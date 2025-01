Samsungin Galaxy S25 -sarjaan hiottuja muutoksia - ohjelmistossa keskitytään tekoälyyn

Hiottua ulkonäköä

julkisti tänään Galaxy Unpacked -tapahtumassaan Galaxy S25 -sarjan puhelimet eli kyseessä ovat yhtiön huippumallit.Totutusti sarjassa on kolme vaihtoehtoja. Näistä Galaxy S25 ja Galaxy S25+ ovat perinteisimpiä vaihtoehtoja, kun taas Galaxy S25 Ultra tarjoaa sitä parasta mahdollista.Laitteiden hinnat voit katsoa tästä jutusta Mikäli viime vuoden Galaxy S24 -sarja on tuttu , ei Galaxy S25 -sarja juurikaan yllätä. Suurin ja parhain on Ultra ja tämän perässä tulevat Galaxy S25 ja Galaxy S25+.Galaxy S25 ja Galaxy S25+ jakavat samoja ominaisuuksia, mutta plussa on kaksikosta suurempi ja esimerkiksi sisältää suuremman akun.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25

Keskittyminen tekoälyyn jatkuu

Ulkoisesti laitteita on kehitetty, sillä ne ovat nyt aiempaa kulmikkaampia reunoista. Galaxy S25 Ultrassa on entistä kestävämpi Corning Gorilla Glass 2 -lasi ja myös titaani kestävämpää. Lisäksi S25 Ultra on viime vuoden malliin verratessa 15 grammaa kevyempi (218 grammaa) ja laite on ohuempi.Galaxy S25+ on 7 grammaa kevyempi (190g) ja Galaxy S25 6 grammaa kevyempi (162g). Näissä laitteissa on alumiinirunko.Galaxy S25 Ultrassa on 6,9-tuumainen 120 hertsin näyttö, 200 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulma, 10 megapikselin 3x telekamera ja 50 megapikselin 5x telekamera. Laitteessa siis teknisesti eniten parannusta on saanut ultralaajakulma, sillä edeltäjässä on 12 megapikselin kamera. Uusi ultralaajakulma on esimerkiksi kyvykkäämpi makrokuvauksessa.Ultra tukee nyt Galaxy Logia, joka mahdollistaa videotuotannossa paremman värikäsittelyn jälkikäteen editointiohjelmistolla.Akku on edelleen 5000 mAh ja se tukee enintään 45 watin latausta. Langaton lataus on tuettuna ja erillisten kuorien kanssa laitetta voi ladata magneettien avulla kiinnittyvien laturien kautta.Galaxy S25 ja Galaxy S25 laitteissa on 6,2- ja 6,7-tuumaiset näytöt. Kamerajärjestelmä koostuu 50 mgeapikselin pääkamerasta, 12 megapikselin ultralaajakulmasta ja 10 megapikselin 3x telekamerasta.Pienemmässä laitteessa on 4000 mAh akku ja suuremmassa 4900 mAh akku.Kaikissa malleissa on IP68-luokitus, ja tehoista vastaa Snapdragon 8 Elite for Galaxy -piiri.Ohjelmistona toimii Android 15, jonka päällä on uusin One UI -versio eli One UI 7. Tukea on luvassa pitkän aikaa, sillä Samsung lupaa edeltäjien tapaisesti seitsemän suurempaa ohjelmistoversiota ja seitsemän vuotta tietoturvapäivityksiä.Ohjelmisto muuttaa käyttöliittymän ulkonäköä hieman ja tuo mukanaan parannusta tietoturvaan Lukitusnäytöllä tulee Nor Bar -palkki alareunaan, joka tarjoaa välittömän pääsyn tärkeisiin ilmoituksiin ja siten se vähentää tarvetta avata laitteen lukitusta jatkuvasti. Sieltä pääsee myös Now Brief -näkymään, josta näkee yhteenvedon päivästä, kuten esimerkiksi kalenteritapahtumat.Ohjelmiston keskiössä on tottakai tekoäly.Viime vuonna aloitettuja Galaxy AI -toimintoja on hiottu eteenpäin, ja esimerkiksi kuvista saa nyt paremmin poistettua ei-halutut asiat tai esineet. Myös esimerkiksi Circle to Search with Google -hakutoimintoa on kehitetty vuoden aikana.Uutena tekoälytoimintona on lisätty kuvakaappaus, joka osaa automaattisesti ehdottaa, mikä kuvassa on se tärkein asia tallennettavaksi. Lisäksi toiminto osaa esimerkiksi videoissa ehdottaa Gif-muotoa.Tärkein juttu on kuitenkin puheella toimiva tekoäly, jota Galaxy S25 -sarjasta löytyy kaksikin kappaletta.Samsung tekee vahvaa yhteistyötä Googlen kanssa, jonka myötä ainakin alkuun Gemini-tekoäly pystyy toteuttamaan puhelimilla toimintoja.Suomeksikin komentoja vastaanottavaa Geminiä voi esimerkiksi pyytää etsimään suosikkijoukkueen tulevat pelit ja lisäämään ne omaan kalenteriin. Tai Geminiä voi pyytää etsimään Mapsista jokin hyvä ravintola ja lähettämään sen tiedot WhatsAppin kautta kaverille.Toistaiseksi tuettuna ovat vain muutamat Samsungin sovellukset, kuten Samsungin kalenteri, kello ja muistiinpanosovellus sekä Googlen sovellukset ja kolmannen osapuolen sovelluksista Spotify ja WhatsApp.Lisäksi erilaisia käskyjä voi antaa Samsungin Bixbylle, mutta kaksikosta Gemini on kehittyneempi.