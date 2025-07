Pieni älypuhelin - parhaat vaihtoehdot vuonna 2025

Ennen pienet älypuhelimet olivat yleisiä. Näistä hyvä esimerkki on vaikkapa alkuperäinen, 4 tuuman näytöllä varustettu iPhone SE.Tällaisia puhelimia ei voi enää ostaa, sillä nykypuhelimien mitat ovat kasvaneet merkittävästi.Puhelimet ovat kasvaneet vastaamaan paremmin kuluttajien tarpeeseen. Isomman puhelimen sisälle saa mahtumaan enemmän, kuten suuren akun ja useita kameroita. Tehojen kasvaessa jäähdytyksen täytyy olla myös kohdillaan. Tämäkin on helpompi toteuttaa ison puhelimen sisälle.Kooltaan iso puhelin tarjoaa tietenkin suuren näytön, jolta on mukavampi nykypäivänä katsella YouTubea, TikTokkia ja Netflixiä. Suurimmat kännykät ovat yleensä lippulaivapuhelimia eli markkinoiden parhaimmistoon kuuluvia puhelimia Osa kuluttajista kuitenkin mielii edelleen pienempää luuria, joka ei kuitenkaan liikaa häviä ominaisuuksien osalta suurille laitteille. Mutta onko tällaisia vielä saatavilla?

Parhaat pienet älypuhelimet

Samsung Galaxy S24

Apple iPhone 16e

Google Pixel 8

Samsung Galaxy S25

Muita vaihtoehtoja?

Kun aloimme ylläpitämään pienten puhelinten listaa, valitsimme silloin tähän listaan ainoastaan kännyköitä, joiden näyttö on korkeintaan 6 tuuman kokoinen ja jotka ovat alle 7 cm leveitä. Vielä vuonna 2022 ja vuonna 2023 tuollaisia kännyköitä löytyi listattavaksi asti.Mutta etenkin iPhone minin huono myynti ja sen lakkautus antoi markkinoille signaalin, että maksuhalukkaita pienten puhelinten ostajia on paljon, paljon vähemmän kuin mitä nettikeskusteluista voisi päätellä.Nykyisin alkuperäisiin kriteereihimme mahtuvia kännyköitä ei yksinkertaisesti enää ole olemassakaan, ainakaan tunnetuilta valmistajilta.Nykyisin laskemmekin pieniksi puhelimiksi "isoista pienimmät" ja käytämme rajauksena nimenomaan puhelimen leveyttä. Vuonna 2025 listallemme poimittiin kännyköitä, jotka ovat. Niitäkään ei enää ole paljoa tarjolla.Leveyden valitsimme kriteeriksi siksi, että se on nimenomaan tärkein seikka, joka tekee puhelimesta turhan "kolhon". Etenkin puhelimen käyttö yhdellä kädellä vaikeutuu merkittävästi, kun puhelimen leveys kasvaa vähääkään yli sormien luonnollisen ulottuvuuden.huippumalliston eli ns. S-sarjan edullisimmat mallit ovat ilahduttavasti pysyneet varsin maltillisen kokoisina. Vuoden 2024 alussa julkaistu Samsung Galaxy S24 on nykyisin jopa varsin erinomainen puhelin hinta-laatu -suhteeltaan - ja on vain 70,6 mm leveä. Muilta ominaisuuksiltaan puhelin on edelleen ehdotonta huippukännyköiden kärkikastia, vaikka onkin jo hieman iäkkäämpi malli. Samsungin puolella on myös Galaxy S -sarjan hurjan pitkä päivityslupaus, eli Samsung Galaxy S24 tulee saamaan Android-päivityksiä aina Android 21:een saakka S24 on myös nykypuhelimeksi ilahduttavan kevyt, sillä se painaa ainoastaan 167 grammaa.Lisäksi puhelimen hinta on suorastaan romahtanut julkaisuhetkensä tasosta. Tuoreimmat Galaxy 24:n hinnat löydät alta:lakkautti pienempiin käsiin sopivat SE-mallinsa vuoden 2025 alussa ja tilalle tuli astetta isompi, "se halvempi" iPhone: Apple iPhone 16e.iPhonejen fyysiset mitat ovat nekin kasvaneet vuosi vuodelta, mutta 16e mahtuu vielä tämän listauksemme "pienten puhelinten" määritelmään: sen leveys on 71,5 mm. Lisäksi puhelimen paino on saatu pidettyä maltillisessa 167 grammassa.iPhone 16e on selkeästi heikompitehoinen kuin muut iPhone 16 -sarjan mallit, mutt vastaavasti se on myös malliston edullisin malli. Applen tuntien, puhelin tulee saamaan päivityksiä usean vuoden ajan - ja pysynee varmasti tarpeeksi tehokkaana moderneille sovelluksillekin vielä pitkään.Alla iPhone 16e:n tämän hetken hinnat:Googlen omien Pixel-mallien koot ovat nekin alkaneet turpoamaan vuosi vuodelta. Mutta vuoden 2024 malli, Google Pixel 8 on vielä ilahduttavasti vain 70,8 mm leveydeltään.Painokin on saatu pidettyä puhelimessa maltillisena, sillä Pixel 8 painaa ainoastaan 187 grammaa. Ja puhelin tulee saamaan päivityksiäkin aina vuoteen 2030 saakka, eli viimeinen suuri Android-päivitys Pixel 8:lle tulee olemaan Android 21.Pixel-sarjaa on kehuttu etenkin Googlen nopeista päivityksistä, Googlen omasta, selkeästä Androidin käyttöliittymästä sekä varsin mainioista kameroistaan.Pixel 8 on toki jo tällä hetkellä poistuva malli, mutta sitä löytää välillä erittäin edullisesti. Alla Pixel 8:n tuoreimmat hinnat:Jos taas haluaa ehdottomasti uusinta, hieman kapeampaa huippupuhelinta, on Samsungin vuoden 2025 lippulaivamalliston pienin malli, eli Galaxy S25, erinomainen vaihtoehto.S25 on itse asiassa 0,1 mm kapeampi rakenteeltaan kuin edellisvuoden S24-malli - eli kehitys on täysin mahdollista myös pienempäänkin suuntaan. Painoa S25:lla on vain 162 grammaa ja näytön koko on 6,2 tuumaa. Muilta osin mallin speksit ovat luonnollisesti huippukännyköiden tasolla Samsung Galaxy S25 tulee saamaan päivityksiä aina vuoteen 2031 saakka, eli viimeinen iso Android-päivitys puhelimelle tulee olemaan Android 22.Tuoreimmat "pienimmän" SGS25:n hinnat alla:Oikeastaan muut vaihtoehdot pyörivät edellä mainittujen mallien sisarmalleissa. Google Pixel 9 ja Pixel 9 Pro ovat molemmat täsmälleen ylärajamme levyisiä kännyköitä, eli ne ovat 72 mm leveitä.Nykytrendillä on oletettavaa, että seuraava Googlen puhelin ei enää valitettavasti tähän listaukseen mahdu.Myös "peruskokoiset" iPhone 16 -mallit eli iPhone 16 ja iPhone 16 Pro ovat leveydeltään alle maagisen rajamme, molempien ollessa 71,5 mm leveitä.Lisäksi kesällä 2025 julkaistu Samsungin edullisempi simpukkapuhelin Samsung Galaxy Z Flip7 FE pysyy asettamamme "pienen puhelimen" leveyden rajoissa, ollen 71,9 mm leveä.Sonylla oli aiemmin tarjota puhelimia tähän kisaan, mutta yhtiö päätti vetäytyä Suomen markkinoilta kokonaan kesällä 2025. Lisäksi aiemmin pienten puhelinten lippua kantanut Asus lopetti pienten Zenfone-mallien valmistamisen vuoden 2023 jälkeen.Päivitetty suositukset ajan tasalle.