Realme GT 7 -puhelimessa on peräti 7000 mAh:n akku sekä nopea 120 watin lataus

Itseään maailman nopeimmin kasvavaksi älypuhelinten valmistajaksi kutsuvaon esitellyt Pariisissa GT 7 -sarjan puhelimet. Sarjaan kuuluvat Realme GT 7 ja GT 7T.Puhelinten yksi mielenkiintoisimmista ominaisuuksista on kummastakin mallista löytyvä peräti 7000 mAh:n akku. Se on kapasiteetiltaan yksi suurimmista akuista nykyaikaisissa puhelimissa. Esimerkiksi Puhelinvertailun arvostelemassa OnePlus 13 -mallissa on 6000 mAh:n akku ja Samsungin uusimmassa huippumallissa, Galaxy S25 Ultrassa on 5000 mAh:n akku.

Realmen mukaan virtaa riittää yhdellä latauksella vaativassakin käytössä parin päivän tarpeisiin. Ja kun akku on tyhjä, sen saa hetkessä täydeen 120 watin latauksella. Valmistajan mukaan vartin lataus tuottaa 50 prosentin tason ja 40 minuutin lataus saavuttaa täyden varaustason.Smart Bypass -teknologia vähentää latauksesta syntyvää lämpöä ja näin pidentää akun käyttöikää. Akulla ja sen laturilla onkin alan ensimmäinen viiden tähden TÜV Rheinland -sertifiointi. GT 7 :ssa on MediaTek Dimensity 9400e -suoritin ja GT 7T :ssä puolestaan MediaTek Dimensity 8400-MAX -suoritin.GT 7:ssa on lisäksi muun muassa 50 megapikselin IMX906-kuvasensori, 6,78-tuumainen AMOLED-näyttö 6000 nitin kirkkaudella ja IP69-luokitus pölyä ja kastumista vastaan.GT 7:sta julkaistiin myös Dream Edition -malli, joka on koristeltu Aston Martin -urheiluautomerkin tunnistettavalla, ikonisella vihreällä värisävyllä.Malleista Realme GT 7:lle on luvattu neljä suurta Android-päivitystä ja vastaavasti Realme GT 7T:lle jopa kuusi suurta Android-päivitystä GT 7 on saatavana välittömästi 749 ja 799 euron kuluttajahinnoin (12/256 Gt ja 12/512 Gt).GT7 Dream Edition on saatavilla välittömästi 899 euron kuluttajahintaan (16/512 Gt).GT 7T on saatavana välittömästi 649 ja 699 euron kuluttajahinnoin (12/256 Gt ja 12/512 Gt).