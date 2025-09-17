Garmin uudisti huippusuotiun mallinsa: Venu 4 sisältää aivan uusia hyvinvoinnin työkaluja

Petteri Pyyny

Garmin uudisti huippusuotiun mallinsa: Venu 4 sisältää aivan uusia hyvinvoinnin työkaluja
Yksi Garminin laajan kellomalliston suosituimmista malleista on ollut pitkään yhtiön Venu-sarja. Mekin olemme kehuneet Venua nimenomaan pätevänä yleiskellona, joka sopii lähes kaikkeen käyttöön - eikä se näytä liikaa urheilukellolta.

Etenkin malliston edellinen kello, Garmin Venu 3 sai arvostelussamme paljon kehuja.

Nyt amerikkalainen urheilukellojätti on uudistanut Venu-mallistonsa ja julkaisi Garmin Venu 4 -mallit, Suomessakin.

Garmin Venu 4, 45 mm, mustana


Mallisto on uudistunut etenkin ohjelmistonsa osalta. Tärkein muutos koskee sitä, että nyt kellon käyttäjä voi itse kirjata Garminin tietoihin havaintoja omasta päivästään. Esimerkiksi kahvin juonnin ajankohdat ja tiedon alkoholin nauttimisesta voi kirjata suoraan kellon tietoihin. Näiden tietojen pohjalta kello osaa tarkemmin arvioida sitä, miten arkiset tavat vaikuttavat kellon mittaamiin biologisiin arvoihin, kuten stressiin ja sykevälin vaihteluun.



Unen seuranta taas osaa arvioida paremmin sitä, miten hyvin käyttäjän unirytmi vastaa tavanomaista vuorokausirytmiä - ja olisiko siinä korjattavaa, joko aikataulujen tai unirytmin osalta.

Teknisellä puolella uudistuksia on vähemmän, mutta akkukesto on parantunut 12 vuorokauteen ja lisäksi kelloon on lisätty LED-taskulamppu. Etenkin taskulampun lisääminen lämmittää testaajiamme sydäntä, sillä olemme hehkuttaneet kyseisen pieneltä vaikuttavan toiminnon kätevyyttä mm. Fenix 7 Pro -arvostelussamme.

Garmin 4, 41 mm, sinivioletilla hihnalla


Kellot saapuvat myyntiin 22.9.2025 ja kello on saatavilla kahdessa eri koossa. Pienempi, 41 mm rungolla varustettu malli on saatavilla neljässä värissä (vaalea kulta/luunvärinen, hopea/sinivioletti, tummanharmaa ja vaalea kulta/hiekanvärinen hihna) ja isompi, 45 mm rungolla varustettu malli on sekin tarjolla neljällä eri värivaihtoehdolla (harmaa/musta, hopea, hopea/sitruunankeltainen sekä tummanharmaa/ruskea hihna).

Molemmat kokoversiot maksavat Garminin omassa kaupassa 576 euroa. Nahkahihnaiset mallit maksavat puolestaan 628 euroa.

Luonnollisestikin pyrimme saamaan Venu 4:n arvosteluumme jo syksyn 2025 aikana.

Mallien tekniset tiedot löytyvät jo vertailustamme:


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Motorola Moto G15 – hinta laskenut -45%

Motorola Moto G15
58 € CDON
104 € Multitronic
119 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 104 €

HMD Pulse+ – hinta laskenut -22%

HMD Pulse+
125 € CDON
149 € Proshop
159 € Multitronic

Alin hinta viikko sitten: 159 €

Samsung Galaxy S24 Ultra – hinta laskenut -22%

Samsung Galaxy S24 Ultra
1079 € CDON
1179 € Verkkokauppa.com
1301 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 1378 €

Motorola Moto G86 Power – hinta laskenut -19%

Motorola Moto G86 Power
299 € Verkkokauppa.com
299 € Gigantti
299 € Veikon Kone

Alin hinta viikko sitten: 369 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.