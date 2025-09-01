Koulujen alku vauhditti kellopuhelinten myyntiä elokuussa

Janne Yli-Korhonen

Koulujen alku vauhditti kellopuhelinten myyntiä elokuussa
Kuukauden vaihtumisen myötä operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat julkaisseet listat elokuun myydyimmistä puhelimista sekä puettavista laitteista.

Kuluttajat ostavat koulujen alkamisen alla etenkin edullisia Android-malleja lasten ja nuorten ensimmäisiksi puhelimiksi.



Esille nousevat esimerkiksi OnePlussan Nord CE 4 Lite, Samsungin Galaxy A56, HONOR X6B ja Motorolan E14, joka oli Telian listalla ykkösenä.

"Markkinassa ei ole nähty suuria yllätyksiä, vaan kuluttajat hakevat erityisesti puhelimia, joissa yhdistyy edullinen hintataso ja pitkä käyttöikä", kommentoi Gigantin Telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Toni Kiekkinen.



Yrityksille kävivät kaupan etenkin Applen laitteet, mutta myös edullisemmat Samsungin Galaxy A-sarjalaiset.

"Yritysasiakkaat arvostavat Applen ekosysteemiä, tietoturvaa ja pitkäaikaista tuettavuutta. Kuitenkin myös Samsungin A-sarja on suosittu DNA:n yritysasiakkaiden keskuudessa, ja budjettitietoiset yritykset suosivat näitä laitteita muun muassa kenttätyöhön ja suuremmille työntekijämäärille", sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund.



Koulujen aloitus näkyy kuitenkin erityisesti puettavien laitteiden kohdalla, sillä lasten kellopuhelimet ovat koko ajan suosituimpia.



Esimerkiksi Elisa kertoo, että datan mukaan kellopuhelinten käyttäjien määrä on viimeisen kahden vuoden aikana lähes nelinkertaistunut. Elokuussa kellopuhelinten myynti oli vilkkaimmillaan heti kuun alussa, ja lasten kellopuhelimet hallitsivat puettavien hyvinvointilaitteiden listan kärkisijoja. Xplora XGO3 piti edelleen ykköspaikan, vaikka kärkikaksikko oli hyvin tasaväkinen, Elisalta kerrotaan.

"Kellopuhelin on turvallinen valinta sen hallittujen ominaisuuksien ansiosta. Määritettävät yhteystiedot ja puuttuvat sosiaalisen median sovellukset tekevät laitteesta loistavan valinnan lapsille. Laite tuo turvaa, kun lapsi liikkuu itsenäisemmin eikä se katoa ranteesta", kertoo puolestaan Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.



DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat elokuussa 2025

  1. Apple iPhone 16 Pro 5G
  2. OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
  3. Apple iPhone 13 5G
  4. Samsung Galaxy A56 5G
  5. Samsung Galaxy A36 5G
  6. Apple iPhone 16 5G
  7. Apple iPhone 15 5G
  8. HONOR X6B
  9. Samsung Galaxy A26 5G
  10. HONOR 200 5G
  11. Samsung Galaxy A16 5G
  12. Apple iPhone 16 Pro Max 5G
  13. Apple iPhone 16e 5G
  14. OnePlus 13 5G
  15. OnePlus 13R 5G


DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat elokuussa 2025

  1. Apple iPhone 16 Pro 5G
  2. Apple iPhone 16 5G
  3. Samsung Galaxy A26 5G
  4. Samsung Galaxy A16 5G
  5. Apple iPhone 16 Pro Max 5G
  6. OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
  7. Apple iPhone 16e 5G
  8. Apple iPhone 13 5G
  9. HONOR X6B
  10. Apple iPhone 15 5G
  11. Samsung Galaxy S24 5G
  12. Samsung Galaxy A36 5G
  13. Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
  14. Samsung Galaxy S25 5G
  15. HONOR 200 5G




Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille elokuussa 2025

  1. Samsung Galaxy A16 5G
  2. Honor X6b
  3. OnePlus Nord CE4 Lite 5G
  4. OnePlus Nord CE5 5G
  5. Honor 400 Lite 5G
  6. Apple iPhone 16 5G
  7. Samsung Galaxy A56 5G
  8. Apple iPhone 16 Pro 5G
  9. Apple iPhone 15 5G
  10. Apple iPhone 16e 5G
  11. OnePlus 13 5G
  12. OnePlus Nord 5 5G
  13. Samsung Galaxy A36 5G
  14. Apple iPhone 16 Pro Max 5G
  15. OnePlus Nord 4 5G


Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille elokuussa 2025

  1. Apple iPhone 16 Pro 5G
  2. Apple iPhone 16 5G
  3. Apple iPhone 15 5G
  4. Apple iPhone 16e 5G
  5. Samsung Galaxy S24 5G
  6. Samsung Galaxy A16 5G 128GB
  7. Samsung Galaxy S25 5G
  8. OnePlus 13 5G
  9. Samsung Galaxy XCover 7 5G Enterprise Edition
  10. Apple iPhone 16 Pro Max 5G
  11. Samsung Galaxy A56 5G
  12. Samsung Galaxy A26 5G
  13. Samsung Galaxy S25+ 5G
  14. OnePlus Nord CE4 Lite 5G
  15. Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition


Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille elokuussa 2025

  1. Motorola E14
  2. Samsung Galaxy A26 5G
  3. Apple iPhone 16 5G
  4. OnePlus Nord 4 5G
  5. Samsung Galaxy A36 5G
  6. OnePlus 13R 5G
  7. Apple iPhone 16 Pro 5G
  8. Samsung Galaxy S24 5G
  9. Apple iPhone 15 5G
  10. Apple iPhone 16e 5G


Telian myydyimmät puhelimet yrityksille elokuussa 2025

  1. Samsung Galaxy A36 5G
  2. Samsung Galaxy A16 5G
  3. Samsung Galaxy A56 5G
  4. Apple iPhone 16 5G
  5. Apple iPhone 15 5G
  6. Apple iPhone 16e 5G
  7. Apple iPhone 16 Pro 5G
  8. Samsung Galaxy S25 5G
  9. Samsung Galaxy A16 LTE
  10. Samsung Galaxy S24 5G




Gigantin myydyimmät puhelimet elokuussa 2025

  1. Samsung Galaxy A16 5G
  2. OnePlus Nord CE 4 Lite
  3. Samsung Galaxy A16 LTE
  4. Apple iPhone 16E
  5. Samsung Galaxy A26 5G
  6. Apple iPhone 15
  7. Apple iPhone 16
  8. Apple iPhone 16 Pro
  9. Samsung Galaxy A56 5G
  10. Samsung Galaxy A36 5G


Veikon Koneen myydyimmät puhelimet elokuussa 2025

  1. Samsung Galaxy A56 5G
  2. Samsung Galaxy A36 5G
  3. Samsung Galaxy A26 5G
  4. Samsung Galaxy A16 LTE
  5. Apple iPhone 16e
  6. Honor Magic7 Lite
  7. Apple iPhone 16
  8. Honor 400 Lite
  9. Apple iPhone 16 Pro
  10. Honor X6B


DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet elokuussa 2025

  1. Xplora XGO2 -lasten kellopuhelin
  2. Xplora XGO3 -lasten kellopuhelin
  3. Huawei FIT SE
  4. Xplora X6 PLAY -lasten kellopuhelin
  5. Apple Watch SE GPS 2024
  6. ZTE K1 PRO -lasten kellopuhelin
  7. Samsung Galaxy Watch7 eSIM
  8. Apple Watch Series 10 GPS
  9. Samsung Galaxy Watch8 BT
  10. Huawei FIT 4
  11. Samsung Galaxy Watch8 eSim
  12. Garmin Venu 3
  13. Honor Watch 5
  14. Apple Watch SE GPS+Cellular 2024
  15. Huawei Watch GT 4


Elisan myydyimmät älykellot ja muut puettavat laitteet elokuussa 2025

  1. Xplora XGO 3 2nd Gen Kellopuhelin
  2. ZTE K1 Pro Kellopuhelin
  3. Xplora XGO 2 Kellopuhelin
  4. OnePlus Watch 3
  5. Xplora X6 Play Kellopuhelin
  6. Apple Watch SE (2024)
  7. Apple Watch S10
  8. Huawei Fit SE
  9. Spacetalk Adventurer 2 4G Kellopuhelin
  10. Garmin Vivoactive 5 -sarja
  11. Samsung Galaxy Fit3
  12. Samsung Galaxy Watch7
  13. Polar Ignite 3
  14. Samsung Galaxy Watch8
  15. Garmin Venu 3




Telian myydyimmät älykellot elokuussa 2025

  1. Xplora XGO2 4G
  2. Apple Watch SE GPS
  3. Xplora XGO3 2nd Gen 4G
  4. Apple Watch Series 10 GPS
  5. ZTE K1 PRO 4G
  6. OnePlus Watch 2R
  7. Apple Watch SE GPS + Cellular
  8. Samsung Galaxy Watch7 BT
  9. HONOR Choice Watch 2i
  10. Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular



Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Google Pixel 8 Pro – hinta laskenut -32%

Google Pixel 8 Pro
679 € CDON
799 € Proshop
999 € Elisa

Alin hinta viikko sitten: 999 €

Motorola Edge 50 Fusion – hinta laskenut -26%

Motorola Edge 50 Fusion
197 € Gigantti
277 € CDON
399 € Power

Alin hinta viikko sitten: 267 €

OnePlus Nord CE5 – hinta laskenut -17%

OnePlus Nord CE5
249 € Gigantti
249 € Telia
299 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 299 €

Samsung Galaxy Z Fold6 – hinta laskenut -17%

Samsung Galaxy Z Fold6
1249 € Multitronic
1249 € Proshop
1497 € CDON

Alin hinta viikko sitten: 1496 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.