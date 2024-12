Päivän diili: Loistavaksi todettu Garmin Epix gen 2 -urheilukello jälleen alennuksessa Black Friday -hinnalla

Päivän diili

Black Friday oli ja meni, kuten myös joulu. Myös erilaiset tarjoukset ovat menneet, mutta toisinaan hyviä tarjouksia ilmaantuu esille heti joulun jälkeen, kun joulualennukset käynnistyvät.Näin on käynyt nyt Garminin kellon kohdalla, sillä-mallia myydään taas samalla hinnalla kuin Black Fridayn aikana.Kellon hinta on nyt siis 399 euroa . Black Fridayn aikaan kelloa myytiin samalla hinnalla ja ennen näitä alennuksia, kolmen kuukauden aikana kelloa on myyty edullisimmillaan 449 eurolla. Puhelinvertailun Epix gen 2 -arvostelussa kellon todettiin olevan erinomainen urheilukello, ja edelleenkin se on pätevä nyt alennetulla hinnalla. Kellossa on valtava määrä ominaisuuksia, selkeä ja kirkas OLED-näyttö, hyvä istuvuus ja tarkka GPS.Tarjous löytyy Powerilta.