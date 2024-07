Parhaat puhelimet alle 300 euroa (2024 kesä)

Minkälainen on alle 300 euron puhelin?

tarjoavat riittävästi ominaisuuksia suurimmalle osalle käyttäjistä. Tässä 200 euron ja 300 euron haarukassa olevat puhelimet sisältävät yleensä nopean ja tarkan näytön, kohtuullisen hyvän suorituskyvyn ja varsin pätevät kameroiden muodossa. Nämä listallemme nostetut puhelimet ovat sellaisia, joita meidän mielestä kannattaa tästä hintaryhmästä harkita ostavansa.Alle 300 eurolla saa puhelimen, jossa on 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Varsinkin 128 gigatavua riittää useimmille käyttäjille, sillä tällöin puhelimeen mahtuu paljon kuvia sekä sovelluksia.Monet puhelimet tarjoavat jo tehokasta suorituskykyä netin selaamiseen sekä pelaamiseen. Lisäksi käytännössä kaikki tämän hintaluokan laitteista tarjoavat uuden sukupolven 5G-yhteydet. Lisäksi keskusmuistiatämän hintaluokan puhelimista löytyy nykyisin 6 tai 8 gigatavua. Myös akkukestot yltävät hyviin lukemiin useimpien laitteiden kohdalla.

Parhaat puhelimet alle 300 euroa

OnePlus Nord 3

Samsung Galaxy A25 5G

Alle 300 euron hintaluokan puhelimissa on lähes järkiään Full HD+ -tasoinen näyttö, josta on hyvä katsella videoita ja selata nettiä. Myös korkeammat virkistystaajuudet ovat yleistyneet ja useimmissa 200-300e kännyköissä on jo 90 tai 120 hertsin näyttö, joka tarjoaa yleisesti sulavamman käyttökokemuksen.Näiltä puhelimilta sopii jo odottaa hyvää kameraratkaisua. Mikään näistä tuskin tulee pahemmin pettämään käyttäjän tarpeita, vaikkakin parempaa kameraa saa isommalla rahasummalla. Sen verran pitää mainita kameroista, että suurempi megapikselimäärä ei tee kamerasta automaattisesti parempaa. Lisäksi monet puhelimet sisältävät neloiskameran, mutta useassa tilanteessa vain kaksi näistä on oikeasti hyödyllistä.Yleensä tämän hintaluokan puhelimissa ns. pääkamera on varsin hyvä. Sen oheen on useimmiten paketoitu kaveriksi myös laajakulmakamera, joskin hieman heikommalla laadulla. Telekameraa eli "zoomikameraa" ei alle 300 euron hintaluokasta yleensä löydy - ja myös optinen kuvanvakain on vain osassa malleista.OnePlussan Nord-sarjan vaihtoehdot ovat Suomessa nousseet suosioon ja ihan syystäkin. Ne tarjoavat kohtuullista hintaa vastaan hyvän määrän ominaisuuksia. Alle 300 euron hintaluokkaan asettuu tällä hetkellä, joka julkaistiin vuoden 2023 kesällä Laitteessa on 6,74 tuuman 120 Hz Super Fluid AMOLED -näyttö Full HD+ -tarkkuudella ja jopa 1450 nitin kirkkaudella. Pääkamerana toimii Sony IMX890, eli siinä on sama 50 megapikselin kamera kuin OnePlus 11 5G:ssä. Pääkamerassa on myös optinen kuvanvakain.Suorituskykyä tuottaa MediaTek Dimensity 9000, jonka todettiin Puhelinvertailun arvostelussa tuottavan omassa hintaluokassaan erinomaista teho käyttäjien tarpeisiin. Myös muut ominaisuudet ovat kohdallaan, ja laitteelle luvataan tuoda vielä aikanaan Android 15 ja Android 16 -versiot päivityksinä . Puhelin tulee saamaan tietoturvapäivityksiä vuoteen 2027 saakka.Toinen suosituksemme tässä hintaluokassa on edullisempi Galaxy A25 5G -puhelinmalli , joka tuotiin Suomessa saataville tammikuussa 2024. Aluksi laitetta myytiin 299 eurolla, mutta nykyään sen hinta on laskenut lähemmäs 200 euroa Tähän hintaan saa kohtuullisen pakkauksen ominaisuuksia. Ensinnäkin kännykän näyttö perustuu parempilaatuiseen AMOLED-tekniikkaan ja kirkkaus yltää jopa 1000 nitiin eli myös ulkona näytöstä saa selvää helposti. Kooltaan näyttö on 6,5-tuumainen, joten itse koko laite on melkoisen suurikokoinen. Tarkkuus yltää Full HD+ -tasolle, joten esimerkiksi videoista voi nauttia hyvllä tarkkuudella. Näytön parina on stereokaiuttimet.Kuvaaminen luonnistuu mukavasti 50 megapikselin pääkameralla, jossa on optinen kuvanvakain tuomassa parempaa laatua. Virtaa antaa 5000 mAh akku. RAM-muistia on 6 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 gigatavua.Merkittävää tässä hintaluokassa on päivitystuki. Galaxy A25 5G käyttää nyt Android 14 -versiota, mutta aikanaan sen pitäisi saada Android 18 -versio , ja tietoturvapäivityksiä jaetaan viiden vuoden ajan.Katso myös: