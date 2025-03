Älykellojen legenda teki paluun - hurja akkukesto, ennakkotilattavissa jo nyt

Erilaisia älykelloja tai niiden esiasteita on ollut olemassa jo 1980-luvulta lähtien. Mutta nykyaikaisen älykellojen suosion alkuvaiheet voidaan kohdistaa hyvinkin tarkkaan vuoteen 2012.Tuolloin pieni amerikkalaisyhtiö päätti valmistaa unelmiensa älykellon ja haki projektilleen joukkorahoitusta kautta. Nörtit hullaantuivat ideaan jaensimmäinen älykello keräsi joukkorahoituskampanjansa avulla yli 10 miljoonaa dollaria , rikkoen samalla silloiset Kickstarterin ennätykset.Vasta Pebblen huiman suosion jälkeen heräsivät alan jättiläiset. Mm. Samsung, Google ja Apple alkoivat kehittämään omia älykellojaan vuonna 2013, kun Pebblestä oli tullut jo omanlaisensa ilmiö.

Valitettavasti Pebblen oma tarina ei kantanut koventuvassa kilpailussa kovin kauaa, sillä yhtiö ajautui rahoituskriisiin vuonna 2016. Tuolloin valtaosa yhtiön patenteista, ohjelmistosta ja osaamisesta myytiin sen kilpailijalle,Jotta tarina olisi samalla myös tarina yritysmaailmasta, ei Pebblen perinnön matka kuitenkaan pysähtynyt siihenkään. Sen sijaan Google osti Fitbitin itselleen vuonna 2019 ja tuli samalla ostaneeksi myös Pebblen perinnön.Vaikka Pebblen kaatumisesta on jo lähes kymmenen vuotta, on kellolla edelleen oma fanikuntansa ja monen pioneerin muistoissa sille on edelleen varattuna oma, lämmin nurkkauksensa.Siksipä verkkoyhteisö ottikin riemulla vastaan tiedon siitä, että Pebble on tehnyt paluun Taustalla on juurikin Pebblen alunperin ideoinut, joka on saanut puristettua lähes mahdottomalta kuulostavan tempun kasaan. Migicovsky otti yhteyttä Googleen ja myös suoraan Googlella työskenteleviin entisiin Pebblen työntekijöihin. Mies onnistui taivuttelemaan Googlea niin, että Google julkisti Pebblen kellojen käyttämän käyttöjärjestelmän,Migicovsky kertoi tammikuuss 2025, että hän on kasaamassa "uutta Pebbleä", eli tiimiä, joka alkaisi kehittämään PebbleOS:n päälle täysin modernisoitua älykelloa. Jo tuolloin Migicovskyn suunnittelu tulevaan kelloon e-musteeseen pohjautuva näyttöä, joka veisi äärimmäisen vähän virtaa, mutta olisi helposti luettavissa.Uutta tulemista auttaa toki myös se, että Pebblen fanit ovat ylläpitäneet mm. Pebblen sovelluskauppaa ja kehittäjäyhteisöä yllä vapaaehtoisvoimin kaikki nämä vuodet, kun Pebbleä ei ole enää ollut olemassa.Nyt, maaliskuussa 2025, idea on siis vihdoin toteutunut.Pebblet palaavat kahtena uutena Pebblenä. Tai, kellot eivät oikeasti ole enää nimeltään Pebblejä, mutta ne käyttävät alkuperäistä PebbleOS -käyttöjärjestelmää ja ovat muutenkin hyvin vahvasti alkuperäisistä Pebblen malleista vaikutteita imeviä.Edullisempi malli on, joka maksaa 149 yhdysvaltain dollaria. Kellossa on mustavalkoinen e-paperinäyttö, korkeusmittari, askelmittari ja kompassi. Kello on käytännössä modernisoitu versio alkuperäisestä-mallista. Core 2 Duon lupaillaan saapuvan asiakkaille jo heinäkuussa 2025.Arvokkaampi malli on nimeltään, joka on puolestaan suora seuraaja-mallille. Core Time 2 käyttää värillistä e-paperinäyttöä ja tarjoaa edullisempaan malliin verrattuna myös mm. sykkeen mittauksen sekä kosketusnäytön. Core Time 2 maksaa 225 dollariaja se lupaillaan tilaajille joulukuussa 2025.Molempien mallien tärkein myyntivaltti on hurja akkukesto ja siro muotoilu. Kummallekin mallille luvataan kuukauden akkukestoa yhdellä latauksella, unen seurantaa ja IPX8 -suojausta.