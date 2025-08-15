Venäjä alkoi estämään WhatsAppin ja Telegramin käyttöä

Petteri Pyyny

Venäjä alkoi estämään WhatsAppin ja Telegramin käyttöä
Venäjä on alkanut rajoittamaan kansalaistensa mahdollisuuksia soittaa puheluita WhatsAppin ja Telegramin kautta.

Associated Pressin mukaan Venäjän nettiä ja mediaa kontrolloiva Roskomnadzor on perustellut päätöstä rikollisuuden torjunnalla.

WhatsAppiin ja Telegramiin lähetetyt viestit kulkevat vielä tavalliseen tapaan, mutta puhelut kyseisissä palveluissa eivät enää onnistu Venäjällä.

Venäjä on jo pitkään pyrkinyt kiristämään Internetin valvontaansa ja maa on jo aiemmin ehtinyt kieltämään WhatsAppin ja Telegramin, useiden muidenkin viestisovellusten lisäksi.

Lisäksi maa on testannut mahdollisuutta irtautua kansainvälisestä internetistä kokonaan.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Xiaomi Poco F7 – hinta laskenut -30%

Xiaomi Poco F7
369 € Hobby Hall
528 € CDON

Alin hinta viikko sitten: 526 €

HMD Pulse Pro – hinta laskenut -25%

HMD Pulse Pro
96 € Hobby Hall
127 € Gigantti
129 € Multitronic

Alin hinta viikko sitten: 127 €

Xiaomi Mix Flip – hinta laskenut -23%

Xiaomi Mix Flip
842 € CDON

Alin hinta viikko sitten: 1094 €

Xiaomi Poco X7 – hinta laskenut -22%

Xiaomi Poco X7
219 € Hobby Hall
324 € CDON
344 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 279 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.