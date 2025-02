OnePlus Watch 3 -älykello vie pitkää akunkestoa askeleen pidemmälle - Parempi GPS-siru, EKG-mittaus ja pyörivä toimintopainike

julkisti virallisesti:n Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kyseessä on yhtiön uudesta lippulaivamallista.Googlen Wear OS 5 -käyttöjärjestelmään pohjautuva älykello tulee myyntiin 349 euron suositushintaan ja ennakkomyynti alkaa heti lanseerauksesta alkaen. Kauppoihin uusi älykello tulee saataville 25. helmikuuta. Esimerkiksi OnePlussan nettikaupan kautta kellon saa 50 euron alennuksella.Watch 2 tuli viime vuonna saataville 329 eurolla, mutta hinta on jo alennuksissa painunut alle 200 euron Watch 3 on muotoilultaan samanlainen kuin Watch 2. Runko on ruostumatonta terästä, kehys titaania ja näyttö safiirilasia. Värivaihtoehdot ovat Emerald Titanium ja Obsidian Titanium eli vihreä ja musta. Kellossa on 1,5 tuuman LTPO-näyttö ja kello sisältää IP68- ja 5 ATM-luokitukset vedenkestävyydelle.

Uudessa mallissa on edelleen kaksi painiketta, mutta nyt pyörivä toimintopainike tekee jotain, kun sitä pyörittää. Pyöritys esimerkiksi toimii zoomina sovellusvalikossa ja muissa listoissa.Watch 2 sai kehuja etenkin akunkeston osalta, sillä kellolla yltää jopa parin vuorokauden tasoon, kun käytössä oli always on display. Nyt uudessa mallissa akunkeston pitäisi yltää vieläkin parempaan suuremman akun ja muiden uudistusten myötä.Vertaa: OnePlus Watch 3 vs OnePlus Watch 2 OnePlussan kehittämä kaksoisarkkitehtuuri koostuu kahdesta eri lippulaivapiirisarjasta eli suorituskykyisestä Snapdragon W5 -piirisarjasta ja virtapihistä BES2800 MCU Efficiency -piirisarjasta. Näistä jälkimmäinen eroaa Watch 2:n piiristä.BES2800 käyttää RTOS:ää ja käsittelee taustatoimintoja ja kellon perustoimintoja, kun taas Snapdragon W5 hallitsee älykkäitä toimintoja, kuten esimerkiksi sovellusten käyttöä. Näin saavutetaan parempaa akunkestoa.Watch 3:ssa on myös päivitettyjä terveystoimintoja. 60 sekunnin "Health Check" on nopea ja kätevä työkalu yleiseen terveydentilan seurantaan. Se sisältää seitsemän terveysmittaria sykkeen, elektrokardiografin (EKG), veren happitasot, stressitason, ranteen lämpötilan, unen laadun ja verisuonten iän. Näistä uusia OnePlussalle ovat EKG ja lämpötila.Sykemittaus on myös saanut parannusta edeltäjään verratessa uuden anturin myötä, joka sisältää kahdeksankanavaisen sykesensorin sekä uuden kaarevan hihnarakenteen, jonka hyvä istuvuus ranteessa parantaa sykkeentunnistuksen tarkkuutta.Urheilun ja terveyden osalta lisäksi paikannus on parantunut. Kellossa on päivitettyjä algoritmejä sekä uusi kaksitaajuus-GPS, joka takaa nopeamman ja tarkemman sijainnin ulkona.OnePlus Watch 3 tukee yli 100 urheilulajia, kuten juoksua, kävelyä, pyöräilyä, uintia, vaellusta, laskettelua, tennistä, sulkapalloa, jalkapalloa, koripalloa, nyrkkeilyä ja joogaa. Kello sisältää 11 ammattilaistilaa kattavampaan tietojen seurantaan. Juoksijoille on tarjolla muistakin kelloista tuttu juoksutila, joka seuraa askeltiheyttä, maakosketusaikaa ja asentoa.Watch 3 tukee kaikkia Android-puhelimia, mutta parhaan hyödyn siitä saa käyttämällä OnePlussan puhelimia. OnePlussan mukaan OnePlus-älypuhelimiin yhdistettynä OnePlus Watch 3 -kelloa voidaan helposti käyttää myös OnePlus-puhelinten etäohjaukseen, kuten ohjaamalla puhelimen kameraa kellolla tai videoiden toistamiseen (tukee TikTokia ja YouTube Shorts-videoita).Tarkempi arvostelu on luvassa lähiaikoina Puhelinvertailun sivuilla.