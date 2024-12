Samsungin Android 15 -versioon perustuva One UI 7 julkaistu - keskiössä parempi tietoturvan hallinta

Android 15 julkaistiin jo hyvä tovi sitten ja muutamille laitteille päivitys on jo tuotu eri valmistajien toimesta . Nyt Samsung on julkistanut Android 15 -versioon perustuvan One UI 7 -ohjelmiston, ja ensimmäisille laitteille se saapuu vuoden 2025 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.One UI 7 -betaohjelma tulee aluksi saataville Galaxy S24 -sarjan laitteisiin joulukuun 5. päivästä alkaen Saksassa, Intiassa, Koreassa, Puolassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.One UI 7:ssa on panostettu turvatoimiin.Keskiössä on Knox Matrix, joka on Samsungin mukaan sen tulevaisuuden visio, joka parantaa toisiinsa liitettyjen Samsung-laitteiden suojausta monikerroksisella ja älykkäällä uhkien seurannalla.One UI 7 luo perustan tietoturvan seuraavalle tasolle.One UI 7:ssa on Knox Matrix -hallintapaneeli, josta voi hallita liitettyjen laitteiden tietoturvaa.

One UI 7:n avulla useiden Samsungin älylaitteiden, kuten Galaxy-mobiililaitteiden, televisioiden ja kodinkoneiden, turvallisuustilan tarkistaminen käy nopeasti yhdellä vilkaisulla.Knox Matrixiin kuuluu muun muassa Credential Sync -ominaisuus, johon Samsung on kehittänyt uusia tapoja hallita ja turvata identiteettejä ja valtakirjoja tunnusluvuilla. One UI 7:n avulla käyttäjät voivat nyt luoda tunnuslukuja, joilla kirjautua Samsung Account-tililleen.Tietoturvaan liittyen One UI 7 esimerkiksi mahdollistaa estää USB-yhteydet, kun laite on lukittu. Tämä varmistaa, etteivät muut pääse käyttämään laitteen tiedostoja tai lähettämään haitallisia komentoja USB-portin kautta.Ohjelmisto suojaa myös haitallisilta sovelluksilta, joita yritetään ladata muualta kuin virallisista sovelluskaupoista.One UI 7 vähemmän yllättäen tuo mukanaan lisää tekoälytoimintoja. Uusi versio muun muassa parantaa kirjoittamisen työkaluja saatavuutta, sillä käyttöjärjestelmään integroitujen työkalujen avulla käyttäjät voivat lisätä tuottavuuttaan tilanteissa, joissa voidaan valita tekstiä, ilman että sovellusten välillä tarvitsee vaihtaa.Lisäksi uusi versio tuo uudistusta käyttöliittymän ulkonäköön.Lukitusnäytölle tulee Now Bar -palkki alareunaan, joka korostaa relevantteja toimintoja. Palkki tarjoaa välittömän pääsyn tärkeisiin ilmoituksiin ja siten se vähentää tarvetta avata laitteen lukitusta jatkuvasti.Uusi versio myös esimerkiksi mahdollistaa kotinäytöllä olevien kansioiden koon muuttamisen ja pikapaneelin ulkonäköä on muutettu.