Garminin fenix 8 Pro -mallistossa käytetään inReach -teknologiaa satelliitti- ja mobiiliyhteyksien muodostamiseen - MicroLED-mallin hinta yli 2000 euroa

Kellojen inReach -teknologia mahdollistaa sateliitti- ja mobiiliyhdeydet. fēnix 8 Pro käyttää inReach-teknologiaa viestien vaihtamiseen ja sijainti-ilmoitusten lähettämiseen. Viesteissä hyödynnetään älypuhelimen Garmin Messenger -sovellusta.
Tekstiviestien ja sijainti-ilmoitusten lähettämisen lisäksi fēnix 8 Pro -älykellolla voi soittaa puheluita, lähettää ääniviestejä, jakaa LiveTrack-linkkejä ja tarkistaa sääennusteet, kun käytettävissä on LTE-verkko. Puheluiden ja viestien kohdalla hyödynnetään myös Garmin Messenger -sovellusta.
Satelliitti- tai mobiiliyhteyden avulla käytettävissä on myös SOS-toiminto. Kun se aktivoidaan, kello ottaa yhteyttä Garmin Response -keskukseen, missä ammattitaitoinen pelastuspalvelujen koordinointihenkilökunta on valmiina toimintaan kaikkina vuorokauden aikoina. Garmin Response -keskus pitää tämän jälkeen yhteyttä laitteen käyttäjään, tämän ilmoitettuihin hätäyhteyshenkilöihin, etsintä- ja pelastusorganisaatioihin ja muihin paikallisesti käytettävissä oleviin tahoihin.
Kellon LTE-mobiilipalvelu on käytössä Suomessa, mutta sateliittikattavuus on heikompaa. Esimerkiksi Suomessa kattavuutta ei juurikaan ole. Tarkemmat tiedot näet täältä.
Garminin inReach -tilaukset alkavat 9,99 euron kuukausimaksusta, tarkemmat tiedot näet hinnoista täältä.
Garmin fēnix 8 Prosta löytyy AMOLED-versio kahdessa koossa: 47mm ja 51mm. Tarjolla on myös MicroLED -tekniikkaa hyödyntävä malli, jossa on yli 400 000 yksittäistä LEDiä, joiden valoteho on jopa 4 500 nitiä, mikä tekee siitä Garminin mukaan kirkkaimman koskaan valmistetun älykellon.
Kaikkiin mahdollisiin seikkailuihin suunniteltu fēnix 8 Pro on varustettu kattavalla valikoimalla Garmin-toimintoja liikuntaan, navigointiin, hyvinvointiin ja yhteydenpitoon, mukaan lukien kestävyyspisteet, hill score, päivittäiset harjoitusehdotukset, esiladatut TopoActive-kartat, dynaaminen rengasreititys, Garmin ECG App, unenlaadun pisteytys, Garmin Pay, turvallisuus ja seuranta sekä paljon muuta.
Jopa 27 päivän akunkestoon älykellotilassa yltävän AMOLED-mallin hinnat alkavat 1255 eurosta ja MicroLED-mallin hinta on melko hurja 2092 euroa.
Tuotteet ovat saatavissa alkaen 8. syyskuuta 2025.
Lue myös: Garmin Fenix 8 arvostelu - Kaikki mitä urheilija voi kaivata.
Kommentoi artikkelia