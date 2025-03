Tekoäly saapui WhatsAppiin Suomessakin - ja sitä ei voi kytkeä pois päältä, mitenkään

on viimeisen viikon aikana vyöryttänyt oman tekoälynsä,, myös eurooppalaistenYhtiö viivytteli tekoälynsä tuomista vanhalle mantereelle pitkään, peläten osittaintiukkoja yksityisyyslakeja sekä hiljattain valmistunutta tekoälyasetusta. Mutta yhtiö on saanut kerättyä ilmeisesti tarpeeksi rohkeutta, jotta tekoäly uskallettiin tuoda myös Eurooppaan.Osittain toki syynä voi olla sekin, että Meta kertoi hiljattain valittavansa Trumpin hallinnolle, jos EU "hankaloittaa" sen liiketoimia Euroopassa Omien testiemme mukaan Metan tekoäly on saapunut jo osalle suomalaiskäyttäjistäkin - niin iPhone-käyttäjille kuin Android-käyttäjillekin. Ensimmäisessä aallossa tekoäly vaikutti saapuneen niille suomalaisille WhatsApp-käyttäjille, joiden puhelimen käyttöjärjestelmän kielenä on englanti. Mutta Metan mukaan WhatsAppin tekoäly saapuu myös suomenkielisille laitteille lähiviikkoina.



viestiketjujen näkymän yläreunassa on tekoälyn tekstikenttä

Ärsyttävintä WhatsAppin tekoälyssä on se, ettäYksityisyyden kannalta Meta vakuuttaa, että muiden käyttäjien kanssa käytyjä keskusteluja ei käytetä tekoälyn koulutusmateriaalina. Mutta tekoälyn kanssa käydyt keskustelut ja siltä kysytyt asiat tullaan käyttämään jatkossa tekoälyn jatkokehitykseen.Tekoäly näkyy WhatsAppin viestilistoissa siten, että näkymän yläreunassa on tekstikenttä, johon voi esittää kysymyksiä WhatsAppin tekoälylle. Ryhmäkeskustelujen sisältöä se ei ainakaan toistaiseksi osaa tiivistää eikä se osaa muuttaa ääniviestejä tekstiksi.Suosituimmista pikaviestimistä turvallisin ja vähiten käyttäjästään tietoa keräävä sovellus on hiljattain otsikoissakin viihtynyt