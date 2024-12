OnePlus 13 ja OnePlus 13R lanseerataan globaalisti 7. tammikuuta

Teknologiabrändijulkisti jo aiemmin Kiinassa seuraavan huippumallinsa, eli-puhelimen. Nyt yhtiö tiedottaa, että laite lanseerataan globaaleille markkinoille tammikuussa 2025 ja uusi älypuhelin tulee saataville kolmessa eri värissä.OnePlus 13 on ensimmäinen OnePlus-puhelin IP68 + IP69 -luokituksen kanssa. Ensimmäinen numero tarkoittaa, että laite on suojattu täydellisesti pölyä vastaan ja jälkimmäinen kertoo laitteen kestävän veteen upottamista (8) ja kestävän voimakasta, kuumaa vesisuihkua (9).Edeltäjässä, Puhelinvertailun arvostelemassa, OnePlus 12 -mallissa on vain IP65 -luokitus eli se kestää vesiroiskeita, mutta ei upottamista.Laite tulee saataville saatavana kolmessa värivaihtoehdossa - tummansinisenä (Midnight Ocean), mustana (Black Eclipse) ja valkoisena (Arctic Dawn).OnePlus 13:n tummansininen Midnight Ocean -väri on ensimmäinen älypuhelin, jossa on mikrokuituvegaaninen nahka, joka on suunniteltu tuntumaan ylellisen pehmeältä ja välttämään naarmuuntumisen. Mustassa versiossa (Black Eclipse) näkyy puolestaan hienostunut puupintaa jäljittelevä tekstuuri. Valkoisen Arctic Dawn -version pinta on miellyttävän sileä ja se hylkii tehokkaasti sormenjälkiä.

Laitteessa on panostettu muun muassa näyttöön, sillä 6,82 tuuman AMOLED-näytön virkistystaajuus vaihtelee sulavasti 1-120 hertsin välillä ja näytön virkistystaajuus voi olla eri näytön eri osissa.OnePlus 13 esittelee myös RadiantView -näyttöteknologian, joka mahdollistaa miellyttävän katselukokemuksen jopa voimakkaassa auringonpaisteessa. Aqua Touch 2.0 -tekniikka puolestaan parantaa kosketusherkkyyttä havaitsemalla vesipisarat näytöllä ja säätämällä kosketusasetuksia niin, että puhelimen näyttöä voi käyttää sateessa tai märillä sormilla.Taakse on laitettu kolme 50 megapikselin takakameraa, ja Hasselblad-yhteistyö jatkuu edelleen. Kaikki takakamerat tukevat 4K Dolby Vision -kuvausta.OnePlus 13 lanseerataan globaalisti 7. tammikuuta. Online-lähetys alkaa klo 17.30 Suomen aikaa.Samalla sarjaan julkaistaan OnePlus 13R.OnePlussan mukaan OnePlus 13R on tehopakkaus, jossa yhdistyy sekä huippuluokan muotoilu että suorituskyky, korkealaatuinen kolmoiskamerajärjestelmä, nopea ja sulava käyttöjärjestelmä ja massiivinen 6 000 mAh:n akku. Laite lanseerataan kahdessa värissä, jotka ovat luonnon inspiroimat: musta (Nebula Noir) ja valkoinen (Astral Trail).