Etkö jaksaisi vastata WhatsApp-viesteihin? Pian ei tarvi, WhatsAppin tekoäly kirjoittaa ne puolestasi

Ei hätää, sillä tämänkin ongelman voi nyt ulkoistaa tekoälylle.
WhatsApp on lisännyt uusimpaan sovellusversioonsa tekoälyavustajan, joka auttaa kirjoitusprosessissa.
Yksinkertaisimmillaan avustajaa voi käyttää siten, että kirjoittaa ensin oman viestin tai viestirungon valmiiksi ja pyytää sitten tekoälyä parantelemaan sitä. Samalla voi valita tyylin, jolla viestiä pitäisi muokata: vaihtoehtoina on ensi alkuun ainakin "hauska", "ammattimainen" ja "kannustava" äänensävy tekoälyn uudelleenmuotoilemaan viestiin.
Toiminto toimii niin yksityiskeskusteluissa kuin ryhmäkeskusteluissakin. WhatsAppin omistaja Meta kertoo, että ominaisuus kunnioittaa yksityisyyttä, eli viestin sisältö ei koskaan ole Metan luettavissa.
Tarkemmin siitä, miten käyttäjän yksityisyyttä varjellaan, kuvataan Metan blogikirjoituksessa.
Toiminto tukee aluksi vain englanninkielisiä viestejä ja vaatii toimiakseen WhatsAppin käyttöliittymäkielen vaihtamisen englanniksi. Kielitukea on tarkoitus laajentaa lähiaikoina.
WhatsApp lisäsi alkuvuodesta tekoälytoimintoja myös suomalaisille käyttäjille. WhatsAppin tekoälytoimintoja ei voi kytkeä kokonaan pois päältä, mutta sen voi jättää käyttämättä.
Metan rynnistys tekoälyn maailmaan on toiminut myös vastakkaisena markkinointina kilpailijoille: yksityisyydestään tunnettu Signal kertoi kesällä, että sen sovellukseen ei ole koskaan tulossa tekoälyä eikä mainoksia.
uutiskuva: Meta
Kommentoi artikkelia