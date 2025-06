Arvostelussa tuhannen euron kello Garmin Fenix 8 - kaikki, mitä urheiluun voi kaivata, mutta samalla kovin vähän uutta

Garmin Fenix 8 arvostelu - Kaikki mitä urheilija voi kaivata

Urheilukellovalmistaja Garmin on jo useamman vuoden ajan aiheuttanut hämmennystä asiakaskunnassaan ylläpitämällä kahta, käytännössä täysin identtistä huippukellojen mallistoa. Garmin Fenix -sarja ja Garmin Epix -sarja ovat olleet käytännössä toistensa kopioita ja kellojen ainoa merkittävä ero on ollut siinä, että Epixit ovat käyttäneet modernia AMOLED-näyttöä ja Fenixit ovat puolestaan käyttäneet vanhaa, mutta akkua säästävää MIP-teknologiaa. Sekoilusta päästiin vihdoin eroon vuoden 2024 loppupuolella, kun Garmin julkisti uusimman huipputason urheilukellonsa, Garmin Fenix 8:n. Fenix 8 käytännössä lakkauttaa Epix-sarjan ja yhdistää mallistot yhden, paremmin tunnetun mallinimen alle. Samalla siistittiin myös Fenix-sarjan sisäistä valikoimaa vähän selkeämmin hahmotettavaksi. Mutta valitettavasti myös kellomalliston hinta pomppasi ylöspäin ja Fenix 8 -mallien hinnat alkavat noin tuhannesta eurosta. Saimme Fenix 8:n testiin talvella 2024/2025, mutta kiireiden vuoksi kellon testausrupeama venyikin sitten useamman kuukauden mittaiseksi pätkäksi. Mutta kello tulikin testattua sitten pitkän ja hyvin perusteellisen kaavan kautta. Eli pistimme Garmin Fenix 8:n ranteeseen yli 3 kuukauden ajaksi ja pidimme sen kädessä nukkuessa, liikkuessa ja arkea suorittaessa. Joten, mitä Fenix 8 tarjoaa kovaa hintalappuansa vastaan...? Ulkonäkö ja rakenne

Garmin Fenix 8 ei ota mitään villejä irtiottoja edeltäjiinsä nähden, vaan kello näyttää edelleen vahvasti urheilukellolta - eikä edes pyri häpeilemään sitä.

Kellon vasemmasta reunasta löytyy kolme toimintapainiketta, kuten Garminin urheilukelloissa yleensäkin.

Oikealta puolelta löytyy puolestaan kaksi toimintapainiketta lisää. Lisäksi toimintapainikkeiden välissä on selkeästi näkyvä uusi metallinen kaistale. Tässä alueessa sijaitsevat Fenixin mikrofoni ja kaiutin. Kaikkien viiden toimintopainikkeen tuntuma on muuttunut aiempiin malleihin nähden hieman. Syynä on se, että Fenix 8:n napit ovat nyt kokonaan "vuotamattomia" ("leak proof") eli ne eivät yhdisty fyysisesti kellon sisuskaluihin lainkaan. Sen sijaan painikkeet välittävät tiedon kellon sisäosiin induktion kautta. Erilaiseen tuntumaan totuttelu kestää pari päivää, jos hyppää Fenix 8:iin aiemmista Garminin kelloista, mutta tuntuma ei missään nimessä ole aiempaa huonompi - vain erilainen.

Pohjasta löytyy metallilevy, joka suojaa Fenix 8:n optista sensoria. Sensori on täsmälleen sama, joka löytyy myös Fenix 7 Pro ja Epix Pro -kelloista - eli napsun verran tarkempi ja enemmän toimintoja tarjoava kuin vaikkapa Fenix 7 ja Epix (gen 2) -malleissa. Kellon kehys on AMOLED-malleissa ruostumatonta terästä tai titaania - ja aurinkokennolla varustetuissa malleissa titaania. Varsinainen runko on kaikissa malleissa vahvistettua polykarbonaattia. Käymme läpi eri Fenix 8 -mallien erot myöhemmin artikkelissamme.

Arvostelussamme olleen Fenix 8 AMOLED-mallin isoin muutos aiempiin Fenixeihin on tietysti sen upea ja kirkas AMOLED-näyttö, joka on tietysti siirtynyt pitkälti sellaisenaan Fenix 8:iin Epix Pro -mallista.

Fenix 8 on edelleen iso ja varsin paksu kello. Arvostelussamme oli malliston pienin malli, 43 mm leveä Fenix 8 AMOLED, mutta sekään ei ollut missään nimessä pieni kello. Sen sijaan - etenkin kuvien pohjalta - varsin useat kommentoivat kelloa valtavan kokoiseksi, näin pieniluisen miehen ranteessa roikkuvana. Aivan siroluisimmille ihmisille Fenix 8 on valitettavasti auttamatta liian iso ja tällaisena pienikokoisena miehenäkin kello oli fyysisiltä mitoiltaan aika lailla ylärajoilla. Paperilla kello ei ole aivan niin iso, mutta sen muotoilu on jotenkin "mittojaan isompi".

Päänäkymä uudistui vuonna 2024, mielestäni hieman hölmöön suuntaan, mutta se on edelleen varsin helposti lähestyttävä ja selkeä. Päänäkymän isot tietokortit voi valita itse ja niitä mahtuu yhteen näkymään tyypillisesti neljä. Muut tiedot löytyvät sovelluksen valikkorakenteista, jotka on ryhmitelty varsin selkeästi. Ilahduttavin piirre Garminin sovelluksessa on se, että kaikkeen dataan liittyy selitys siitä, mitä tiedot tarkoittavat ja miten niitä pitäisi tulkita. Garminin sovellus on mielestäni edelleen laajuudessaan ja selkeydessään parasta, mitä urheilukellojen sovelluksissa on tarjolla. Täydellinen sekään ei toki ole ja mm. kellon omia asetuksia ja vaikkapa sykevälejä pitää kaivaa toisinaan hyvinkin kummallisten valikkorakenteiden takaa. Mutta sovellus on myös suomennettu erittäin hyvin, eikä missään haiskahda automaattikäännösten käyttö. Käytettävyys Fenix 8 muuttaa hieman Garminin käyttöliittymää aiempiin malleihin nähden, mutta muutokset ovat sinänsä hyvin pieniä ja pääosin selkeitä. Jos Fenix 8:n pariin hyppää mistä tahansa uudehkosta Garminin kellosta, on kellon toimintalogiikka varsin selvää. Heille, ketkä ottavat Fenix 8:n ensimmäisenä kellonaan käyttöön tai loikkaavat Garminin maailmaan jostain muusta älykellomerkistä, saattaa opettelua olla hieman enemmän edessä. Ongelma ei ole niinkään se, etteikö käyttöliittymä olisi suhteellisen selkeä, vaan se, että Fenix 8:ssa on niin hurja määrä toimintoja, että olennaisen hahmottamiseen menee hetki. Kello toimii sekä kosketusnäytön avulla että viidellä toimintapainikkeella. Aloittelijoille kosketusnäytön kautta navigointi on todennäköisesti aluksi helpompaa, mutta ajan kanssa kelloa tulee käytettyä lähes pelkästään painikkeiden avulla. Etenkin suoritusten aikana fyysiset napit ovat kosketusnäyttöä merkittävästi kätevämpi tapa käyttää kelloa. Urheilussa Urheilu on tietysti se osa-alue, johon Fenix 8 on suunniteltukin. Testasimme kelloa juoksemalla sen kanssa kolme kertaa viikossa, käymällä kello kädessä kuntonyrkkeilyssä, kävelemällä kello kädessä päivästä toiseen ja pyöräilemällä arkipyöräilyjä pitkin testijaksoa. Ja urheilussa Fenix 8 loistaakin..

Dataa urheilusta kerätään hengästyttävä määrä, kuten ohessa oleva juoksulenkin tietopläjäys hyvin havainnollistaakin. Tavanomaisten syketietojen, nopeuden, korkeuserojen ja sen sellaisten lisäksi Fenix 8 kerää tietoa mm. juoksuasennosta, maakosketuksen kestosta ja ranteen lämpötilasta. Mutta varsinainen iso ero moniin muihin valmistajiin löytyy datan tarjoamasta analytiikasta, jota löytyy suoraan kellosta itsestään. Lenkin aikana kello osaa kertoa jäljellä olevan, arvioidun jaksamisen prosentteina - eli jos lähdettiin juoksemaan 100% jaksamistasoilla ja kympin lenkin jälkeen puhtia olisi vielä 55%, on kello sitä mieltä, että toinenkin kymppi menisi vielä. Lisäksi olennainen tieto, mitä suorituksista saadaan, on myös suositeltu palautumisaika - eli käytännössä kellon ehdottama lepoaika ennen seuraavaa suoritusta. Mielenkiintoisia ovat myös liikunnasta syntyvät pidemmän aikavälin tilastot, joissa siis yksittäinen suoritus ei sinänsä vaikuta suoraan, vaan viikkojen mittaan kertynyt data.

Näistä kenties tärkein harjoitteluvalmius, joka kertoo jo aamulla sen, kannattaako tänään ylipäätään tänään treenata lainkaan. Tieto pohjautuu kropan pidempiaikaiseen kuormitukseen, stressitasoihin, unihistoriaan ja palautumiseen. Toinen mielenkiintoinen tilasto on harjoitteluvalmius, joka kuvaa sitä, miten hyvin eri tyyppistä treeniä on tullut tehtyä - eli yksinkertaisesti sen, onko kunto kohoamassa vai ei. Jos juoksee tasaisesti samalla sykkeellä aina samanmittaisia juoksulenkkejä, kunto todennäköisesti ei enää Fenixin mielestä jossain vaiheessa nouse, vaan siirtyy ylläpitoon - tai jopa alkaa laskemaan. Tässä tulevatkin mukaan kellon tarjoamat treeniehdotukset ja valmiit treeniohjelmat, joilla voi muokata omaa harjoitteluaan monipuolisemmaksi. Itse käytin parin kuukauden ajan tätä niin, että otin jokaisena juoksupäivänä kiltisti vastaan kellon suositteleman päivän lenkin - ja suoritin sen. Juoksun ja pyöräilyn lisäksi muissa urheilulajeissa aivan näin hyvää palvelua Fenix ei kuitenkaan osaa tarjota, eli treeniohjelmia tai suositeltuja treenejä ei vaikkapa nyrkkeilyn osalta löydy. Mutta muilta osin suorituskykytilastot elävät myös muiden lajien treeneistä. Mainittakoon vielä erikseen se, että Fenix 8:n sykeanturi oli ilahduttavan herkkä. Eli kelloa pystyi pitämään ranteessa varsin löysälläkin ja se silti otti kaiken datan talteen mukisematta. Myös nyrkkeilytreeneissä kello toimi mainiosti, vaikka nostinkin sen jopa 10 cm rannetta ylemmäs (jotta hanskat ja käsisiteet saisi järkevästi käteen). Uni- ja terveystiedot Kuten urheilunkin osalta, myös yleisten terveystietojen osalta Fenix 8 tarjoaa läkähdyttävän määrän dataa kantajastaan. Mutta tässäkin auttaa valtavasti se, että data on selkeästi jaettu kännykkäsovelluksen eri näkymiin ja ennen kaikkea se, että kaikesta datasta on tarjolla yksinkertainen ja ymmärrettävä selitys, joka auttaa hahmottamaan sitä, mistä oikein on kyse.

Garminin kenties tärkein lukema on ns. body battery, joka pyrkii kuvaamaan kantajansa vireystilaa. Tieto pohjautuu viime aikojen treeneihin, stressitasoihin, HRV-lukemaan ja viime päivien unihistoriaan. Lukema vaihtelee 5 ja 100 väliltä ja mitä suurempi se on, sen parempaa jaksaminen on. Fenix 8:ssa lukema on napsun tarkempi kuin joissain edullisemmissa Garminin kelloissa, koska kello osaa ottaa lukeman laskemiseen mukaan myös mm. HRV:n, joka kaikki Garminin kellot eivät mittaa. Täysin uutena Fenix 8:ssa on tarjolla myös EKG-mittaus, joka pitää tehdä erikseen manuaalisesti. EKG on siis sydänfilmi, josta voidaan päätellä sydämen toiminnassa olevia mahdollisia ongelmia. EKG-mittaus tallentuu omana tietonaan, jonka voi halutessaan näyttää myös omalle kardiologilleen.

Unen seurannan osalta Fenix 8 on edelleen hieman kaksijakoinen tapaus, joskin Garminin unen tunnistamisen algoritmit tuntuvat parantuneen vuosien mittaan. Garmin seuraa unen pituutta ja unen eri vaiheita mm. kehon lämpötilan, sykkeen ja nukkujan liikehdinnän perusteella. Näiden pohjalta syntyy myös unipisteytys, joka pyrkii kuvaamaan 1-100 skaalalla sitä, miten hyvää ja palauttavaa uni oli. Garminin unen algoritmit tunnistavat vieläkin hieman turhan herkästi nukkumiseksi tilanteen, jossa puhelimella tulee doomscrollattua illalla ennen varsinaista nukahtamista. Tämä ongelma on vaivannut kaikkia testaamiani Garminin kelloja aina, mutta tuntuu, että Fenix 8:n kanssa tätä ongelmaa ilmeni hieman vähemmän kuin muiden testaamieni kellojen kanssa. Torkkujen tunnistus tuli puolestaan Garminin ominaisuuksiin mukaan pari vuotta sitten ja se toimii varsin hyvin - pari kertaa nukahdin iltapäivällä työpäivän jälkeen torkuille ja kello tunnisti nämä varsin tarkasti. Hieman ärsyttävää on kuitenkin se, että puhelimen sovelluksen kautta ei voi erikseen kaivaa esiin torkkuja ja päiviä, jolloin päikkäreitä on tullut otettua. Yleisesti todeten, Garmin Fenix 8:n keräämät terveystiedot auttavat parhaimmillaan ymmärtämään omaa kehoa ja jaksamista varsin mainiosti. Etenkin loogiset selitykset kunkin datan osalta auttavat ymmärtämään kerättyjä tietoja - ja mitä asialle pitäisi tehdä. Akkukesto Akkukesto vaihtelee Fenix 8 -malleissa villisti sen perusteella, minkä kokoisen mallin valitset ja valitsetko kelloon OLED-näytön vai haluatko jatkaa perinteisemmän matriisinäytön (MIP) käyttöä. Oma testikappaleeni oli fyysisesti pienin (43 mm) OLED-näytöllinen versio, joka tarjoaa huonoimman akkukeston kaikista Fenix 8 -malleista. Mutta "huonoin akkukesto fenixeistä" ei tarkoita kovinkaan huonoa akkukestoa noin yleisesti ottaen. Garmin itse lupaa testaamallemme kellolle 4 vuorokauden akkukestoa, jos näyttö on kytketty olemaan aina päällä (always on display) ja 10 vuorokauden akkukestoa, jos näyttö on päällä vain tarvittaessa. Testin aikana Fenix 8 itse asiassa päihitti Garminin antaman akkukeston arvion - eli kyseessä oli ensimmäinen testaamani kello, ikinä, joka ylitti valmistajan lupaukset akkukeston osalta. Valtaosan testijaksosta kelloa pidettiin AOD-tilassa, näyttö toiseksi kirkkaimmalla asetuksella ja akkukesto asettui tasan viiteen vuorokauteen käytännössä koko testijakson ajan.Kenties aivan kirkkaimmalla näytön asetuksella akkukesto olisi ollut tuossa Garminin lupaamassa neljässä vuorokaudessa. Kokeilematta on tietysti vaikea sanoa sitä, miten muissa Fenix 8 -malleissa akkukeston lupaus ja todellisuus vastaavat toisiaan, mutta alla on Garminin oma yhteenveto eri mallien arvioidusta akkukestosta: Malli Älykello, ei AOD Maksimi GPS:n kesto AMOLED (43 mm) 10 vrk 49 tuntia AMOLED (47 mm) 16 vrk 81 tuntia AMOLED (51 mm) 29 vrk 145 tuntia Solar (47 mm) 21 vrk 132 tuntia Solar (51 mm) 30 vrk 186 tuntia Eli Fenix 8 palvelee, etenkin MIP-versioidensa kanssa, myös sitä asiakaskuntaa, joka päättää lähteä metsään viikoksi eikä halua ottaa laturia mukaan reissuun. Jopa testaamamme, pienin Fenix 8 -malli tarjoaa aivan huikean akkukeston verrattuna useimpiin muihin kilpailijoihinsa - ja pyyhkii lattiaa "oikeilla" älykelloilla. Mainittakoon vielä, että kaikissa matriisinäyttöisissä Fenix 8 -malleissa on aurinkokenno. Garmin itse lupailee sen ansiosta reilustikin yllä olevaa taulukkoa pidempiä akkukestoja, mutta aiemmista Fenix-mallien testeistämme johtopäätöksen vetäen, sanoisin, että Suomessa aurinkokenno ei akkukestoa lisää juurikaan - ei edes keskikesällä. Latausjohtona on käytössä edelleen perinteinen Garminin oma latausjohto, jota lähes kaikki muutkin Garminin kellot käyttävät. Tukea standardille langattomalle lataukselle ei ole saatu Fenixiin vieläkään, vaikka sellainen jo yhdestä Garminin kellosta löytyykin. Testissämme ollut pienin AMOLED-Fenix latautui tyhjästä täyteen noin tunnissa ja 45 minuutissa, joten latausnopeus ei ole Fenix 8 -sarjan vahvuus. Muut havainnot Garminin kellot eivät ole siis sanan varsinaisessa merkityksessä älykelloja, eli niille on tarjolla vain äärimmäisen rajallinen määrä uusia sovelluksia, joita kelloon voisi asentaa. Eli Fenixin ruudulta ei pysty jatkossakaan katsomaan TikTokkia tai julkaisemaan somepäivityksiä. Mutta tärkeimmät älytoiminnot kuitenkin löytyvät: kännykän ilmoitukset saa ohjattua kelloon tuleviksi, lähimaksu kellolla tehtynä onnistuu mainiosti, jne. Lähimaksuun Fenix 8 käyttää Garmin Payta, jota tukevat mm. Nordea ja useat muutkin pankit Suomessa. Musiikin kuuntelu onnistuu useallakin eri tavalla. Tyypillisimmillään kelloa voi käyttää ohjaamaan puhelimesta toistettavaa musiikkia - eli laittamaan musiikin tauolle, hyppäämään seuraavaan biisiin, jne. Mutta jos lenkille haluaa lähteä kokonaan ilman kännykkää, sekin onnistuu: maksavat Spotify-asiakkaat voivat ladata offline-soittolistoja suoraan Fenixiin ja Bluetooth-kuulokkeet voi yhdistää myös suoraan kelloon. Vähäpätöisimmältä kuulostava ominaisuus Fenixissa on kuitenkin yksi eniten riemua itselleni antavista toiminnoista. Nimittäin taskulamppu. Kyseinen erillisellä eteenpäin osoittavalla ledillä toteutettu taskulamppu on tarjolla jo Fenix 7X -mallissa ja sittemmin kaikissa Fenix 7 Pro sekä Epix Pro -malleissa. Ja se on pidetty mukana myös Fenix 8:ssa. Toiminnon näppäryys, toteutustapa ja nerokkuus on vain jotenkin upealla tasolla. Käytin kellon taskulamppua oikeastaan jatkuvasti yöllä vessaan (tai jääkaapille) kävellessäni. Muista toiminnoista mainittakoon tietysti myös yhteensopivuus erilaisten kännykässä toimivien ääniavustajien kanssa. Eli Fenix 8:ssa on mikrofoni ja kaiutin, joita voi halutessaan käyttää komentamaan puhelimen ääniavustajaa - olipa se sitten Googlen Gemini tai Applen Siri. Itse en toimintoa kokeillut, koska en käytä ääniavustajaa puhelimessakaan. Maksulliset toiminnot? Testijaksomme aikana Garmin uudisti yhtiön palvelumallia isolla kädellä ja toi ensimmäistä kertaa ikinä mukaan maksulliset lisäpalvelut kelloilleen. Maksullinen Garmin Connect+ -palvelu on aiheuttanut jo huolta ja murhetta Garminin käyttäjien keskuudessa: epäilyksiä vaikkapa siitä, että joitain toimintoja siirrellään myöhemmin kuukausimaksun taakse. Tästä ei kuitenkaan ole kyse, vaan kaikki Garminin toiminnot, jotka kellossa ovat, pysyvät jatkossakin ilmaisina. Sen sijaan Garmin tuo kokonaan uusia toimintoja tarjolle, jotka siirretään kuukausimaksun taakse - mutta kaikki nykyiset ominaisuudet pysyvät ilmaisina jatkossakin. Uusia, kuukausimaksullisen Connect+:n tarjoamia toimintoja ovat mm. tekoälypohjaiset treenivinkit sekä aiempaa monipuolisempi suorituskykydatan analysointi. Mutta Fenix 8:sta löytyvät toiminnot kuten harjoitteluvalmius, Body battery, palautumisaika, jne säilyvät siis jatkossakin ilmaisina. Yhteenveto

Garmin Fenix 8 on käytännössä parasta, mitä urheilukellolta voi mitenkään osata vaatia. Garmin on - varsin fiksusti - päättänyt säilyttää mallin sisällä sekä kauniimmat, modernit AMOLED-versiot että ultrajuoksijoille tarkoitetut MIP-näytölliset versiot, joten Fenix 8 ei kaadu edes puristien natinaan. Kellon kenties ainoa moitittava asia on sen hinta. Tätä kirjoitettaessa, toukokuussa 2025, Garmin Fenix 8 -malliston hinnat alkavat edelleen noin 900 eurosta ja venyvät reippaasti yli tuhannen euron tasolle. Samalla Fenix 8 ei kuitenkaan tuo kovinkaan paljoa uutta edeltäjiinsä eli Epix Pro, Fenix Pro, Epix 2 ja Fenix 7 -malleihin nähden. Mutta jos haluaa yksinkertaisesti parasta, mitä urheilukellojen saralla on tarjottavaa, Fenix 8 on mielestäni oikea valinta. Vaihtoehdot Kuten todettu jo aiemmin, Fenix 8 ongelma on siinä, että se ei tuo hirvittävän paljoa uutta mukaan edeltäjiinsä nähden - mutta samalla kellon hinta on hypännyt merkittävästi ylöspäin. Huipputason OLED-näytöllä varustettua urheilukelloa himoitseville Garmin Epix (gen 2) ja Garmin Epix Pro ovat erittäin fiksuja ja selkeästi halvempia vaihtoehtoja - ellei Fenix 8:sta satu löytymään juuri se tietty ominaisuus, mitä omaan urheiluunsa kaipaa (käytännössä sukellus). Mutta suurimmalle osalle kohderyhmästä todennäköisesti Epixit ovat kukkaroystävällisempi ja kaikki mahdolliset toiveet täyttävä vaihtoehto. Sama pätee myös hurjaa akkukestoa tarjoaviin matriisinäytöllisiin urheilukelloihin: Fenix 8 sijaan kannattaa kurkata Fenix 7 -sarjan ja Fenix 7 Pro -sarjan hinnat. Tätä kirjoittaessa osa edeltävistä Fenix-malleista ovat jopa puolet halvempia kuin vastaava Fenix 8 -mallin kello. Lisäksi oman lisäkierteensä heittää Garminin Enduro 3 -sarja, joka tarjoaa vielä Fenix 8:kin parempaa akkukestoa. Enduro-sarjaa emme ole itse koskaan arvostelleet, mutta se on ultrajuoksijoiden keskuudessa ollut varsin suosittu vaihtoehto Fenixille. Jos taas etsiskelee vain ja ainoastaan loistavaa kelloa juoksuun, eikä niinkään välitä muiden lajien erityispiirteistä, säästää ison rahan, jos kääntääkin katseensa Forerunner 965-malliin tai vaikkapa hiljattain julkaistuun Forerunner 970:een. Muiden valmistajien vastaavia kelloja ei markkinoilla liiemmälti ole, jotka tarjoaisivat kaiken mahdollisen urheiludatan yhdistettynä hurjaan akkukestoon, mutta Suunto Race S, Coros Pace Pro ja Amazfit T-Rex 3 nousevat usein esiin verrokeista puhuttaessa. Nämä eivät valitettavasti ole testipenkissämme käyneet, joten emme pysty suoraan kertomaan niiden hyvistä ja huonoista puolista. Plussat Erinomainen akkukesto

AMOLED-malleissa erittäin hyvä näyttö

Erittäin laajat liikunta- ja terveystiedot

Tarkka GPS Miinukset Erittäin kallis

Hitaahko latautumaan

Ei langatonta latausta

Ei tuo juurikaan uutta edeltäjiinsä nähden

Pieninkin versio kellosta on varsin iso