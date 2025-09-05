Puhelimesta löytyvä S-Etukortti on jo joissakin kaupoissa suositumpi kuin perinteinen kortti

Kuitenkin suhteellisen lyhyessä ajassa mobiilikortti on noussut todella suosituksi. Kesällä S-ryhmä tiedotti jo miljoonan ottaneen mobiilikortin käyttöönsä.
Nyt puolestaan S-ryhmä kertoo, että käytön suosion puolesta puhelimesta löytyvä S-Etukortti on ohittanut joissakin kaupoissa perinteisen muovikortin.
Erityisen suosittua mobiilibonustelu on Alepa-ketjun myymälöissä.
"Bonuksen kerryttäminen puhelimella on erityisen suosittua silloin, kun tehdään pieniä ostoksia lähikaupassa. Jos tarkastellaan yksittäisiä toimipaikkoja, listan kärkipaikkaa pitää Helsingissä sijaitseva Alepa Perämiehenkatu, jossa mobiili on jo ohittanut muovikortin suosituimpana tapana kerätä bonukset talteen. Kärkikahinoissa ovat myös sen lähistöllä sijaitsevat Alepat Viiskulma, Pietarinkatu ja Ullanlinna. Voidaan siis todeta, että Suomen aktiivisimmat mobiilibonustelijat löytyvät Etelä-Helsingistä", paljastaa palvelusta vastaava Toni Kopra SOK:lta.
Ikäryhmittäin tarkasteltuna suhteellisesti aktiivisimpia mobiilikortin käyttöönottajia ovat olleet nuoret, 18–24-vuotiaat asiakasomistajat. Ei siis ole yllätys, että myös monessa korkeakoulujen läheisyydessä sijaitsevassa S-ryhmän myymälässä suuri osa bonuksista napataan talteen puhelimella.
"Erityisen innokkaita mobiilibonustelijoita näyttävät olevan lappeenrantalaiset opiskelijat – Lappeenrannan kampusalueella sijaitsevassa Sale Skinnarilassa nimittäin joka toinen bonusosto tehdään ilman muovikorttia. Toisella sijalla opinahjojen välisessä kisassa ovat puolestaan espoolaisen Alepa Otaniemen asiakkaat, ja kolmanneksi eniten mobiilibonustellaan Turun yliopiston läheisessä Hämeenkadun Salessa", Kopra kertoo.
Mobiilikortin käyttö laajenee lokakuun puolessa välissä kattamaan Applen laitteilla myös S-ryhmän ravintolat. Android-laitteilla Bonuksen kerryttäminen onnistuu kaikkialla jo nyt.
