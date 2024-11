Muistutus: Tarkista tarjouspuhelimen tai -tabletin päivitystuki - laki ei kiellä myymästä vanhentuneita kännyköitä

on mainio hetki tehdä löytöjä elektroniikkakaupoilla. Vaikka todelliset tarjoukset eivät olekaan oikeasti kovin suuria prosentuaalisesti, on Black Friday ja sitä edeltävä tarjouskampanjointi ollut jo vuosien ajan tilastollisestikin paras hetki ostaa mm. uusia kännyköitä.Kaupat lähestyvät alennuskampanjoita kahdella kulmalla: ensinnäkin ihan uusia tuotteita myydään ihan kohtuullisen hyvillä tarjouksilla. Mutta toinen tyypillinen tapa on se, että varastojen pohjilta myydään viime vuoden ja sitä vanhempaakin varastoa pois isoilla alennusprosenteilla.Parhaat diilit löytyvätkin usein viime vuoden malleista: esimerkiksi tarjouksessa oleva, viime vuonna julkaistu OnePlus Nord 3 on nyt todella edullinen ja suorastaan erinomainen ostos.Mutta kännyköiden ja tablettien ostoon sisältyy nykyisin myös merkittävä riski, jota harvat kuluttajat ymmärtävät. Laitteiden käyttöjärjestelmätuen pituudesta on tullut erittäin merkittävä tekijä siinä, kannattaako tuotetta ostaa ollenkaan.

Puhelimet

Tabletit

osta vain Samsungin, Applen tai OnePlussan tabletteja, jos olet melko varma siitä, että et uusi tablettia 2-3 vuoden sisään

näidenkin osalta, osta korkeintaan pari vuotta sitten julkaistu tabletti, ei sitä vanhempaa

Perkaamme hieman sitä, mitä ostoksilla kannattaa seurata:Kännyköissä valmistajien päivityslupaukset vaihtelevat villisti: pienet, tuntemattomat kiinalaisvalmistajat eivät välttämättä anna minkäänlaista päivityslupausta puhelimilleen. Ja samaan aikaan muutama iso valmistaja tarjoaa todella pitkää päivitystukea laitteilleen. Kovinta päivityslupausta puhelimilleen tarjoavatjaMutta onko sillä merkitystä, miten kauan puhelimeen tulee päivityksiä?Se riippuu miten usein vaihdat kännykkääsi: jos vaihdat puhelimesi aina kahden vuoden välein ja kippaat vanhan kännykän elektroniikkaromun kierrätykseen, asialla ei ole juurikaan merkitystä. Mutta jos vaihdat puhelinta useammin - tai esimerkiksi lahjoitat aiemman puhelimesi perheenjäsenen käyttöön, kun vaihdat omaasi, asialla on merkitystä.Olemme käyneet jo aiemmin läpi syvällisemmin sitä, mitä tapahtuu, jos Androidiin ei tule enää päivityksiä . Sama tilanne pätee pitkälti myös Applen iPhoneihin: sovellukset lakkaavat aikanaan toimimasta ja esimerkiksi verkkopankit eivät enää suostu päästämään sisään, jos käytössä on vanhentunut käyttöjärjestelmä.Vinkkimme ovatkin:Erinomainen paikka tarkistaa Android-kännyköiden tuen pituus on päivityksiä seuraava Android Update Tracker -sivusto . Applen tuotteiden osalta puolestaan Wikipedian iPhone-tuen taulukko on erinomainen työkalu.Tabletit ovat mielenkiintoinen tuoteryhmä, sillä niitä oman kokemuksemme mukaan uusitaan. Eli niin kauan kuin tabletti vain suinkin toimii suhteellisen sujuvasti, sitä käytetään eikä uutta osteta tilalle.Mutta tässä piilee myös merkittävä ongelma, sillä etenkin edullisempien tablettien osalta laitevalmistajat eivät tarjoa tuotteelle päivitystukea kuin naurettavan lyhyen aikaa. Esimerkiksi kiinalainen lupaa useimmille tableteilleen vain yhden suuren Android-päivityksen ja tietoturvapäivityksiä kahdesta kolmeen vuotta.Luvattu tietoturvapäivitysten tuen aika ei todellakaan ala siitä, kun laite ostettiin, vaan siitä, kun laite alunperin julkaistiin. Tälläkin hetkellä kaupat myyvät "uutena" Android-tabletteja, jotka on julkaistu vuonna 2022 eli osa niistä ei tule välttämättä saamaan tietoturvapäivityksiä - tai mitään muitakaan päivityksiä - enää lainkaan.Jos tuotteelle ei tule enää päivityksiä, se alkaa pikkuhiljaa "happanemaan" käsiin, vaikka se sinänsä olisikin edelleen toimiva laite. Käsittelimme taannoin asiaa tarkemmin artikkelissamme, jossa selvitimme mitä tapahtuu, jos Androidin jättää päivittämättä Tablettien osalta valitettavasti mitään keskitettyä tarkistuspaikkaa, josta tuen pituuden voisi tarkistaa - se pitää googletella esiin itse.Pidempää päivitystukea tablettivalmistajista tarjoavatsekä. Muiden valmistajien osalta päivitystuet vaihtelevat varsin villisti, mallista riippuen. Aivan tuntemattomimpia merkkejä emme suosittelisi lainkaan.Vinkkimme tabllettien ostoon:Applen iPadin osalta suosittelemme tutustumaan Wikipedian käyttöjärjestelmätuen taulukkoon , josta hahmottaa hyvin sen, kauanko iPadilla on todennäköisesti tukea vielä jäljellä.