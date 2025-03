Samsungilta Galaxy A -sarjan A56, A36 ja A26 - hieman tekoälyä ja jopa kuusi vuotta päivityksiä

esitteli Galaxy A -sarjaan seuraavat älypuhelimet: Galaxy A56 5G Galaxy A36 5G ja Galaxy A26 5G . Keskitasolle sijoittuvat kännykät sisältävät nyt tekoälyä ja ne ovat saaneet kattavamman päivitystuen.Näiden A-sarjan laitteiden tekoäly on nimeltään Awesome Intelligence, ja se on saatavilla yksinomaan Galaxy A56 5G:ssä, Galaxy A36 5G:ssä ja Galaxy A26 5G:ssä.Tarjolla on jo muista laitteista tuttu Googlen Circle to Search -haku. Sillä voi nopeasti hakea tietoa puhelimen näytöllä näkyvistä asioista. Circle to Search tukee myös esimerkiksi kappaleiden tunnistusta.

Galaxy A56 5G (256GB) – 549 €

Galaxy A56 5G (128GB) – 499 €

Galaxy A56 5G Enterprise Edition – alkaen 519€

Galaxy A36 5G (256GB) – 449 €

Galaxy A36 5G (128GB) – 399 €

Galaxy A26 5G (256GB) – 369 €

Galaxy A26 5G (128GB) – 299 €

Galaxy A56 5G tarjoaa kolmikosta parhaimmat kamerat ja on laitteista ainoa, jossa on saatavilla oleva Best Face -ominaisuus. Ominaisuus osaa valita ja yhdistää liikekuvasta jopa viiden henkilön parhaat ilmeet tai piirteet. Galaxy A56 5G tuo mukanaan myös parannuksia Nightography -hämäräkuvaukseen Low Noise Mode -ominaisuudella.Kaikilla laitteilla voi poistaa ei-toivottuja kohteita kuvista Object Eraser -ominaisuudella.Samsung on viime vuosina tuonut laitteisiinsa pitkää päivitystukea, sillä uusimmat huippupuhelimet saavat jopa seitsemän vuoden ajan päivityksiä. Laitteissa on nyt Android 15 ja One UI 7.Nämä uudet A-sarjan laitteet yltävät nyt lähes samaan, sillä ne saavat jopa kuusi Android-käyttöjärjestelmäpäivitystä ja kuusi vuotta tietoturvapäivityksiä.Galaxy A56 5G ja Galaxy A36 5G -malleissa on aiempaa suurempi näyttö. Molemmissa laitteissa on 6,7-tuumainen FHD+ Super AMOLED -näyttö, jonka kirkkaustaso on jopa 1 200 nitiä. Tarjolla on myös stereokaiuttimet.Kaikissa laitteissa on 5000 mAh akku. A56 ja A36 tukevat nyt jopa 45 watin latausta. Lisäksi molempien mallien suorituskykyä on parannettu. Galaxy A56 5G:ssä on Exynos 1580 -piirisarja ja Galaxy A36 5G:ssä Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform.Kestävyyden osalta kolmikosta kaikki ovat saaneet IP67-luokituksen eli ne kestävät vettä ja pölyä.Galaxy A56 5G on saatavilla väreissä Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive ja Awesome Pink. Galaxy A36 5G on saatavilla väreissä Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White ja Awesome Lime. Galaxy A26 5G taas on saatavilla väreissä Black, White, Mint ja Peach Pink.Puhelinten myynti Suomessa alkaa 17. maaliskuuta, ja suositushinnat ovat: