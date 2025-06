Poliisi pyytää festariyleisöä jättämään älykellot kotiin - hurja piikki soitoissa hätänumeroon

Britanniassa yksi maan suurimmista musiikkifestareista,, on aiheuttanut paikalliselle Leicestershiren poliisille erikoisia ongelmia viime vuosina.Tänä vuonna poliisi pyysi erikseen festivaalivieraita joko jättämään älykellot kokonaan kotiin, säätämään ne lentokonetilaan tai kytkemään hätäkeskukseen yhteydenotot kelloista pois päältä.Syynä on urheilu- ja älykelloissa yleistynyt onnettomuuksien automaattinen tunnistus. Tunnistus reagoi tietynlaisiin nopeisiin liike-energian muutoksiin, jotka kellon ohjelmisto tulkitsee esimerkiksi kaatumiseksi pyörällä tai jopa lenkkeilijän jäämiseksi auton alle.Ongelmana on, että etenkin metallimusiikin parissa yleisetaktivoivat festarikansaa hyppimään ja pomppimaan niin reippaasti, että se on useiden älykellomerkkien mielestä onnettomuuteen vastaavaa liikehtimistä.Leicestershiren poliisin sosiaalisessa mediassa julkaiseman tiedotteen mukaan Download-festivaalin aikaan tarpeettomat hälytykset paikalliseen hätänumeroon kasvoivat jopa kaksinkertaiseen määrään tavalliseen viikonloppuun nähden.

Iso osa näistä puheluista oli tehty automaattisesti, älykellon soittaessa suoraan hätänumeroon, kun älykellon kantaja näytti "törmänneen" johonkin. Poliisin mukaan kaikissa tapauksissa soittajaan oli saatu aiempina vuosina yhteyttä ja todettu, että mitään hätää ei ollutkaan.Kyseinen toiminto löytyy ainakin Applen ja Garminin kelloista.