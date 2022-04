Arvostelu: Garmin Epix gen 2 - lähes tuhannen euron älykello, mitä siinä on tehty paremmin?

Uutuus on silmiäkirvelevällä, lähes tuhannen euron hintalapulla varustettu, todellinen Garminin kellovalikoiman supertähti. Garmin on paketoinut kelloon lähes kaiken, mitä yhtiö on vuosikymmenten kokemuksellaan navigointi- ja urheilulaitteista oppinut - ja modernisoinut pakettia rankalla kädellä.

Epix gen 2:ssa on myös urheilukellosta henkivä määrä fyysisiä painikkeita: niitä löytyy itse asiassa hulppeat viisi. Määrä kuulostaa hurjalta kun muistaa, että kellossa on kuitenkin kosketusnäyttö, jonka kautta voi sieltäkin suorittaa kaikki tarvittavat toiminnot. Mutta kello onkin suunnattu urheilijoille, joilla ei välttämättä ole aikaa kaivella toimintoja valikoiden takaa.

Epix gen 2:n näyttö on upea. 454x454 pikselin tarkkuudella varustettu AMOLED-näyttö on erittäin selkeä, kirkas ja yksinkertaisesti miellyttävä käytössä. Kellotaulu on tarpeeksi kirkas myös suorassa auringonpaisteessa, joka on varsin merkittävä seikka, kun kyseessä on kuitenkin urheiluun tarkoitettu älykello.

Tekniset tiedot

Näyttö

1,3 tuumaa, AMOLED, 454x454

Paino

76 grammaa / 70 grammaa (Sapphire-malli)

Suojaus

10ATM, näyttö Gorilla Glass DX

Ulkomitat

47 x 47 x 14,5 mm

Kellotaulun koko

47 mm

Rannekkeen koko

22 mm

Akku

16 vuorokautta (valmistajan ilmoittama, älykellotilassa)

Yhteydet

WiFi, Bluetooth, ANT+, NFC

Sensorit

Korkeusmittaus, kompassi, gyroskooppi, lämpömittari, veren happisaturaation mittaus, kiihtyvyysanturi, ilmanpaineen mittaus

Muuta

Sisäänrakennettu GPS, vesitiiviys 100m syvyyteen saakka, Gorilla Glass DX -lasi

Hinta

noin 950 euroa (tarkista päivän hinta!)

Istuvuus

Kuten sanottu, Epix gen 2 on iso. Ja allekirjoittanut on hentoluinen pieni miehenpuolikas. Joten parisuhteemme ensi metrit olivat Epixin kanssa aavistuksen verran epäilystä aiheuttavia. Mutta jos tahtoa on, ei kokoero haittaa mitään - tämä tuli todistettua.

Vaikka kello peittikin käytännössä allekirjoittaneen koko ranteen jo pelkällä rungollaan, Epix g2 asettui lopulta varsin mainiosti osaksi arkea. Tässä auttaa varmasti se, että kello on fyysisestä koostaan ja paperilla olevasta hulppeasta painostaan huolimatta miellyttävän kevyen tuntuinen ranteessa.

Epixin anturit ovat erinomaisen tarkkoja ja sen ansiosta kelloa pystyi pitämään kädessä varsin löysällä, joka sekin auttoi omalta osaltaan totuttelemaan kellon käyttöön - ja kokoon.

Muutaman päivän jälkeen kellon fyysistä kokoa ei enää huomannut muutoin kuin paitaa tai takkia päälle vetäessä. Mainittakoon, että Epix g2 oli ensimmäinen kello, jota olen koskaan testannut, joka ei mahtunut kulkemaan kauluspaidan hihansuusta läpi.

Pisteet menevät ehdottomasti Garminin rannekkeelle, josta voi valita tiukkuuden todella tiheään tehdyistä rei’istä - asia, joka auttoi juuri oikean tiukkuuden löytämisessä. Myöskään öisin kello ei aiheuttanut mitään epämukavaa oloa, joten valtavasta koostaan huolimatta Epix g2 oli istuvuuden osalta erittäin nappisuoritus.

Käytettävyys

Garmin on paketoinut Epixiin käytännössä kaiken mahdollisen osaamisensa ja toiminnot. Tämä näkyy myös siinä, että erilaisia toimintoja löytyy kellosta hengästyttävä määrä. Joka puolestaan pistää käytettävyydelle valtavia haasteita.

Mutta viiden toimintopainikkeen ja selkeän kosketusnäytön ansiosta Garmin onnistuu kuitenkin pitämään paketin varsin mallikkaasti hanskassa. Tärkeimmät toiminnot löytyvät omien fyysisten painikkeiden takaa ja valikkorakennekin on pääosin selkeä ja havainnollinen.

Ainoastaan laitteen asetusten tarkempi säätäminen on monen valikkopolun takana ja juuri tiettyä säätöä saattaa joutua etsimään tovin jos toisenkin. Toisaalta tämän voi antaa anteeksi, koska laitteen asetuksia - kuten vaikkapa kieltä tai kellotaulun tyyppiä - ei yleensä tarvitse säätää kuin kerran.

Perustoimintojen, kuten treenin aloittamisen ja lopettamisen sekä yhteenvetojen käyttäminen toimivat selkeästi ja helposti. Mutta oppimiskäyrää on kuitenkin - toimintojen valtavasta määrästä johtuen - kohtuullisen paljon. Suositeltavaa onkin perehtyä opastusvideoihin ja ohjeisiin ainakin ensimmäisen parin viikon ajan, jotta tonnin kellosta saa todellakin rahoilleen vastinetta.

Älypuhelinsovellus

Garminin oma älypuhelinsovellus Garmin Connect on saatavilla sekä Androidille että iPhonelle ja sovellus on käytännössä identtinen molemmilla alustoilla.

Sovellus on kaikin puolin selkeä ja ehdottomasti yksi parhaista mitä älykellojen saralla on tarjolla. Garminin tapaan sovelluksesta saatavan tiedon määrä kytkeytyy suoraan siihen, millainen kello on käytössä: mitä kalliimpi kello, sitä enemmän tietoja sovellukseen saadaan kaivettua esille.