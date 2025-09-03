Polar Loop on näytötön aktiivisuusranneke, joka ei vaadi rahojasi tilausmaksun muodossa

Kotimainen kertoi jo muutama kuukausi sitten julkaisusta, joka tapahtuu syyskuun kolmas päivä. Jo tuolloin kerrottiin, että luvassa on uudenlainen puettava laite, jossa ei ole näyttöä. Nyt siis laite on virallisesti julki ja se kantaa nimeäPolar Loop on aktiivisuusranneke, mutta näytötön. Kyseessä on brändin ensimmäinen täysin näytötön hyvinvointia mittaava ranneke, joka on suunniteltu seuraamaan aktiivisuutta, sykettä, unta ja hyvinvointia kellon ympäri huomaamattomasti ja häiritsemättä.

"Polar Loop on tapamme innostaa ihmisiä keskittymään pieniin, toistuviin tekoihin, jotka vievät kohti kestävää muutosta", sanoo Polarin toimitusjohtaja Sander Werring. "Arjen rutiinit ja päivittäiset valinnat muovaavat elämäämme enemmän kuin usein huomaammekaan. Kun autamme ihmisiä tunnistamaan nämä hetket ja näkemään positiivisten valintojen vaikutukset, tuemme heitä kohti parempaa ja pitkäkestoisempaa hyvinvointia."

Polar ei lähtenyt mukaan trendiin, jossa kuluttaja joutuu maksamaan kuukausimaksua saadakseen kaiken irti laitteesta, vaan Loop on kertaostos eli sen kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä heti ilman tilausmaksuja.Tuotteen voi ennakkotilata Polarin verkkokaupasta 3.9. alkaen, ja toimitukset alkavat 10.9.2025. Suositushinta on 189 euroa, ja värivaihtoehdot ovat Greige Sand, Night Black ja Brown Copper.





Loopilla treenihetken voi käynnistää Polar Flow -sovelluksessa tai antaa aktiivisuusrannekkeen teknologian tunnistaa ja tallentaa se automaattisesti.







Edistyneempiä treenivaihtoehtoja kaipaaville tarjolla ovat Polar Flow -sovelluksen lukuisat ominaisuudet kuten reittitallennus, ääniohjaus ja valmiit harjoitustavoitteet. Kun päivä on päättynyt, siirtyy Polar Loop seuraamaan unen laatua ja kestoa. Ominaisuus tarjoaa arvokasta tietoa levon vaikutuksesta valmiustasoon ja palautumiseen.



29 gramman painoisessa laitteessa ei tosin sisäänrakennettua GPS:ää ole.



Akun luvataan kestävän jopa 8 vuorokautta yhdellä latauksella, ja laitteen muistiin mahtuu neljän viikon edestä dataa.



Polar painottaa tilausmaksuttomuuden lisäksi myös tietoturvaa tiedotteessaan.



Polar Loop on kertaostos: sen kaikki ominaisuudet ovat heti käytettävissä. Myös Polar Flow

-sovellus on täysin maksuton eikä vaadi kuukausi- tai muuta tilausta. Käyttäjän aktiivisuutta, unta ja palautumista koskeva data pysyy hänen omaisuutenaan. Dataa voi katsella, siirtää tai poistaa pysyvästi koska tahansa ilman maksumuureja tai lisämaksuja.







Polar suunnittelee ja kehittää puettavan teknologiansa Euroopassa, joten käyttäjädataa suojaa EU:n tiukka sääntely. Tieto pysyy Polarin ekosysteemin sisällä, sitä ei koskaan myydä kolmansille osapuolille ja se poistetaan, jos käyttäjä sulkee tilinsä. Tämän johdosta Polar-käyttäjät saavat kehostaan syvällistä ymmärrystä ilman tilausmaksuja, yllätyksiä tai kompromisseja, Polar kertoo tietoturvasta.