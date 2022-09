DJI Osmo Mobile 6 -käsivakaimessa on uusi sivurulla ja pikakäynnistys

julkisti älypuhelimen kaveriksi-käsivakaimen, joka auttaa vakauttamaan puhelimen kuvatessa ja tarjoaa muita ominaisuuksia.Uudessa mallissa on jo OM 4 -mallista tuttu magneettinen kiinnitys, jolla puhelin kiinnittyy paikoilleen jämäkästi ilman työkaluja jopa käsineet kädessä.Uutta käsivakaimessa on tällä kertaa iPhone -yhteensopiva Quick Launch -pikakäynnistys, jonka ansiosta Osmo Mobile 6 on aiempia malleja nopeampi ottaa käyttöön. Pikakäynnistyksen ansiosta kuvaamisen voi aloittaa heti, kun käsivakaimen avaa ja puhelimen kiinnittää siihen.Kahvaan on lisätty tilapaneeli ja painike, jonka avulla akun varaustason tarkistaminen ja neljän vakaustilan vaihtaminen käy nopeasti.Lisäksi kahvassa on uusi sivurulla, jota voi hyödyntää zoomaukseen ja painamalla rullaa käyttöön saa manuaalisen tarkennuksen. Näistä jälkimmäinen ominaisuus on kuitenkin käytettävissä vain muutamissa Android-puhelimissa , mutta iPhone-puhelimien kohdalla tuki on laajempi.

OM 6 -käsivakaimen kahvassa on OM 5 -mallin tapaan sisäänrakennettu jatkovarsi, jonka avulla kuvaaminen esimerkiksi onnistuu korkeammalta. Lisäksi kahva on avattavissa kolmijalaksi, jolloin sitä voidaan käyttää tukevana kuvausjalustana esimerkiksi pöytätasoilla.Kuvanvakaimen eri kuvaustilat ja kuvan rajaaminen sekä editointi on tehty helpoksi DJI Mimo -sovelluksella. Sen automatiikka ja monipuoliset ominaisuudet auttavat sekä videoinnissa ja valokuvissa että kuvatun materiaalin jälkikäsittelyssä ja viimeistelyssä sosiaaliseen mediaan jakamista varten.DJI Osmo Mobile 6 tulee heti myyntiin 179 euron kuluttajahintaan. Käsivakaimen mukana toimitetaan magneettinen kiinnitysmekanismi, kolmijalka, latausjohto ja säilytyspussi.Käteviä lisätarvikkeita ovat magneettinen DJI OM Fill Light Phone Clamp -pidike sisäänrakennetulla lisävalolla ja langaton DJI Mic -mikrofonijärjestelmä latauskotelolla.