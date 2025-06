Samsungin Galaxy Unpacked -tapahtuma järjestetään 9. heinäkuuta

Samsung on vahvistanut pitävänsä Galaxy Unpacked 2025 -tapahtuman 9. heinäkuuta klo 17.00. Tapahtuma järjestetään New Yorkin Brooklynissa, mutta suomalaiset voivat seurata sitä Samsungin YouTube-kanavalta Tapahtumassa esitellään seuraavat taittuvanäyttöiset älypuhelimet. Jo aiemmin Samsung vihjaili taittuvanäyttöisestä Ultra-mallista

"Suunnittelemme seuraavan sukupolven Samsung Galaxy -laitteita uuden tekoälykäyttöliittymän ympärille. Kokonaisuutta tuemme päivitetyllä laitteistolla, joka on rakennettu vapauttamaan laitteiden koko potentiaali. Tämä tulevaisuus on jo alkamassa, ja Galaxy AI:n sekä Samsungin ammattitaidon parhaat puolet ovat pian paljastumassa", tiedotteessa kerrotaan.

Lisäksi luvassa on uudet älykellot, joissa käytetään One UI 8 Watch -käyttöliittymää Luvassa on entistäkin enemmän tekoälyyn keskittyviä ominaisuuksia, ja Samsung kertookin tiedotteessaan, että tekoälystä on tulossa nopeasti uusi käyttöliittymä, joka määrittelee samalla uudelleen suhteemme teknologiaan.