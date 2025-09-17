Garmin uudisti huippusuotiun mallinsa: Venu 4 sisältää aivan uusia hyvinvoinnin työkaluja

Etenkin malliston edellinen kello, Garmin Venu 3 sai arvostelussamme paljon kehuja.
Nyt amerikkalainen urheilukellojätti on uudistanut Venu-mallistonsa ja julkaisi Garmin Venu 4 -mallit, Suomessakin.
Mallisto on uudistunut etenkin ohjelmistonsa osalta. Tärkein muutos koskee sitä, että nyt kellon käyttäjä voi itse kirjata Garminin tietoihin havaintoja omasta päivästään. Esimerkiksi kahvin juonnin ajankohdat ja tiedon alkoholin nauttimisesta voi kirjata suoraan kellon tietoihin. Näiden tietojen pohjalta kello osaa tarkemmin arvioida sitä, miten arkiset tavat vaikuttavat kellon mittaamiin biologisiin arvoihin, kuten stressiin ja sykevälin vaihteluun.
Unen seuranta taas osaa arvioida paremmin sitä, miten hyvin käyttäjän unirytmi vastaa tavanomaista vuorokausirytmiä - ja olisiko siinä korjattavaa, joko aikataulujen tai unirytmin osalta.
Teknisellä puolella uudistuksia on vähemmän, mutta akkukesto on parantunut 12 vuorokauteen ja lisäksi kelloon on lisätty LED-taskulamppu. Etenkin taskulampun lisääminen lämmittää testaajiamme sydäntä, sillä olemme hehkuttaneet kyseisen pieneltä vaikuttavan toiminnon kätevyyttä mm. Fenix 7 Pro -arvostelussamme.
Kellot saapuvat myyntiin 22.9.2025 ja kello on saatavilla kahdessa eri koossa. Pienempi, 41 mm rungolla varustettu malli on saatavilla neljässä värissä (vaalea kulta/luunvärinen, hopea/sinivioletti, tummanharmaa ja vaalea kulta/hiekanvärinen hihna) ja isompi, 45 mm rungolla varustettu malli on sekin tarjolla neljällä eri värivaihtoehdolla (harmaa/musta, hopea, hopea/sitruunankeltainen sekä tummanharmaa/ruskea hihna).
Molemmat kokoversiot maksavat Garminin omassa kaupassa 576 euroa. Nahkahihnaiset mallit maksavat puolestaan 628 euroa.
Luonnollisestikin pyrimme saamaan Venu 4:n arvosteluumme jo syksyn 2025 aikana.
Mallien tekniset tiedot löytyvät jo vertailustamme:
