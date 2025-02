DJI:n Osmo Mobile 7P -käsivakaimessa on monitoimimoduuli - kohteen seuranta onnistuu puhelimen kamerasovelluksessa tai vaikkapa Instagramissa

julkisti uuden käsivakaimen eli älypuhelimen kaveriksi tarkoitetun vakaajan, joka auttaa kuvaamaan tasaisempaa videota. Uusia malleja ovat Osmo Mobile 7 ja Osmo Mobile 7P.Ne jakavat keskenään samoja ominaisuuksia, mutta eroavat merkittävästi esimerkiksi uuden moduulin kohdalla, jota DJI kutsuu monitoimimoduuliksi.Osmo Mobile 7 maksaa 99 euroa ja Osmo Mobile 7P 169 euroa. Tavallisessa mallissa ei tule mukana moduulia, mutta sen voi ostaa erikseen.Monitoimimoduulin keskeisin etu on se, että sen avulla kohteiden seuranta onnistuu ilman DJI Mino -sovellusta. Tämän myötä seuranta onnistuu suoraan puhelimen omassa kamerasovelluksessa, joka yleensä mahdollistaa monipuolisemman kuvaamisen eri kameroilla. Lisäksi seuranta onnistuu esimerkiksi Instagramissa, TikTokissa ja muissa sosiaalisen median palveluissa.Moduulin suunnan voi vaihtaa eli kohteiden seuranta onnistuu tarvittaessa niin etu- tai takameroilla kuvattaessa. Moduulissa on myös valo, joka voi olla kätevä etukameralla kuvattaessa pimeällä, sekä mikrofonin vastaanotto.

7 ja 7P eroavat toisistaan moduulin lisäksi myös jatkovarren osalta, jota ei tavallisessa mallissa ole. Jatkovarsi löytyy myös aiemmista malleista.Uutta on sisäänrakennettu kolmijalka, jota ei aiemmissa malleissa ole. 7 painaa vain 300 grammaa, kun 7P painaa 368 grammaa. Aiempi Osmo Mobile 6 painaa 330 grammaa. Lisäksi Osmo Mobile 6:n kohdalla esitelty kahvan sivurulla ei ole läsnä Osmo Mobile 7:ssa mutta 7P:ssä se on.Uusien mallien toiminta-aika on nyt noin 10 tuntia eli tältä osin parannusta on myös tullut. Uusia malleja voi myös käyttää puhelimen lataamiseen.