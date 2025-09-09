Suomalaisyrityksiltä yhteistyötä: Euroopassa kehitetty 5G-älypuhelin äärimmäisiin tietoturvatarpeisiin

Janne Yli-Korhonen

Suomalaisyrityksiltä yhteistyötä: Euroopassa kehitetty 5G-älypuhelin äärimmäisiin tietoturvatarpeisiin
Suomalaiset Bittium ja HMD Globalin tytäryhtiö HMD Secure Oy ovat aloittaneet yhteistyön, jonka pohjalta on kehitetty alusta tietoturvallisen älypuhelimen rakentamiseksi.

Uusi älypuhelin on suunnattu sellaisille tahoille, jotka vaativat äärimmäistä tietoturvaa ja kestävyyttä. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi viranomaiset.

Yhteistyössä HMD Secure valmistaa tehtaallaan Euroopassa laitealustaa, jonka Bittium tuotteistaa ja viimeistelee ohjelmistoillaan Bittium Tough Mobile 3 -laitteeksi.



Bittium Tough Mobile 3 on Android -käyttöjärjestelmään pohjautuva 5G-älypuhelin, jossa yhdistyvät valtiotason tietoturva ja sotilastason kestävyys tarjoten samalla helppokäyttöisen saumattoman integroinnin olemassa oleviin tietoturvallisiin IT-järjestelmiin kuten kansallisen tietoturvaluokituksen (TL IV) saaneeseen Bittium SafeMove -tietoturvaohjelmistoon ja Bittium Secure Call -kommunikaatiosovellukseen. Tough Mobile 3:n ainutlaatuinen valtiollisiin tietoturvatarpeisiin vastaava kaksoiskäyttöjärjestelmä ja kerroksittain rakennettu tietoturva mahdollistavat asiakkaille saumattoman tietoturvan tiedon tallennuksen ja -siirron aikana.

"Olen erittäin ylpeä päätöksestämme laajentaa Bittium Tough Mobile -tuoteperhettämme uudella 5G-puhelimella yhteistyössä HMD Securen kanssa. Bittiumilla on pitkä historia tietoturvallisten ohjelmistojen ja laitteiden suunnittelussa, mikä on mahdollistanut sen, että Bittium Tough Mobile onkin listattu yhdeksi maailman tietoturvallisimmista puhelimista. Jatkuvasti lisääntyvä kyberhyökkäysten määrä ja kvanttitietokoneiden mahdollistama korkea laskentateho on lisännyt tarvetta kehittää yhä vahvempaa, kvanttiturvallista mobiilia tietoturvaa, mihin aiomme strategiamme mukaan jatkossa keskittyä. HMD Securen tietoturvakäyttöön suunniteltu alusta ja Bittiumin tietoturvaohjelmistot tulevat tekemään Bittium Tough Mobile 3:sta markkinoiden tietoturvallisimman puhelimen", toteaa Bittium Oyj:n toimitusjohtaja Petri Toljamo.



Yhteistyö sisältää myös lisensointisopimuksen, jolla HMD Secure lisensoi valikoituja Bittiumin tietoturvaominaisuuksia. HMD Secure voi myydä ja markkinoida laitealustaansa myös muille asiakkailleen ja samalla jälleenmyydä Bittiumin tietoturvallisia laiteohjelmistoja osana laitemyyntiään. Näistä tietoturvallisista laiteohjelmistoista, jotka myydään osana HMD Securen laitemyyntiä, Bittium tulee saamaan lisenssituloa.

HMD itse myy laitetta nimellä HMD Ivalo XE.

Lisäksi Nokialta laite löytyy nimellä Nokia Mission-Safe Phone.



Laitteet ovat samanlaisia. Niissä on esimerkiksi 5G, 6,32-tuumainen näyttö, IP68-luokitus, 4500 mAh:n akku, Qualcommin piiri ja kaksi 50 megapikselin takakameraa.



