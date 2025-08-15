Venäjä alkoi estämään WhatsAppin ja Telegramin käyttöä

Associated Pressin mukaan Venäjän nettiä ja mediaa kontrolloiva Roskomnadzor on perustellut päätöstä rikollisuuden torjunnalla.
WhatsAppiin ja Telegramiin lähetetyt viestit kulkevat vielä tavalliseen tapaan, mutta puhelut kyseisissä palveluissa eivät enää onnistu Venäjällä.
Venäjä on jo pitkään pyrkinyt kiristämään Internetin valvontaansa ja maa on jo aiemmin ehtinyt kieltämään WhatsAppin ja Telegramin, useiden muidenkin viestisovellusten lisäksi.
Lisäksi maa on testannut mahdollisuutta irtautua kansainvälisestä internetistä kokonaan.
Kommentoi artikkelia