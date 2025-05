Pian muuttuu kännykkämaailma, valtavasti - EU:n uusi laki iskee etenkin halvimpiin kännyköihin kesäkuussa

uusi korjattavuutta ja elektroniikan pitkää käyttöikää edistävälainsäädäntö astuu osittain voimaan kesäkuun 20. päivä eli jo kolmen viikon päästä.Kenties merkittävin uudistus uudessa lainsäädännössä iskee halvemman hintaluokan kännyköihin, mutta se mullistaa myös osittain kalliimpien kännyköiden markkinaa.Vasta aivan viime vuosina Android-valmistajat ovat ryhtyneet askel kerrallaan pidentämään kännyköidensä Android-päivitysteneli käytännössä sitä, montako suurta Android-versiopäivitystä puhelin elinkaarensa aikana saa ja kuinka monen vuoden ajan puhelimelle luvataan tietoturvapäivityksiä.Etenkin alle 300 euroa maksavien kännyköiden osalta suurin osa valmistajista on luvannut yleensä vain kaksi Android-päivitystä ja kenties vain kahden tai kolmen vuoden ajan tietoturvapäivityksiä. Jotkut valmistajat ovat jopa aivan viime vuosinakin julkaisseet puhelimia, joille ei luvata ensimmäistäkään Android-päivitystä ja vain kahden vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.

Mahdolliset ongelmat, muut lainsäädännön kohdat

Ecodesign-lainsäädäntö vaatii , että kaikille EU:ssa myytäville kännyköille pitää taata vähintään"Ohjelmistopäivitykseksi" kuitenkin riittävät ilmeisesti pelkät tietoturvapäivitykset, eli varsinaisia suuria Android-päivityksiä valmistajien ei tarvitse puhelimilleen toimittaa.Viiden vuoden ajanjakson laskeminen aloitetaan siitä hetkestä, kun kännykkä tulee ensimmäistä kertaa myyntiin EU:n alueella. Eli puhelimen ostohetkellä ei sinänsä ole merkitystä, vaan sillä, milloin puhelin on julkaistu.Jos olet ostamassa uutta puhelinta, suosittelemmekin tarkistamaan kännykän julkaisuajankohdan puhelinmallien tietokannastamme , josta löytyvät puhelinten tekniset tiedot - ja myös niiden julkaisukuukaudet.Lainsäädäntö on erittäin tarpeellinen, sillä suomalaisetkin käyttävät usein kännyköitä, joiden tukiaika on loppunut jo aikoja sitten. Olemme käyneet läpi sitä, millaisia riskejä siinä on, jos puhelintaan ei päivitä lainkaan Samat riskit toki pätevät myös Applen iPhoneille, mutta Apple on tyypillisesti tukenut kännyköitään käyttöjärjestelmäpäivysten muodossa pidempään kuin useimmat Android-valmistajat. Vasta aivan viime vuosina osa Android-valmistajista on saavuttanut Applen myös päivitystuen pituudessa.Isona haittapuolena uudessa laissa on se, että se voi tarkoittaa sitä, ettei kaikkein edullisimpia kännyköitä tule enää myyntiin Eurooppaan lainkaan. Eli valmistajat laskevat sen varaan, ettei satasen kännyköille kannata alkaa tuomaan EU:n vaatimia päivityksiä - ja niitä myydään vain EU:n ulkopuolisissa maissa.Ecodesign-laki on osa laajempaa Euroopan Unionin right-to-repair -lainsäädäntöä , jolla pyritään edistämään tuotteiden pitkäikäisyyttä ja korjattavuutta.Ecodesign asettaa vaatimuksia myös mm. sille, miten kännyköiden akkujen pitää kestääValmistajien täytyy mahdollistaa varaosien hankkiminen kännyköihin vielä seitsemän vuotta puhelimen virallisen myynnin lopettamisen jälkeenkin. Lisäksi huoltoliikkeiden pitää saada tilaamansa varaosat käyttöönsä 10 työpäivän sisällä tilauksesta.Mielenkiintoisena vaatimuksena laki määrittää myös sen, että jatkossa uusien kännyköiden täytyy olla tietyllä tasolla suojattuja kosteutta ja pölyä vastaan.