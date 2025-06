Garmin julkisti yhtiön ohuimman älykellon, neliönmuotoisella AMOLED-näytöllä

Amerikkalainen urheilukellovalmistajajulkisti tänään uusimman älykellonsa, Garmin Venu X1:n Kello poikkeaa Garminin "varsin" laajasta muusta mallistosta parilla seikalla: ensinnäkin se on yksi harvoista Garminin kelloista, jossa kellon rungo on suorakaiteen muotoinen. Toinen markkinointivaltti on se, että kello on Garminin malliston ohuin, ollen vain 8 mm paksu rungoltaan.Kellon näyttö on 2 tuuman kokoinen, 448x486 tarkkuutta tarjoava AMOLED-kosketusnäyttö, jota suojaa safiirilasi. Takakansi on valmistettu titaanista ja kellon luvataan olevan uintiin sopiva, kestäen 50m syvyyteen upotuksen.Garminin omista teknisistä ominaisuuksista Venu X1:stä löytyy mm. harjoitteluvalmius, harjoittelun tila ja torkkujen tunnistus. Puhelimen ääniavustajaa voi komentaa suoraan kellon mikrofonin ja kaiuttimen kautta ja lisäksi kello tukee Garmin Pay -lähimaksuja. Venu X1 on yhteensopiva sekä iPhonejen että Android-puhelinten kanssa.

Aivan edullisen pään kellosta ei missään nimessä ole kyse, sillä kellon suositushinnaksi Suomessa on kerrottu 837 euroa. Kello tulee myyntiin kesän 2025 aikana.