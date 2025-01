Tässä vuoden 2024 myydyimmät puhelimet Suomessa

"Suuren kysynnän taustalla on loppuvuodesta ollut muiden kuin USB-C-liittimellä ladattavien älypuhelinten tuonnin kielto EU-alueelle 28.12.2024 lähtien. Tämän vuoksi iPhone 13 on ollut erityisen kiinnostava, kun niitä on vielä saatavilla. Joulun lahjasesongissa myydyimpien listan kärjessä erottui selvästi edullisia ja keskihintaisia laitteita usealta eri valmistajalta", kertoo laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi DNA:lta.

Vuosi on vaihtunut, jonka vuoksi onkin hyvä aika katsoa minkälaisia laitteita päätyi eniten kuluttajien taskuihin ja ranteisiin.DNA:lla vuoden myydyimpien 15:sta laitteen listalla oli peräti kuusi Applen iPhone -puhelinta ja yhdeksän Android-puhelinta.DNA:lla kärkipaikan otti kuluttajien osalta iPhone 13, joka hiljalleen katoaa kiellon takia saatavilta , ja yritysasiakkaiden puolella iPhone 16 Pro. Listalta löytyy myös muun muassa edullisia Samsungin puhelimia, OnePlus Nord 3 ja Nord 12.





Elisalla koko vuoden 2024 kuluttajalistan myydyin puhelin oli OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, joka on tunnettu erinomaisesta hinta-laatusuhteestaan.



"Vaikka yleinen taloustilanne on ollut haastava, yhä isompi osa suosituimmista puhelinmalleista on premium-puhelimia. Lähes puolet kuluttajien vuoden 2024 myydyimpien listan laitteista oli premium-malleja, ja niiden määrä on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna", kertoo Elisan kuluttajien laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Olli-Pekka Nokkonen.

Myös ominaisuuksiltaan paremmat ja kalliimmat Samsung Galaxy S24 ja Galaxy S24 Ultra ovat päätyneet kuluttajien taskuun.





Telialla Applen mallit dominoivat niin joulukuun kuin koko vuoden myyntilistoja. Koko vuoden myydyimmäksi puhelimeksi nousi DNA:n tapaisesti Apple iPhone 13.



Muiden jälleenmyyjien osalta Gigantilla vuoden myydyin puhelin oli OnePlus Nord CE3 Lite, jota seuraavat iPhone 15 ja iPhone 13.



DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaille vuonna 2024

Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 15 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G OPPO A18 Samsung Galaxy A55 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Samsung Galaxy A15 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 14 5G OnePlus Nord 3 5G Samsung Galaxy A35 5G Samsung Galaxy A25 5G Apple iPhone 16 Pro 5G OnePlus Nord CE 4 Lite 5G OnePlus 12 5G

DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille vuonna 2024

Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 15 Pro Max Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A15 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Apple iPhone 16 Pro Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A55 5G Apple iPhone 16 Pro Max Samsung Galaxy A05s Samsung Galaxy S24 Ultra OPPO A18 Samsung Galaxy A35 5G Samsung Galaxy S24

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille vuonna 2024

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A15 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A55 5G Oppo A18 OnePlus Nord 3 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A25 5G Honor X6a OnePlus Nord CE4 Lite 5G OnePlus 12 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy S24 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Samsung Galaxy S24 Ultra 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille vuonna 2024

Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy S24 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 16 Pro 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G OnePlus 12 5G Samsung Galaxy A55 5G Samsung Galaxy A15 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Samsung Galaxy XCover 7 5G Enterprise Edition Apple iPhone 16 Pro Max 5G OnePlus Nord 3 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille vuonna 2024

Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A55 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A15 5G Apple iPhone 15 Pro 5G OnePlus 12R 5G Samsung Galaxy A35 5G OnePlus Nord 3 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille vuonna 2024

Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A35 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone 14 5G Nokia G42 5G Samsung Galaxy Xcover6 Pro 5G Samsung Galaxy A55 5G Samsung Galaxy S23 5G Apple iPhone 13 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet vuonna 2024

OnePlus Nord CE3 Lite Apple iPhone 15 Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A55 Samsung Galaxy A15 LTE OnePlus Nord CE4 Lite Apple iPhone 15 Pro Samsung Galaxy A25 Samsung Galaxy A05S Samsung Galaxy A15 5G

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet vuonna 2024

Samsung Galaxy A55 Samsung Galaxy A35 Samsung Galaxy A25 Samsung Galaxy A15 LTE Apple iPhone 15 OnePlus Nord CE3 Lite Honor 90 Lite OnePlus Nord CE4 Lite OnePlus Nord 3 Honor Magic6 Lite

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet vuonna 2024

Xplora XGO3 Apple Watch Series 9 GPS Apple Watch SE GPS Huawei Watch GT 4 OnePlus Watch 2 Huawei Watch Fit 3 Apple Watch Series 10 GPS Apple Watch Ultra 2 Xplora X6 Play Apple Watch Series 9 GPS+Cellular Huawei FIT SE Apple Watch SE GPS+Cellular Samsung Galaxy Watch6 Honor Watch 4 Samsung Galaxy Watch6 4G

Elisan myydyimmät älykellot ja älyrannekkeet vuonna 2024

Xplora Xgo 3 Lasten kellopuhelin Xplora 6 Play Lasten kellopuhelin ZTE K1 Pro Blue Lasten kellopuhelin Polar Ignite 2 OnePlus Watch 2 Samsung Galaxy Fit3 -aktiivisuusranneke Huawei Band 8 -aktiivisuusranneke Garmin Fenix 7 -sarja Apple Watch SE 2 Apple Watch S9 Polar Ignite 3 Apple Watch SE 2 4G (eSIM) Huawei Watch Fit 3 Samsung Galaxy Watch6 (eSIM) Apple Watch Ultra 2 4G (eSIM)

Telian myydyimmät älykellot vuonna 2024

Xplora Watch XGO3 4G Apple Watch SE GPS + Cellular Apple Watch Series 9 GPS + Cellular OnePlus Watch 2 Apple Watch SE GPS Apple Watch Ultra 2 Samsung Galaxy Watch FE Samsung Galaxy Watch6 Samsung Galaxy Watch6 4G Apple Watch Series 9 GPS

Veikon Koneella vuoden myydyimpien listaa hallitsee Samsungin edulliset mallit, sillä kärjessä on Galaxy A55, jota seuraavat Galaxy A35, Galaxy A25 ja Galaxy A15 LTE.Operaattoreilta löytyy listat myös älykellojen ja -rannekkeiden osalta.DNA:lla vuoden myydyin älykello oli lapsille suunnattu Xplora XGO3. Tämän perässä ovat Apple Watch Series 9 GPS ja Apple Watch SE GPS.Elisalla kolmen kärjen muodostivat kolme lapsille suunnattua kelloa eli Xplora XGO 3, Xplora 6 Play ja ZTE K1 Pro.Myös Telialla kärjessä on Xplora XGO 3. Toisena on Apple Watch SE GPS + Cellular ja kolmantena Apple Watch Series 9 GPS + Cellular.