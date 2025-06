Pankkipalveluista tunnettu Revolut lanseeraa mobiililiittymän - 12,50 eurolla rajattomasti dataa, ei vielä saataville Suomessa

Pankkipalveluista tunnettu finanssiteknologiayritys Revolut tuo myöhemmin tänä vuonna saataville oman mobiililiittymän ja aloittaa toiminnan virtuaalisena mobiilioperaattorina.Uusi Revolut-liittymä tarjoaa rajattomasti puheluita, tekstiviestejä ja mobiilidataa kotimaassa sekä runsaasti 20 gigatavua dataroamingia EU-alueella ja Yhdysvalloissa, täysin ilman sitoutumisaikaa.

"eSIM-palvelumme suuri suosio osoittaa, että telemarkkinat kaipaavat uudistusta. Asiakkaat joutuvat yhä kamppailemaan perinteisten operaattorien epäselvän hinnoittelun, piilokulujen, hankalan asiakaspalvelun ja vanhentuneiden käyttöliittymien kanssa. Haluamme ratkaista nämä ongelmat tarjoamalla teknologisesti edistyksellisen käyttökokemuksen, erinomaisen hinta-laatusuhteen ja palvelut, jotka eivät vaadi pitkän ajan sitoutumista. Tämä on luonnollinen jatkumo Revolutin tavalle tuoda innovaatioita markkinalle, joka niitä todella kaipaa", kertoo Revolutin televiestintävastaava Hadi Nasrallah.

Tiedotteessa ei mainita nopeuksia mobiilidatan osalta.Palvelun lanseeraushinta on 12,50 euroa kuukaudessa, ja liittymät lanseerataan ensin Isossa-Britanniassa ja Saksassa vuoden 2025 loppupuolella. Revolutin tavoitteena on laajentaa palvelua myös muille markkinoille.Mobiililiittymät eivät ole toistaiseksi saatavilla Suomen markkinoilla.Mobiililiittymä integroituu Revolutin nykyiseen sovellukseen, mikä mahdollistaa kulutuksen seuraamisen ja liittymän hallinnan samassa sovelluksessa, jossa käyttäjät hoitavat myös talousasioitaan.Yksi tärkeimmistä syistä lanseeraukseen on auttaa brittikäyttäjiä välttämään Brexitin jälkeiset korkeat roaming-maksut.





Hiljattain Suomessa nousi esille Gigantti, joka myös ryhtyy mobiilioperaattoriksi. Sekä Revolut että Gigantin Giga Mobiili toimivat MVNO-muotoisena eli verkon käyttöoikeutta ostetaan muilta operaattoreilta.