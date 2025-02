OnePlus Watch 3 -kellon julkaisu enää muutaman hetken päässä - Keskeisiä tietoja jo vahvistettu

Teknologiabrändivakuutti positiivisesti viime vuoden-älykellomallillaan. Nyt valmistaja lähtee uusimaan menestystään, sillä yhtiö on vahvistanut julkaisevansa OnePlus Watch 3 -kellon 18. helmikuuta. Kello esitellään Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille, joten se tulee Suomessakin saataville.OnePlus Watch 2 vakuutti muun muassa akunkestolla, joka yleensä "oikeissa" älykelloissa on heikompaa tasoa. Puhelinvertailun testailun mukaan kellolla yltää jopa parin vuorokauden tasoon, kun käytössä oli always on display.OnePlussan mukaan tuleva Watch 3 yltää jopa 5 päivän (jopa 120 tunnin) akunkestoon normaalissa älykellotilassa eli esimerkiksi always on displayn ollessa käytössä akunkesto voi yltää jopa 3 vuorokauteen, mutta tarkemmat tulokset saadaan myöhemmin arvostelussa.Virransäästötilassa kellon luvataan yltävän jopa 16 päivän akunkestoon. Kelloon saa myös vain 10 minuutissa ladattua tarpeeksi virtaa koko päiväksi.

Watch 2:n tapaisesti Watch 3 hyödyntää kahta piiriä pidemmän akunkeston ja tehokkaan suorituskyvyn mahdollistamiseksi. Edelleen käytössä on Snapdragon W5 -piiri, mutta sen parina on nyt uusi BES2800 MCU Efficiency -piiri, joka käsittelee taustatoimintoja ja yksinkertaisia tehtäviä.6 nm:n FinFET parantaa uuden BES2800-piirisarjan virrankulutustehokkuutta ja akun energiatiheys on kasvanut edellismalliin verrattuna OnePlus Silicon NanoStack -akun ansiosta. OnePlus Watch 3:n akun kapasiteetti 631 mAh (OnePlus Watch 2:ssa akun koko oli 500mAh).Lisäksi näytön virrankulutusta on parannettu, antennit on suunniteltu säästämään virtaa ja WearOS:ää on myös optimoitu energiatehokkaammaksi.OnePlus on myös vahvistanut Watch 3:n rungon materiaaliksi ruostumattoman teräksen ja kellossa on titaaniseoksesta valmistettu kehys. Kellossa on 2D Sapphire Crystal -näyttö.Värivaihtoehdot ovat vihreä Emerald Titanium ja musta Obsidian Titanium.OnePlus ei vielä vahvistanut Watch 3:n hintaa. Edeltäjä tuli saataville 329 euron hintalapulla, joten on sopivaa olettaa uuden mallin päätyvän hyvin samaan hintaan. Edeltäjää myydään parhaillaan selvällä alennuksella , ja sen myötä se on suosittelemisen arvoinen, vaikka uusi malli julkaistaan pian.