Meteli nousi: Elisa nosti yksipuolisesti tarjoushintaisten liittymiensä hintoja kesken sopimuskauden

Kotimainen teleoperaattorion saanut verkon keskustelualueilla ärtynyttä palautetta niskaansa. Yhtiö on yksipuolisella ilmoituksella nostanut myös määräaikaisten, kiinteällä tarjoushinnalla voimassa olevien kännykkäliittymiensä hintoja kesken sopimuskauden.Yhtiö perustelee päätöstä sillä, että se on liittänyt kaikkiin liittymiinsä mobiilivarmenteen, haittasivujen eston ja tietovuotojen seurannan palvelun. Asiakkaille ei ole tarjottu mahdollisuutta kieltäytyä uusista palveluista, vaan ne kuuluvat nyt kaikkiin Elisan kuluttajaliittymiin.Asiasta uutisoinut oli kysynytasiaan kantaa. KKV:n mukaan toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiinkin voidaan tehdä muutoksia kuluttajan vahingoksi, jos sopimusehdoissa on mainittu peruste sen muuttamiselle.Asiasta on kirvonnut voimakasta kritiikkiä mm. Elisan omilla yhteisösivuilla että TechBBS:n keskustelualueilla

Muutoksen jälkeen asiakkaiden liittymästään maksama kuukausihinta on noussut keskustelun perusteella 2 eurolla aiempaan nähden. Kyseessä ovat liittymäsopimukset, jotka on solmittu ennen Elisan keväällä tekemiä uusien liittymien hinnankorotuksia, jossa yhteydessä uusiin liittymiin kytkettiin mukaan mobiilivarmenne ja tietoturvapalveluita.Muutoksen jälkeen sekä Telialla että Elisalla kuuluu mobiilivarmenne aina osaksi yhtiöiden kuluttajaliittymiä. DNA:lla mobiilivarmenne on erillispalvelu, joka maksaa 2,01 euroa/kk.