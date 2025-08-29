Suunto julkisti Race 2 -urheilukellon: aiempaa kevyempi, tehokkaampi sykemittaus

Race 2:n kohdalla muotoilua on parannettu ja painoa on saatu tuotua alaspäin, mutta samalla näytön koko on kasvanut ja akkukesto parantunut.
Kellon päivitetty AMOLED-näyttö on kirkas ja selkeä. Se on sijoitettu 49 mm:n kokoiseen koteloon, joka on vain 12,5 mm paksu. Kevyempi rakenne (65 grammaa komposiittimalleissa ja 76 grammaa ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa versioissa) tekee Race 2 -kellosta sopivan harjoitteluun kaikissa olosuhteissa.
Pohjan levyä on parannettu latauksen kannalta, ja pohjassa oleva sykesensori on Suunnon tähän asti tarkinta mallia.
Päivitetty prosessori takaa sujuvamman suorituskyvyn ja varmistaa tuotteen pitkäikäisyyden uusien ohjelmistopäivitysten kautta. Kellon akku kestää jopa 12 päivää päivittäisessä älykellotilassa ja harjoitellessa jopa 50 tuntia parhaassa GPS-tilassa, jolloin se käyttää tarkkaa kaksitaajuista seurantaa kaikissa tärkeimmissä satelliittijärjestelmissä.
Uusi versio sisältää myös enemmän urheilutiloja, joita on nyt yli 115 kappaletta. Uusia on 22 kappaletta, ja lajien joukosta löytyvät muun muassa polkujuoksu, pyöräily, uinti ja hiihto.
Ulkona liikkumisen monipuoliset työkalut, kuten korkeuden ja teknisen maaston hallintaan kehitetty ClimbGuidance, urheiluun suunnitellut lämpökartat, säävaroitukset, auringonnousun ja -laskun ilmoitukset sekä sisäänrakennettu kompassi tarjoavat tärkeitä hyötyjä urheilijoille.
Kellosta löytyy myös henkilökohtaisiin tavoitteisiin auttava Suunto Coach -ominaisuus sekä vauhti- ja ravitsemusominaisuudet, palautumisen seuranta ja Suunto ZoneSense -järjestelmä.
Race 2 -kellon ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio on ostettavissa 499 euron hintaan ja titaaniversio 599 euron hintaan.
Wing 2 -kuulokkeet hyödyntävät luujohdeteknologiaa. Titaanista ja silikonista valmistetut kuulokkeet pysyvät tukevasti paikoillaan korkean intensiteetin harjoitusten, pitkien juoksulenkkien ja päivittäisten työmatkojen aikana. Avoin muotoilu auttaa käyttäjää pysymään tietoisena ympäristöstään, mikä parantaa turvallisuutta sekä kaupunkiympäristöissä että syrjäisillä poluilla.
Wing 2 yhdistyy suoraan Race 2 -kelloon ja antaa reaaliaikaista palautetta suorituksesta ääniohjeiden avulla. Tämä pitää tärkeät mittarit, kuten vauhdin ja sykkeen saatavilla ilman, että kelloa tai älypuhelinta tarvitsee tarkistaa kesken harjoituksen.
Kuulokkeisiin on sisäänrakennettu LED-turvavalot näkyvyyden parantamiseksi hämärässä. Valoja voi mukauttaa Suunto-sovelluksen kautta.
Täysin vesi- ja pölytiiviit kuulokkeet on suunniteltu kestäviksi missä tahansa olosuhteissa. Akun kesto tukee jopa 12 tuntia jatkuvaa käyttöä. Wing 2 -kuulokkeiden värivahtoehdot ovat musta ja korallinpunainen.
Wing 2 -kuulokkeiden myyntihinta on 169 euroa.
