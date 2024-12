Kahden OnePlussan mallin hinnat romahtivat vielä Black Fridaytakin alemmas - todella hyvä lahjavinkki 169 eurolla!

OnePlus Nord 3

Tänään hintatutkaamme osui kaksipuhelinta, joiden hinnat tipahtivat näin joulun alla vieläkin alemmas kuin mitä niiden hinta oli Black Fridayn aikoihin.Molemmat tarjouksessa olevat mallit ovat uusilla hinnoillaan mielestämme loistavia ostoksia, vaikkakin ovat keskenään eri hintaryhmissä.Kenties se kaikkien houkuttelevin tarjous koskee kesällä 2023 julkaistuaOnePlussan keskihintaisen Nord-malliston edellinen ykköstykki tuli 1,5 vuotta sitten myyntiin 449 euron hintalapulla. Sittemmin puhelimen hinta on tasaisesti laskenut alaspäin, vaikka se on mielestämme edelleen erittäin hyvä kokonaisuus. Annoimme heinäkuussa 2023 OnePlus Nord 3:lle arvostelussamme 4,5 tähteä viidestä Black Fridayn aikoihin Nord 3:sta myytiin jo ominaisuuksiinsa nähden erittäin edullisesti, kun puhelimen hinta tipahti tuolloin 199 euroon. Mutta nyt Nord 3:sta saisi vieläkin halvemmalla, 169 eurolla Tarjous löytyy täältä:Kyseessä on puhelimen 128 gigatavun tallennustilalla ja 8 gigatavun käyttömuistilla varustettu versio. Isommalla, 256 gigatavun tallennustilala varustettua mallia myydään 229 eurolla , eli edelleen samaan hintaan kuin Black Fridayn aikoihin.

OnePlus 12R

Toinen mielestämme noston arvoinen tarjousmalli on alkuvuodesta 2024 myyntiin tullutOnePlus 12R on OnePlussan mallistossa se "melkein lippulaivapuhelin". Yhtiön tämän hetken lippulaivamalli on OnePlus 12, mutta 12R on siitä hieman karsittu versio. Puhelin tuli myyntiin alkuvuodesta 2024 tukevalla 699 euron hintalapulla ja arvostelussamme moitimmekin puhelimen hintaa himppasen turhan kovaksi, vaikka muutoin kokonaisuudesta pidimmekin.Annoimme helmikuussa 2024 arvostelussamme OnePlus 12R:lle neljä tähteä viidestä , moittien lähinnä sen hintaa ja kritisoiden hieman laajakulmakameran kehnoa tasoa - mutta kehuen pääkameraa ja etenkin puhelimen huikeaa akkukestoa.OnePlus 12R:ää myytiin syksyllä pitkään 499 euron hintalapulla, mutta Black Fridayn aikaan sen hinta tipahti 449 euroon. Nyt puhelimen hinta on tipahtanut vielä tuostakin pykälän alaspäin ja luuri irtoaisi omaksi 399 eurolla . Mielestämme tällä hinnalla OnePlus 12R on erittäin hyvä ostos omassa hintaluokassaan.Tarjous löytyy täältä: