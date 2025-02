Arvostelussa OnePlus 13 - Juuri oikeat parannukset, kokonaisuus ei petä millään osa-alueella

OnePlus 13 arvostelu - erinomainen paketti, joka ei petä millään osa-alueella

OnePlus on ollut pitkään yksi Suomen suosituimmista kännykkämerkeistä ja yhtiön puhelimet ovatkin usein myydyimpien puhelinten listoilla, useissa eri hintaryhmissä. Mutta vaikka yhtiö on laajentanutkin vuosien mittaan valikoimaansa myös ns. peruspuhelinten suuntaan, on yhtiön ykköstykki edelleen sen lippulaivamallisto. Tuoreimman huippupuhelimensa OnePlus julkisti globaaleille markkinoille tammikuussa 2025 esittelemällä OnePlus 13 -mallin. Puhelin toki ehdittiin julkaista viime vuosien tapaan Kiinan markkinoille jo tätäkin aiemmin. Julkaisuhetkellään OnePlus 13 maksaa halvimmillaan 999 euroa eli hinta on kiivennyt 50 eurolla edeltäjästään, OnePlus 12:sta. Tuhannen euron hintalappu ei jätä sinänsä mitään jossiteltavaa puhelimen segmentistä kännykkämarkkinoilla: se on täysverinen premium-puhelin, joka pyrkii haastamaan Samsungin S25-sarjan "perusmallit" ja iPhone 16 -malliston "ei-pro"-mallit. Eli haastajat ovat kovia. Saimme puhelimen testiin jo ennen sen myyntiintuloa Suomessa ja ehdimme käyttämään puhelinta muutaman viikon ajan ns. käyttöpuhelimena, eli OnePlus 13 oli se kännykkä johon oma SIM-kortti sujautettiin ja jolla arkea pyöritettiin testijaksomme ajan. Eli on aika tutkia, mitä OnePlus 13 tarjoaa tuhannen euron hintalapullaan… Ulkonäkö ja muotoilu

Ulkonäöllisesti OnePlus 13 on muuttunut yllättävänkin paljon edeltäjästään ja useammastakin edeltävästä OnePlussan lippulaivamallista. Puhelimen muotoilu on selkeästi aiempaa kulmikkaampi, eli reunat eivät ole enää niin vahvasti pyöristettyjä kuin aiemmin. Aivan sisarmallin OnePlus 13R:n linjalle ei olla kulmikkuudessa lähdetty, mutta muotokieli on silti vahvasti pois aiemmasta siloitellusta, joidenkin mielestä "saippuarasiamaisesta" pyöristetystä muodosta. Toinen ulkonäöllinen muutos on kamerakyhmyn ympärystä. Aiemmissa OnePlussan lippulaivamalleissa kamera-alue oli yhdistetty muotoilun keinoin tavallaan sulamaan osaksi puhelimen vasenta kylkeä. Nyt tällainen kikkailu on jätetty kokonaan pois ja kameroiden ympyrä vain .. on. Toki sijoittelu on edelleen samassa paikassa, eli aavistuksen verran vasemmassa reunassa, eikä puhelimen keskellä kuten monilla muilla valmistajilla.

Vasemmalta kyljeltä löytyy perinteiseen tapaan OnePlussan kolmivaiheinen alert slider eli kytkin, jolla puhelimen voi nopeasti kytkeä äänettömään tilaan ja takaisin.

Oikealla kyljellä sijaitsevat äänenvoimakkuuden keinusäädin sekä puhelimen lukitus-/virtapainike.

Alareuna ei tarjoile ihmeempiä yllätyksiä, vaan sieltä löytyy SIM-kortin kelkka sekä USB-C -portti lataamista ja tiedonsiirtoa varten. USB-portti tarjoaa USB 3.2 gen 1 -nopeuksia eli 5 Gbit/sec tiedonsiirtoa.

Yläreunasta ei löydy silmiin osuvia asioita juurikaan, mutta siellä on edeltäjästään tuttuun tapaan kuitenkin infrapunalähetin, jota voi halutessaan käyttää vaikkapa television kaukosäätimenä.

Rakenteeltaan OnePlus 13 on täysin lippulaivapuhelimen tasoinen, myös materiaalivalinnoiltaan. Kehys on alumiinia ja kahdessa värivalinnassa (musta ja valkoinen) takakuoren materiaali on lasia. Erikoisuutena tarjolla on myös sininen värivaihtoehto, jossa takakuori on lasin sijaan "vegaanista nahkaa" eli vaikkapa autojen rateista tuttua materiaalia. Merkittävä uudistus on myös vedenpitävyyden parantuminen. OnePlus 13 on siltäkin osin nyt täysin lippulaivan arvoinen tapaus, sillä puhelimella on IP68/IP69 -sertifiointi (mitä IP-luokitukset tarkoittavat). Käytännössä puhelin siis kestää veteen upotusta puolen tunnin ajan ja tämän lisäksi myös paineella tulevaa vesisuihkua. Käsituntumaltaan OnePlus 13 on erinomainen ja laadukas puhelin - kuten tuhannen euron kännykältä toki sopii odottaakin. OnePlus 13 tekniset tiedot Mitat: 162,9 x 76,5 x 8,5 mm Paino: 213 grammaa Näyttö: 6,82 tuumaa; 1440x3168; AMOLED; 120 Hz Ceramic Guard -lasia Suoritin: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Muisti: 12 tai 16 gigatavua käyttömuistia; 256 tai 512 gigatavua tallennustilaa Takakamerat: 50 megapikselin pääkamera (f/1,6; OIS) 50 megapikselin telekamera (3x optinen zoom; OIS) 50 megapikselin ultralaajakulmakamera Etukamera: 32 megapikseliä Akku: 6000 mAh Lataus: 100 watin pikalataus 55 watin USB PD -pikalataus 50 watin langaton lataus Käyttöjärjestelmä: Android 15 tulevat päivitykset Muuta: 5G; IP68/IP69-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?) Liitännät: USB-C, dual-SIM Hinta: arvosteluhetkellä: 12/256GB: 999 euroa, tarkista uusin hinta täältä 16/512GB: 1149 euroa, tarkista uusin hinta täältä

162,9 x 76,5 x 8,5 mm

Paino:

213 grammaa

Näyttö:

6,82 tuumaa; 1440x3168; AMOLED; 120 Hz

Ceramic Guard -lasia

Ceramic Guard -lasia Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Muisti:

12 tai 16 gigatavua käyttömuistia;

256 tai 512 gigatavua tallennustilaa

256 tai 512 gigatavua tallennustilaa Takakamerat:

50 megapikselin pääkamera (f/1,6; OIS)

50 megapikselin telekamera (3x optinen zoom; OIS)

50 megapikselin ultralaajakulmakamera

50 megapikselin telekamera (3x optinen zoom; OIS) 50 megapikselin ultralaajakulmakamera Etukamera:

32 megapikseliä

Akku:

6000 mAh

Lataus:

100 watin pikalataus

55 watin USB PD -pikalataus

50 watin langaton lataus

55 watin USB PD -pikalataus 50 watin langaton lataus Käyttöjärjestelmä:

Android 15

tulevat päivitykset

tulevat päivitykset Muuta:

5G; IP68/IP69-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?)

Liitännät:

USB-C, dual-SIM

Hinta:

arvosteluhetkellä:

12/256GB: 999 euroa, tarkista uusin hinta täältä

16/512GB: 1149 euroa, tarkista uusin hinta täältä Näyttö OnePlus 13:n näyttö on uudistunut aiempaan nähden kohtuullisen paljon ja uudistukset ovat pääsääntöisesti hyviä. Kenties ainoa mielipiteitä jakava muutos on se, että näyttö ei ole enää kuin aivan aavistuksen verran kaareutuva. Kaareutuvilla näytöillä on oma, vahva fanikuntansa, mutta on myös niitä käyttäjiä, jotka eivät voi sietää kaareutuvia näyttöjä.

Tekniikan puolesta OnePlussan näyttö käyttää nyt yhtiön uusinta LPTO-näyttötekniikkaa, eli näyttö on 6,82 -tuumainen AMOLED-näyttö (3168×1440 tarkkuudella), jonka virkistystaajuus vaihtelee tilanteen mukaan 1 Hz ja 120 Hz väliltä. Virkistystaajuuden vaihtelun ideana on siis akun säästäminen, eli näyttöä päivitetään harvemmin silloin, kun näytöllä oleva sisältö ei kaipaa tiheämpää päivitystahtia. Valitettavasti näytön päivityksen osalta OnePlus jatkaa vuosia vanhaa linjaansa, eli yhtiö on itse päättänyt sen, mitkä pelit toimivat 120 Hz virkistystaajuudella ja mitkä eivät. Suurin osa kokeilemistamme peleistä ei ollut päässyt OnePlussan hyväksyttyjen sovellusten listalle - ainakaan vielä testimme aikaan - vaan ne toimivat aina 60 Hz virkistystaajuudella. Alaspäin näytön virkistystaajuus kuitenkin joustaa, kuten pitääkin. Esimerkiksi kuvia katsoessa näytön virkistystaajuus laski parhaimmillaan juurikin luvatulle 1 Hz tasolle, säästäen samalla akkua.

Kirkkauden osalta OnePlus 13:n näyttö on varsin hyvä. Automaattiasetuksilla näytön kirkkaus nousee parhaimmillaan noin 1200 nitin tasolle ja manuaaliasetuksilla näytön kirkkauden saa asetettua maksimissaan 800 nitin tasolle. Lukemat ovat hyvät, mutta eivät aivan parasta, mitä kännykkämaailmassa on tällä hetkellä tarjota. Kirkkaus kuitenkin riittää arviomme mukaan todella helposti puhelimen sujuvaan käyttöön myös kirkkaassa auringonpaisteessa - vaikka tietysti Suomen tammikuussa tätä on aavistuksen verran vaikea todentaa käytännön elämässä. Näytön materiaalivalinnassa on tehty mielenkiintoinen valinta, kun eräänlaiseksi varmaksi valinnaksi mielletty Corningin Gorilla Glass on hylätty ja sen sijaan käytössä on tuntemattomampi Ceramic Guard -lasimateriaali. OnePlus toki kehuu tämän materiaalin olevan erittäin kestävää. Isoimmat uudistukset näytön osalta ovat kuitenkin mielenkiintoisia ja tavallaan näkymättömiä. OnePlus 13:ssa on uusittu Aqua Touch, joka mahdollistaa puhelimen järkevän käytön myös sateessa ja märillä sormilla. Tämä on erittäin hyvä suuntaus, sillä esimerkiksi OnePlus Openin arvostelussa kritisoimme sitä, miten puhelinta oli lähes mahdoton käyttää vesisateella. Toinen vastaava uudistus on ns. hanskatila, jossa puhelin osaa tunnistaa kosketuksen myös ohuiden nahkahanskojen ja villahanskojen läpi. Aivan tarkkaa hanskojen kanssa käyttö ei ole, mutta talvisessa Oulussa pääsimme kokeilemaan toimintoa useammankin kerran ja vaikkapa ilmoitusten vilkaisuun se toimii erittäin hyvin, eli puhelinta voi - vähän epätarkasti - käyttää myös hanskojen kanssa.

Lisäksi näytön alla oleva sormenjälkilukija on nyt uusittu ja se käyttää valon sijaan ultraääntä, joka mahdollistaa sormenjälkien lukemisen tarkemmin myös silloin, kun sormet ovat märkänä. Sormenjälkilukija on myös sijoitettu mielestäni erittäin fiksusti, hieman puhelimen keskikohdan alapuolelle, josta sitä on hyvin luonteva käyttää - kun taas OnePlus 13R:n arvostelussa kritisoin liian alas sijoitettua sormenjälkilukijaa. Tuettujen näyttötilojen osalta mainittakoon se, että OnePlus 13:lla on sekä HDR10+ että Dolby Vision -sertifioinnit sekä tuki Widevine L1:lle, jolloin mm. Netflix näyttää elokuvat ja sarjat parhaalla mahdollisella kuvanlaadulla. Kokonaisuutena arvioituna näyttö on erinomainen ja sisältää useita pieniä uudistuksia, jotka tekevät puhelimen käytöstä - jälleen kerran - asteen miellyttävämpää. Kamerat Kameroiden osalta OnePlus 13 jatkaa samaa linjaa kuin näytönkin osalta, eli mitään valtavia uudistuksia edeltäjäänsä, OnePlus 12:een, nähden ei ole tehty vaan sen sijaan yhtiö on keskittynyt parantelemaan kameroita sieltä täältä.

Pääkamerana on käytössä jo tuttu ja turvallinen 50 megapikselin tarkkuutta tarjoava Sony LYT-808 -sensori, josta löytyy optinen kuvanvakain (OIS) ja joka tarjoaa f/1,6 aukkolukua. Telekamera puolestaan on kokenut muodonmuutoksen. Paperilla telekamerassa näyttää tietysti "huonolta" se, että megapikseleiden määrä on laskenut aiemmasta 64 megapikselistä 50 megapikseliin. Mutta vastaavasti pikselikoko on kasvanut. Tekniikka on muutettu aiemmasta periskooppirakenteesta ns. Triprism-rakenteeseen, jossa prisma heijastaa kuvan kolmeen kertaan ennen sen päätymistä sensorille. Sensorina telekamerassa on käytössä Sonyn LYT-600, josta siitäkin löytyy optinen kuvanvakain. Telekamera tarjoaa kolminkertaista "zoomikerrointa" ja sen aukkolukuna on f/2,65. Ultralaajakulmakamera on kokonaan uusi ja käyttää sensorina Samsung ISOCELL JN5:sta, joka tarjoaa 50 megapikselin tarkkuutta ja jonka aukkoluku on f/2,0.

Kamerasovellus on edelleen tuttu ja turvallinen, varsin selkeä OnePlussan oma kamerasovellus. Sovelluksesta löytyy säätöjä käytännössä kaikkiin tarpeisiin, myös ns. "ammattimaiseen" arvojen säätöön. Kameroiden laadun osalta OnePlus on saanut tasapainotettua laadun eri kameroiden välillä erittäin hyvin. Kaikki kolme kameraa tarjoavat hyvissä valaistusolosuhteissa erittäin hyvää ja tarkkaa laatua. Laatu ei ole aivan kovimpien superpuhelinten tasolla, mutta mikään osa-alue ei OnePlus 13:ssa notkahda, vaan puhelimen kaikki takakamerat ovat mielestäni vahvasti mukana kärkikahinoissa - vaikkakaan OnePlussan yksikään kameroista ei ole absoluuttisesti paras, mitä kännykkämaailmassa löytyy, mutta kokonaisuus on vakuuttava. Heikoissa valaistusolosuhteissa OnePlus on parantanut aiempaan nähden merkittävästi, sillä nyt kaikki kolme kameraa tarjoavat mainiota kuvanlaatua myös hämärässä. Etenkin telekamera ja laajakulmakamera ovat parantuneet tällä saralla edeltäjäänsä nähden. Kenties ainoa merkittävä moite kameroita kohtaan on se, että OnePlussan kameramaailma tuottaa säännönmukaisesti hieman ylikorostuneita värejä, eräänlaista "instagram-yhteensopivaa", hieman silmille hyppäävää värimaailmaa. Positiivisena piirteenä mainittakoon, että kameroiden keskinäinen värimaailma on hyvin yhteneväinen, eli "linssistä" toiseen hyppääminen ei muuta värimaailmaa oikeastaan mihinkään suuntaan. Etukamera on toki edelleen tasoa "meh", eli käytössä on edelleen sama kiinteän tarkennuksen 32 megapikselin kamera, joka oli myös OnePlus 12:ssa. Toisaalta selfie-kamerat tuntuvat olevan lähes kaikilla valmistajilla jonkinlainen sivuseikka, johon ei enää juurikaan panosteta. Videota OnePlus 13:lla voi kuvata 4K-tarkkuudella, 60 fps kuvanopeudella kaikilla kameroilla - myös etukameralla. Lisäksi pääkameralla voi halutessaan kuvata myös 8K-tarkkuuden videota 30 fps kuvanopeudella. Kameroiden osalta OnePlus 13 on vakuuttava paketti, jonka yhdestäkään takakamerasta on vaikea keksiä mitään merkittävää moitittavaa. Toki mikään niistä ei ole myöskään yksittäisenä kamerana "aivan parasta" mitä mitä rahalla voi saada, mutta toisaalta myöskään sellaista ilmiötä ei ole nähtävissä - kuten monilla kilpailijoilla - että yksi kameroista osoittautuu muihin nähden pettymykseksi. Esimerkkikuvia Alla on ensin ryhmä kuvia samasta kohteesta, joissa ensimmäinen kuvasarja on kuvattu päivällä ja jälkimmäinen yöaikaan. Kuvasarjojen ensimmäinen kuva on aina ultralaajakulmakameralla otettu, toinen pääkameralla ja kolmas telekameralla. Kuvat aukeavat alkuperäiskokoon klikkaamalla. Varoituksena sanottakoon, että alkuperäiskuvat ovat varsin isoja, eli niitä ei ole pakattu sen ihmeemmin kuin sen verran, mitä puhelin itsessään niitä on pakannut.

Seuraavaksi on tarjolla samalla logiikalla kolmen sarjan kuvia sekä ulkoa että sisältä. Kaikki kuvat on otettu OnePlussan oman kamerasovelluksen perusasetuksilla, tekemättä lainkaan manuaalisäätöjä kameran asetuksiin kuvaa otettaessa.

Akkukesto ja latausnopeus Vaikka OnePlus 13 paino onkin keventynyt edeltäjäänsä nähden, on OnePlus onnistunut silti tunkemaan puhelimeen aiempaa ihan merkittävästi isomman akun, joka onkin varsin mukavan kokoinen: 6000 mAh. Kasvanut akku toki hidastaa aavistuksen verran puhelimen tyhjästä täyteen latautumista, kun OnePlussan omalla SuperVOOC-lataustekniikalla OnePlus 13 on rajoitettu 100 watin latausnopeuteen. Valmistajan mukaan puhelin latautuu 1% tasosta täyteen noin 36 minuutissa. Aivan tyhjästä, eli akun vuoksi sammuneena, lataus kesti yhden kokeilumme perusteella hieman tätä pidempään.

Euroopan Unionin uusien latausta koskevien säädösten ansiosta OnePlussakin on taipunut puhelimissaan ja alkanut tukemaan oman pikalatustekniikkansa lisäksi myös standardia USB PD -pikalatausta. USB PD:llä OnePlussaa pystyy lataaman 55 watin nopeudella, eli varsin reipasta tahtia silläkin. Varjopuolena USB PD:n tuelle, yhtiö on kuitenkin poistanut Euroopassa myytävistä malleista kokonaan laturin. Mutta parantuneen lataustuen ansiosta puhelinta voi siis pikaladata minkä tahansa firman USB PD -laturilla, eli mm. Applen ja Samsungin laturit toimivat oikein hyvin, samoin tarvikevalmistajien laturit. Aivan huipputason latausvauhtiin toki vaaditaan edelleen OnePlussan oma laturi.

Puhelin tukee myös langatonta latausta, jossa on pitkälti sama tarina. OnePlussan omilla langattomilla AirVOOC-latureilla OnePlus 13 latautuu 50 watin vauhdilla, mutta Qi 1.3.3 -standardia tukevilla muiden valmistajien latureilla langaton lataus on hieman verkkaisempaa. Uudempaa Qi2 -standardia puhelin ei tue. OnePlus toi myyntiin puhelimen julkaisun yhteydessä myös uuden, magneettikiinnitteisen langattoman AirVOOC-laturin, joka on yhteensopiva myös iPhonejen kanssa. Lätkä on tavallaan kiinnostava konsepti, mutta pidän enemmän OnePlussan "vanhan mallisista" langattomista latureista, jossa puhelin asetetaan lataustelineeseen latauksen ajaksi - joissa niissäkin puhelin latautuu varsin mallikkaasti. Akkukestoa testasimme samalla tavalla kuin aina ennenkin, eli nykäisimme näytön kirkkauden manuaalisesti täysille, nostimme näytön virkistystaajuuden korkeimmalle tasolleen ja otimme puhelimen varsin rankkaan, teinitasoista ruutuaikaa sisältävään arkikäyttöön. Testijakso koostui mm. tunnetusti akkua haukkaavasta Pokemon Go -pelistä pakkasella ulkona pelattaessa, videoiden katselusta, uutisten lukemisesta sekä sosiaalisen median palveluiden selailusta. OnePlus 13 oli mielestäni akkukeston osalta jokseenkin positiivinen yllätys. Aivan hurjimpia ruutuaikoja kerättäessäkin puhelimessa oli illalla vielä noin 20% akkua jäljellä ennen nukkumaanmenoa. Vähänkään tolkullisemmalla ruutuajalla ja mm. hieman näytön kirkkautta himmeämmälle säätämällä puhelimen akku jaksaa helposti kahden päivän käytön, niin että se on ensimmäisenä aamuna täyteen ladattu ja laitetaan toisen päivän illaksi laturiin. Kolmeen päivään en usko akun venyvän, ellei käyttö ole todella vähäistä - ja silloin pitää kyseenalaistaa sitä, miksi kukaan ostaisi tuhannen euron puhelinta vähäistä käyttöä varten. Suorituskyky Suorituskyvystä OnePlus 13:ssa vastaa Qualcommin uusin järjestelmäpiiri, Snapdragon 8 Elite, joka on suora seuraaja vuoden 2024 huippupiirille, Snapdragon 8 gen 3:lle. Käyttömuistia (RAM) puhelimessa on Suomessa myytävistä malleista riippuen joko 12 gigatavua (ja 256 gigatavua tallennustilaa) tai 16 gigatavua (512 gigatavun tallennustilan versio). Testissämme ollut malli oli nimenomaan 16 gigatavun / 512 gigatavun versio. Käytännön elämässä OnePlus 13 on äärimmäisen sulavaliikkeinen puhelin, joka on tietysti loogista tuhannen euron huippuluurille. Viime vuoden huippumalleihin, eli Snapdragon 8 gen 3 -pohjaisiin Androideihin, kuten OnePlus 12:een tai Sony Xperia 1 VI:een, verrattuna OnePlus 13 parantaa nimenomaan grafiikkasuorituskyvyn osalta varsin havaittavasti, mutta parannusta on toki myös raa’assa suoritintehossakin.

Nopeissa suorituskykytesteissä, joita ajoimme puhelin asettui Snapdragon 8 Elite -verrokkeihin nähden keskitasolle, ollen hieman aivan nopeimpien vertaistensa takana, mutta joitain malleja edellä. Käytännön elämässä tällä erolla on tuskin merkitystä suuntaan tai toiseen. Pitkäkestoisessa rasituksessa OnePlus ns. throttlaa edelleen suorituskykyä jonkin verran, varjellen puhelinta ylikuumenemiselta ja mm. AnTuTu -testiä neljättä kertaa ajettaessa suorituskyky laski noin 70% tasolle huippulukemista. Intohimoisille raskaiden pelien pelaajille OnePlus ei ole se paras vaihtoehto, vaan heille ainoa fiksu ratkaisu on edelleenkin aktiivijäähdytetty puhelin. Mutta kaikille muille, OnePlus 13 tarjoaa erittäin hyvää suorituskykyä ja äärimmäisen nopeasti ja napakasti toimivan huippupuhelimen tehot. OnePlussan Android ja päivityslupaus OnePlus 13 toimitetaan esiasennettuna Android 15 -käyttöjärjestelmällä, joka totuttuun tapaan on muokattu OnePlussan oman OxygenOS-räätälöinnin alle. Käyttöjärjestelmä on käytännössä uudelleennimetty versio OnePlussan emoyhtiön Oppon ColorOS:stä, kuten jo useamman vuoden ajan. OnePlussan muokattu Android on varsin selkeä, looginen, hyvin suomennettu ja sisältää varsin vähän mitään tarpeetonta. Toki tekoälyä on tungettu mukaan hengästyttävä määrä, kuten kaikissa muissakin puhelimissa viimeisen vuoden aikana, mutta tekoälytauhka ei kuitenkaan hypi silmille, vaan toiminnot voi hyvin yksinkertaisesti jättää omaan rauhaansa.

Tekoälyllä on toki tehty jotain ihan fiksujakin toimintoja puhelimeen, mutta puute suomen tuelle vaivaa edelleen osaa toiminnoista. Googlen Gemini löytyy sekin, mikäli haluaa hypätä mukaan mainosjätti-Googlen tekoälymaailmaan - samoin Googlen ns. circle-to-search -toiminto on sekin integroitu osaksi käyttöjärjestelmää. Geminin lisäksi hyödyllisimmät tekoälytoiminnot olivat mielestämme kuvien muokkaukseen liittyvät toiminnot, joista osa toimii selkeästi Google Kuvien vastaavia toimintoja paremmin. Mm. tärähtäneiden kuvien korjaukseen tarkoitettu AI Unblur oli kohtuullisen hyvin toimiva - ja esineiden poiston mahdollistava tekoälytoiminto toimii joissain tilanteissa Google Kuvien tarjoamaa toimintoa paremmin ja varmemmin.

Käyttöliittymän puolella kenties fiksuin uudistus on mahdollisuus halutessaan jakaa näytön yläreunasta alas vedettävät valikot kahtia. Tämä tarkoittaa sitä, että jos toiminnon ottaa käyttöön, näytön oikeasta yläreunasta alas vedettäessä esiin tulevat vain alasvetovalikon pikatoiminnot (kirkkauden säätö, jne) ja puolestaan vasemmasta reunasta alas vedettäessä esiin tulevat ainoastaan saapuneet ilmoitukset. OnePlussan Android on edelleen kohtuullisen selkeä ja "yleistä Androidin logiikkaa" noudattava, johon on helpohko hypätä sisään, jos vaihtaa OnePlussan vaikkapa Motorolan, HMD:n, Nokian, Sonyn tai Asuksen maailmasta. Samsungin ja mm. Xiaomin tapa räätälöidä Androidia astetta rankemmin tekee niistä OnePlussaan hyppääville opettelusta asteen haastavampaa. OnePlussan päivityslupaus on parantunut hieman edeltäjäänsä nähden, mutta vain marginaalisesti. OnePlus 13:lle luvataan edelleen neljän vuoden ajan suuret Android-päivitykset, eli oletettavasti päivityksenä tullaan saamaan vielä Android 19. Parannusta on sen sijaan tapahtunut tietoturvapäivitysten osalta, joiden tukiaika on venytetty nyt kuuteen vuoteen, eli puhelin tulee saamaan viimeiset paikkauspäivityksensä vuoden 2031 alussa. Mielestämme päivityslupaus on jo varsin hyvä, vaikka toki jääkin edelleen jälkeen Samsungin ja Googlen päivityslupauksista. Mutta puhelimeen voi kuitenkin luottaa aina vuoteen 2031 saakka, joka todennäköisesti parantaa puhelimen jälleenmyyntiarvoa tulevina vuosina. Yhteenveto OnePlus 13 on puhelin, jota on pakko arvioida erittäin onnistuneena kokonaisuutena. Tälläkään kertaa OnePlus ei ole lähtenyt keksimään pyörää uudestaan, vaan on keskittynyt parantamaan sieltä täältä jo ennestään mainiota OnePlus 12:sta. Esimerkiksi edeltäjän osalta moitittu, kilpailijoitaan kehnompi vesitiiviys on korjattu kuntoon, puhelimen painoa on saatu laskettua, akkua on kasvatettu ja näyttöä on parannettu sieltä täältä. OnePlus 13:n kokonaisuutta kuvaa hyvin se, että puhelin on oikeastaan kaikilla mahdollisilla osa-alueilla yksi markkinoiden parhaista puhelimista - mutta se ei ole yhdelläkään osa-alueella se paras. Mutta käytännössä kaikilla tärkeimmillä kilpailijoilla on jokin iso kompastuskivi omissa huippumalleissaan - ja OnePlussalla yksikään osa-alue ei petä, oikeastaan ollenkaan. OnePlus 13 on ehkä vähän varman päälle pelattu, mutta siitä huolimatta - tai sen ansiosta - loistava puhelin, jota voi suositella vilpittömästi heille, ketkä ovat tuhannen euron hintaluokan puhelinta ostamassa. Vaihtoehdot OnePlus 13 kisaa tietysti ensisijaisesti muiden huippupuhelinten kanssa ja sen lähimmät ja suosituimmat verrokit ovat todennäköisesti suurten valmistajien tärkeimmät lippulaivamallit. Google Pixel 9 Pro XL lienee selkeä verrokki, vaikka se maksaakin tätä kirjoitettaessa hieman OnePlussaa enemmän. Googlen oma puhelin tarjoaa pidemmän päivitystuen ja nopeammat päivitykset kuin mikään muu markkinoilla oleva Android-malli. Mutta vastaavasti OnePlus päihittää sen suorituskyvyltään, akkukestoltaan ja latausnopeudeltaan. Muilta osin puhelimet ovat pitkälti tasavahvoja tai erot ovat marginaalisen pieniä eri osa-alueilla. Tarkemmin mallien välisiä eroja voit vertailla täällä: OnePlus 13 vs Google Pixel 9 Pro XL. Toinen selkeä verrokki on tietysti Samsungin uuden S25-sarjan ns. perusmalli, eli Samsung Galaxy S25, joka maksaa hieman OnePlussaa vähemmän (artikkelin kirjoitushetkellä). Näiden kahden vertailu on hieman ongelmallista, koska S25:n perusmalli on pykälän pienempään runkoon paketoitu huippuluuri kuin OnePlus. OnePlus vie vertailussa voiton latausnopeudellaan, mutta häviää mm. päivitystuen pituudessa kisan. Valinta mallien välillä menee kuitenkin pitkälti siihen, haluaako käyttää Samsungin näköistä Androidia vai ei. Vertailua OnePlus 13 ja Samsung Galaxy S25 välillä voit tehdä täällä. Tietysti kisassa on näissä hintaluokissa myös iPhone 16 -sarjan ei-Pro -mallisto, jonka lähtöhinta pyörii noin tuhannen euron tienoilla sekin. Vertailu on kuitenkin paperilla lähes mahdotonta, sillä sekä OnePlus että Apple ovat mainioita puhelimia, mutta käyttöjärjestelmä ja ekosysteemi lienevät ostopäätökselle se tärkein valintakriteeri. Teknistä vertailua iPhone 16:n ja OnePlus 13:n välillä voit tehdä täällä. Kovimman haasteen OnePlus 13:lle kuitenkin asettaa yhtiön oma, edeltävä malli eli OnePlus 12, jota saa tätä kirjoittaessa jo alle 700 eurolla. Toki OnePlus 13 on käytännössä kaikilla osa-alueilla edeltäjäänsä parempi, mutta on sitten puhtaasti mielipidekysymys, ovatko erot niin suuria, että siitä on valmis maksamaan 300 euroa enemmän. OnePlus 13 vs OnePlus 12 -vertailua voi tehdä täällä. Plussat Erittäin hyvä suorituskyky

Tasapainoiset ja laadukkaat takakamerat

Keventynyt paino

Hyvä päivityslupaus

Nopea pikalataus - langallinen, USB PD ja langaton

Aiempaakin tarkempi ja nopeampi sormenjälkilukija

Näyttö on käytettävissä myös märillä sormilla ja ohuilla hanskoilla

Hyvä IP-luokitus Miinukset Ei laturia myyntipakkauksen mukana

120 Hz -tila toimii vain murto-osalla peleistä