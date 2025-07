Apple iPhone 16 Pro hallitsee kärkeä kesäkuun myydyimpien listoilla

Kuun vaihtumisen myötä operaattorit sekä Gigantti ovat julkaisseet kesäkuun myydyimpien laitteiden listat.Puhelinten osalta selvä ykkönen kesäkuussa oli Applen iPhone 16 Pro . Se on ykkösenä DNA:n kuluttajien ja yritysasiakkaiden listoilla ja Elisan yritysasiakkaiden listalla sekä toisena Elisan henkilöasiakkaiden ja Gigantin listalla.

"Apple hallitsi listaa useilla malleilla, mikä osoittaa brändin vahvan aseman yritysasiakkaiden keskuudessa. Myös Samsungin Galaxy A-sarja on erityisen suosittu yrityskäytössä. Myydyimpien listalta löytyykin viisi erilaista A-sarjan laitetta, eli kaikkiin eri käyttötarkoituksiin ja hintaluokkiin", sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund.

iPhone 16 Pro sijoittuu älypuhelimissa kalliimpaan hintaluokkaan, sillä halvimman version hinta on tällä hetkellä hieman alle 1000 euron





Kuluttajia sekä yrityksiä kiinnostivat siis myös edullisemmat mallit. Esille nousevat Samsungin Galaxy A05s, joka on Elisan ja henkilöasiakkaiden ykkösenä, sekä OnePlussan Nord CE 4 Lite, joka on ykkösenä Gigantilla ja toisena DNA:n kuluttajien listalla.







Samsungin edullisen mallin hinta on tällä hetkellä vain 69 euroa ja Nord CE 4 Liten puolestaan 149 euroa.





"Kesän alekampanjat ja lomakausi näkyvät puhelinmyynnissä selvästi. Asiakkaat vertailevat tarkasti laitteiden hinta-laatusuhdetta, ja sen vuoksi alle 300 euron laitteet ovat kärjessä. Myös premium-mallien myynti on tasaista, kun monet asiakkaat haluavat parasta mitä hyllystä löytyy", sanoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.





Operaattorit julkaisevat tietoja myös puettavista laitteista.



Näiden laitteiden osalta myydyimpiä kaikilla ovat Xploran ja ZTE:n lapsille suunnatut kellopuhelimet. Muista vaihtoehdoista suosituimpia olivat Samsungin Galaxy Watch7, Huawein tuore Watch Fit 4 sekä Apple Watch S10.









DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat kesäkuussa 2025

Apple iPhone 16 Pro 5G OnePlus Nord CE 4 Lite 5G Samsung Galaxy A05s Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A56 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 16 5G Samsung Galaxy A16 5G Samsung Galaxy S25 5G Apple iPhone 16 Pro Max 5G Honor 200 5G Samsung Galaxy A36 5G Honor X6B Samsung Galaxy S24 FE 5G OnePlus Nord 4 5G

DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat kesäkuussa 2025

Apple iPhone 16 Pro 5G Samsung Galaxy A16 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 16 Pro Max 5G OnePlus Nord CE 4 Lite 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A05s 4G Apple iPhone 16 5G Samsung Galaxy A55 5G HONOR X6B 4G Apple iPhone 16e 5G Samsung Galaxy S25 5G Samsung Galaxy A36 5G Samsung Galaxy A26 5G Samsung Galaxy S24 FE 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille kesäkuussa 2025

Samsung Galaxy A05s Apple iPhone 16 Pro 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A56 5G OnePlus 13 5G Samsung Galaxy A16 5G 128GB Honor 400 Lite 5G Samsung Galaxy A36 5G OnePlus Nord CE 4 Lite 5G Honor X6b Apple iPhone 16 5G Apple iPhone 16 Pro Max 5G OnePlus Nord 4 5G Apple iPhone 16e 5G Honor 400 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille kesäkuussa 2025

Apple iPhone 16 Pro 5G Apple iPhone 16 5G Motorola G35 5G Samsung Galaxy S25 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 16e 5G HMD Pulse Pro Apple iPhone 16 Pro Max 5G Samsung Galaxy XCover 7 5G Enterprise Edition OnePlus 13 5G Samsung Galaxy A56 5G Samsung Galaxy S25+ 5G Samsung Galaxy S25 Ultra 5G Samsung Galaxy A16 4G Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille kesäkuussa 2025

Samsung Galaxy A05s Samsung Galaxy A16 5G Apple iPhone 16 5G Apple iPhone 16 Pro 5G OnePlus Nord 4 5G Apple iPhone 15 5G OnePlus CE 4 Lite 5G Apple iPhone 16e 5G Samsung Galaxy A36 5G Samsung Galaxy S24 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille kesäkuussa 2025

Samsung Galaxy A36 5G Samsung Galaxy A16 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A55 5G Apple iPhone 16 5G Samsung Galaxy Xcover7 5G Apple iPhone 16 Pro 5G Samsung Galaxy Xcover7 Pro 5G Samsung Galaxy A56 5G Apple iPhone 16e 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet kesäkuussa 2025

OnePlus Nord CE 4 Lite Apple iPhone 16 Pro Samsung Galaxy A16 HONOR 400 Lite Apple iPhone 15 OnePlus 13R Samsung Galaxy A26 HONOR Magic 7 Lite OnePlus Nord 4 Samsung Galaxy A05s

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet kesäkuussa 2025

Xplora XGO2 -kellopuhelin ZTE K1 Pro -kellopuhelin Samsung Galaxy Watch7 BT Huawei Watch FIT 4 Samsung Galaxy Fit3 Samsung Galaxy Watch7 LTE Huawei Watch Fit 3 Apple Watch SE GPS 2024 OnePlus Watch 3 Apple Watch Series 10 GPS Honor Choice Watch Xplora X6 Play -kellopuhelin Xplora XGO3 2nd Gen -kellopuhelin Huawei Watch GT 5 Garmin Vivoactive 5

Elisan myydyimmät älykellot ja muut puettavat laitteet kesäkuussa 2025

ZTE K1 Pro Lasten kellopuhelin Xplora XGO 3 2nd Gen Lasten kellopuhelin Huawei Watch Fit 4 Pro Apple Watch S10 OnePlus Watch 3 Huawei Watch Gt5 – sarja Samsung Galaxy Watch7 (eSIM) Apple Watch SE 2 Xplora XGO2 Lasten kellopuhelin Huawei Watch Fit 4 Samsung Galaxy Fit3 Polar Ignite 2 Polar Ignite 3 Spacetalk Adventurer 2 Lasten kellopuhelin OnePlus Watch 2R

