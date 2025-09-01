Koulujen alku vauhditti kellopuhelinten myyntiä elokuussa

Kuluttajat ostavat koulujen alkamisen alla etenkin edullisia Android-malleja lasten ja nuorten ensimmäisiksi puhelimiksi.
Esille nousevat esimerkiksi OnePlussan Nord CE 4 Lite, Samsungin Galaxy A56, HONOR X6B ja Motorolan E14, joka oli Telian listalla ykkösenä.
"Markkinassa ei ole nähty suuria yllätyksiä, vaan kuluttajat hakevat erityisesti puhelimia, joissa yhdistyy edullinen hintataso ja pitkä käyttöikä", kommentoi Gigantin Telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Toni Kiekkinen.
Yrityksille kävivät kaupan etenkin Applen laitteet, mutta myös edullisemmat Samsungin Galaxy A-sarjalaiset.
"Yritysasiakkaat arvostavat Applen ekosysteemiä, tietoturvaa ja pitkäaikaista tuettavuutta. Kuitenkin myös Samsungin A-sarja on suosittu DNA:n yritysasiakkaiden keskuudessa, ja budjettitietoiset yritykset suosivat näitä laitteita muun muassa kenttätyöhön ja suuremmille työntekijämäärille", sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund.
Koulujen aloitus näkyy kuitenkin erityisesti puettavien laitteiden kohdalla, sillä lasten kellopuhelimet ovat koko ajan suosituimpia.
Esimerkiksi Elisa kertoo, että datan mukaan kellopuhelinten käyttäjien määrä on viimeisen kahden vuoden aikana lähes nelinkertaistunut. Elokuussa kellopuhelinten myynti oli vilkkaimmillaan heti kuun alussa, ja lasten kellopuhelimet hallitsivat puettavien hyvinvointilaitteiden listan kärkisijoja. Xplora XGO3 piti edelleen ykköspaikan, vaikka kärkikaksikko oli hyvin tasaväkinen, Elisalta kerrotaan.
"Kellopuhelin on turvallinen valinta sen hallittujen ominaisuuksien ansiosta. Määritettävät yhteystiedot ja puuttuvat sosiaalisen median sovellukset tekevät laitteesta loistavan valinnan lapsille. Laite tuo turvaa, kun lapsi liikkuu itsenäisemmin eikä se katoa ranteesta", kertoo puolestaan Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.
DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat elokuussa 2025
- Apple iPhone 16 Pro 5G
- OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
- Apple iPhone 13 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 15 5G
- HONOR X6B
- Samsung Galaxy A26 5G
- HONOR 200 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Apple iPhone 16 Pro Max 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- OnePlus 13 5G
- OnePlus 13R 5G
DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat elokuussa 2025
- Apple iPhone 16 Pro 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Apple iPhone 16 Pro Max 5G
- OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 13 5G
- HONOR X6B
- Apple iPhone 15 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- HONOR 200 5G
Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille elokuussa 2025
- Samsung Galaxy A16 5G
- Honor X6b
- OnePlus Nord CE4 Lite 5G
- OnePlus Nord CE5 5G
- Honor 400 Lite 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Apple iPhone 16 Pro 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- OnePlus 13 5G
- OnePlus Nord 5 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Apple iPhone 16 Pro Max 5G
- OnePlus Nord 4 5G
Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille elokuussa 2025
- Apple iPhone 16 Pro 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Samsung Galaxy A16 5G 128GB
- Samsung Galaxy S25 5G
- OnePlus 13 5G
- Samsung Galaxy XCover 7 5G Enterprise Edition
- Apple iPhone 16 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy S25+ 5G
- OnePlus Nord CE4 Lite 5G
- Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition
Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille elokuussa 2025
- Motorola E14
- Samsung Galaxy A26 5G
- Apple iPhone 16 5G
- OnePlus Nord 4 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- OnePlus 13R 5G
- Apple iPhone 16 Pro 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 16e 5G
Telian myydyimmät puhelimet yrityksille elokuussa 2025
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 16 Pro 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- Samsung Galaxy A16 LTE
- Samsung Galaxy S24 5G
Gigantin myydyimmät puhelimet elokuussa 2025
- Samsung Galaxy A16 5G
- OnePlus Nord CE 4 Lite
- Samsung Galaxy A16 LTE
- Apple iPhone 16E
- Samsung Galaxy A26 5G
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16 Pro
- Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
Veikon Koneen myydyimmät puhelimet elokuussa 2025
- Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A16 LTE
- Apple iPhone 16e
- Honor Magic7 Lite
- Apple iPhone 16
- Honor 400 Lite
- Apple iPhone 16 Pro
- Honor X6B
DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet elokuussa 2025
- Xplora XGO2 -lasten kellopuhelin
- Xplora XGO3 -lasten kellopuhelin
- Huawei FIT SE
- Xplora X6 PLAY -lasten kellopuhelin
- Apple Watch SE GPS 2024
- ZTE K1 PRO -lasten kellopuhelin
- Samsung Galaxy Watch7 eSIM
- Apple Watch Series 10 GPS
- Samsung Galaxy Watch8 BT
- Huawei FIT 4
- Samsung Galaxy Watch8 eSim
- Garmin Venu 3
- Honor Watch 5
- Apple Watch SE GPS+Cellular 2024
- Huawei Watch GT 4
Elisan myydyimmät älykellot ja muut puettavat laitteet elokuussa 2025
- Xplora XGO 3 2nd Gen Kellopuhelin
- ZTE K1 Pro Kellopuhelin
- Xplora XGO 2 Kellopuhelin
- OnePlus Watch 3
- Xplora X6 Play Kellopuhelin
- Apple Watch SE (2024)
- Apple Watch S10
- Huawei Fit SE
- Spacetalk Adventurer 2 4G Kellopuhelin
- Garmin Vivoactive 5 -sarja
- Samsung Galaxy Fit3
- Samsung Galaxy Watch7
- Polar Ignite 3
- Samsung Galaxy Watch8
- Garmin Venu 3
Telian myydyimmät älykellot elokuussa 2025
- Xplora XGO2 4G
- Apple Watch SE GPS
- Xplora XGO3 2nd Gen 4G
- Apple Watch Series 10 GPS
- ZTE K1 PRO 4G
- OnePlus Watch 2R
- Apple Watch SE GPS + Cellular
- Samsung Galaxy Watch7 BT
- HONOR Choice Watch 2i
- Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular
