuunsa ja Suomessakin palvelu on päätynyt suomalaisten kännyköihin.Tällä hetkellä Bluesky on sekä Google Play -kaupan että App Storen kolmanneksi suosituin ilmainen sovellus. Google Play -kaupassa Bluesky ohitti Threadsin, mutta App Storessa Threads pitää toistaiseksi toista sijaa.

Kummassakin sovelluskaupassa kärjessä on Tanssii Tähtien Kanssa -sovellus, jota käytetään ohjelmassa suosikkiparien äänestämiseen.Muita suosittuja ilmaisia sovelluksia Suomessa ovat tällä hetkellä muun muassa Foodora, Tokmanni, ChatGPT, Vinted ja MyEdenred.