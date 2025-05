Samsung Galaxy S25 Edge julkaistu - paksuus 5,8 millimetriä ja paino 163 grammaa

"Galaxy S25 Edge on enemmän kuin vain ohut ja todella kevyt älypuhelin. Tämän vallankumouksellisen puhelimen on herättänyt henkiin huippuluokan insinöörityö, jollaista tarvitaan esteiden ylittämisessä ja premium-tason Galaxy-kokemusten tuomisessa käyttäjille Suomessa ja muualla maailmassa. S25 Edge on läpimurto omassa tuotekategoriassaan ja kiihdyttää tärkeää innovointia läpi koko mobiilialan", Samsungin Suomen maajohtaja Mika Engblom hehkuttaa tiedotteessa.

on viimeinkin virallisesti julkistanut, joka on vuodoissa ja huhuissa pyörinyt pidemmän aikaa. Ominaisuuksiltaan S25 Edge kuuluu muiden S25 -sarjan laitteiden joukkoon, mutta eroaa niistä merkittävästi muotoilun osalta - laite on nimittäin ohut.Runko on paksuudeltaan vain 5,8 millimetriä, kun esimerkiksi Galaxy S25:n runko on 7,2 millimetriä. Painoakin on maltilliset 163 grammaa.





Samsungin mukaan Galaxy S25 Edgen kaarevat reunat ja tukeva titaanirunko tuovat kestävyyttä jokapäiväiseen käyttöön. Laitteen etupuolella käytetään uusinta Corning Gorilla Glass Ceramic 2 -lasia. Kyseessä on uusi lasikeraaminen tuote, joka tarjoaa pitkälle kehitettyä kestävyyttä ja antaa Galaxy S25 Edgelle sekä eloisuutta että lujuutta.



Ohuessa laitteessa on huipputason ominaisuuksia runsaasti. Takana on 200 megapikselin pääkamera (F1.7, OIS) ja 12 megapikselin ultralaajakulma. Edessä on myös 12 megapikselin kamera. Näytöllä on kokoa 6,7 tuumaa ja se toimii 120 hertsin virkistystaajuudella ja QHD+ -tarkkuudella.Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Samsung Galaxy -suoritin, joka löytyy kaikista Galaxy S25 -sarjan laitteista. Sen luvataan pysyvän viileänä jatkuvassakin käytössä uusitun höyrykammion myötä.Akun kapasiteetti on pienempi 3900 mAh, ja se tukee langallista ja langatonta latausta.Käyttöjärjestelmä on One UI 7, joka perustuu Android 15 -versioon. Käyttöjärjestelmään on leivottu sisään useita tekoälytoimintoja.Galaxy S25 Edge -puhelimen ennakkomyynti alkaa Suomessa 13. toukokuuta, ja toimitukset 30. toukokuuta alkaen väreissä Titanium Silver, Titanium Jetblack ja Titanium Icyblue.Ohuudesta saa maksaa, sillä hintaa on 1349 euroa 256 gigatavun mallissa ja 1499 euroa 512 gigatavun versiossa.