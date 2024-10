Arvostelussa Garmin Venu 3 - Erinomainen urheilukello, josta on vaikea keksiä heikkouksia

Garmin Venu 3 arvostelu - loistava urheilukello, joka sopii salille, lenkille ja toimistoonkin

Kellovalmistaja Garminin yhdeksi suosituimmista malleista on muodostunut yhtiön Venu-sarja, joka on ollut hinnan, ominaisuuksien ja yleiskäyttöisyytensä osalta lähes täydellinen paketti urheilukellojen saralla. Venu-mallisto on kehittynyt askel askeleelta aina vain eteenpäin ja nyt testissämme onkin kesällä 2023 julkaistu, sarjan uusin tulokas, Garmin Venu 3. Pistimme kellon usean kuukauden kestävään testiin, jossa kelloa käytettiin arjessa mahdollisimman monipuolisesti. Venu 3:n kanssa nukuttiin, sen kanssa käveltiin, sen kanssa juostiin ja nyrkkeiltiin. Lisäksi kello altistui testijakson aikana myös tutulle, hyytävälle Pohjois-Suomen ilmastolle, sillä iso osa testijaksostamme ajoittui talvelle 2023-2024. Arvostelumme julkaisuun mennessä Venu 3:nn hintakin on jo laskenut mukavasti julkaisuhetkensä jälkeen: arvostelun julkaisuhetkellä, lokakuussa 2024, kelloa myytiin useissa kaupoissa noin 420 euron hintalapulla. Joten on aika tehdä yhteenveto siitä, millainen paketti Garmin Venu 3 oikein on. Muotoilu ja rakenne

Venu 3 on Garminin kellovalikoiman kenties tärkein yksittäinen kellomalli, sillä se on muotoiltu miellyttämään myös laajaa yleisöä - eli heitä, jotka eivät halua ranteeseensa korostetusti urheilukellon näköistä vempelettä. Eli Venu 3 on muotokieleltään hyvin hillitty ja sellainen, että se sopii visuaalisesti varsin hyvin ranteeseen, olipa päällä sitten treenivaatteet tai bisnespukeutumista.

Merkittävin fyysinen ero Venun ja Garminin järeämmän luokan urheilukellojen välillä on ehdottomasti se, että kellossa on vain kolme fyysistä painiketta. Painikkeet on sijoitettu kellon oikeaan reunaan, jättäen vasemman kyljen kokonaan ilman nappeja.

Garmin Venu 3:n sensorit ovat samat kuin Garminin kalleimmissa urheilukelloissa (ELEVATE V5), eli Garmin Epix Prossa ja Garmin Fenix 7 Prossa. Kehyksen materiaalina Venu 3:ssa on ruostumaton teräs ja runko on puolestaan polymeeria.

Venu 3:n erinomaisin puoli on ehdottomasti sen kirkas, selkeä ja tarkka AMOLED-näyttö. Venu 3:n fyysisesti isommassa mallissa näyttö on 1,4 tuumainen, tarjoten 454x454 resoluution. Pienemmässä, mutta muutoin identtisessä Venu 3S:ssä näyttö on puolestaan 1,2 tuumainen, 390x390 tarkkuudella. Kellon lasina on Corningin Gorilla Glass 3, eli samaa materiaalia, jota käytetään arvokkaammissa älypuhelimissa. Garmin Venu 3 vs Garmin Venu 3S Kuten todettua, Garmin Venu 3:sta on myynnissä kaksi eri versiota: isompi Garmin Venu 3 sekä pienempi Garmin Venu 3S. Kellot ovat kokoaan lukuunottamatta täysin identtiset keskenään, niin toiminnoiltaan kuin sensoreiltaankin. Ainoat erot kellojen välillä syntyvät akun koosta, fyysisestä koosta sekä näytöstä. Pikaisesti erot eriteltynä: Koko: Venu 3: 45mm, Venu 3S: 41mm

Venu 3: 454x464, Venu 3S: 390x390 Akkukesto (älykellotilassa): Venu 3: 14 vuorokautta, Venu 3S: 10 vuorokautta

Venu 3 : 1,4 tuumaa, AMOLED, 454x454

Venu 3S : 1,2 tuumaa, AMOLED, 390x390

(valmistajan ilmoittama, älykellotilassa)

ANT+, Bluetooth, NFC, WiFi

Muuta

vesitiiviys 50m syvyyteen saakka, Garmin Pay -lähimaksutuki

Puhelintuki

Toimii sekä Android-puhelinten että iPhonejen kanssa

Hinta

Venu 3: arvosteluhetkellä 420 euroa

katso Venu 3 päivän hinta täältä



Venu 3S: arvosteluhetkellä 420 euroa

katso Venu 3S päivän hinta täältä Käytettävyys Käytettävyyden osalta Garmin Venu 3 on hieman mielenkiintoinen paketti. Niille käyttäjille, jotka hyppäävät Venu 3:n kyytiin muista Garminin arvokkaammista mallisarjoista (Forerunner, Fenix, Epix, jne) Venussa on pientä uuden opettelua edessä. Ero syntyy nimenomaan siitä, että Venussa ei ole lainkaan fyysisiä painikkeita kellon vasemmalla kyljellä, vaan tavallinen valikoiden navigointi tapahtuu pitkälti kosketusnäytön avulla. Liikuntasuoritukset puolestaan voi hoitaa täysin oikean kyljen painikkeilla, joten Applen kelloista ja monista muista älykelloista tuttua hikisten sormien ja kosketusnäytön epäyhteensopivaa taistelua ei Venunkaan kanssa tarvitse tehdä - ja vanhat Garmin-käyttäjät tuntevat olonsa kotoisaksi. Jos taas koskaan ei ole käyttänyt Garminia, valikoiden logiikan kanssa pitää harrastaa pientä opettelua parin viikon ajan. Kello on rakennettu käytännössä kokonaan urheilun ympärille ja liikuntasuoritusten mittaaminen on hyvin helppoa ja intuitiivista - mutta muut toiminnot vaativat hieman valikoiden logiikan opettelua ensialkuun. Älypuhelinsovellus Testasimme Garmin Venu 3:n alunperin 2023-2024 talvella, emme vain yksinkertaisesti ehtineet kirjoittamaan ja julkaisemaan artikkelia ennen kuin puolta vuotta myöhemmin. Tässä välillä ehtikin sitten käydä varsin merkittävä muutos: Garminin älypuhelinsovellus, Garmin Connect, uudistui täysin pari kuukautta testijaksomme päättymisen jälkeen. Kommentoimme jo Forerunner 965 -arvostelussamme täysin uudistunutta Connectia hieman ristiriitaiseksi paketiksi. Uusittu Connect nostaa keskiöön isot, koko päänäkymän täyttävät ruudut, joissa on vain rajallinen määrä tietoa. Tässä Garmin on siis kopioinut suoraan muiden kellovalmistajien trendiä. Uusi tyyli sopii varmasti monille uusille Garminin käyttäjille, mutta vastaavasti monelle pitkäaikaiselle Garminin käyttäjälle uudistus on myrkkyä. Aiemmin sovelluksen päänäkymässä näkyi yhdellä ruudulla käytännössä kaikki mahdollinen data, mitä kello oli kuluvan vuorokauden aikana käyttäjästään kerännyt. Nyt tietoja mahtuu yhdelle näytölle vain neljästä eri osa-alueesta ja loppuja varten näkymiä pitää kelailla tai klikkailla, halutakseen ne esiin. Alla ruutukaappauksia vanhasta Garmin Connectista, Venu 3:lla mitattuna, alkuvuodesta 2024:

Ja verrokiksi uuden näkymän ruutukaappauksia, napattuna syksyllä 2024, Garmin Forerunner 965:sta (näkymät ovat siis samat myös Venu 3:ssa nykyisin, mutta alla olevat tiedot ovat kesällä 2024 Forerunner 965:lla kerättyjä).

Sovellus on muutoin edelleen erinomainen: valtava määrä kellon keräämää dataa on saatu valikoiden taakse järjesteltyä loogisiksi kokonaisuuksiksi. Erityisen ilahduttavaa on se, että jokaisen monimutkaisenkin datan ohessa selitetään se, mitä kyseinen tieto tarkoittaa ja mitä sillä pitäisi tehdä. Huolimatta ärsyttävästä päänäkymän uudistuksesta, Garmin Connect on mielestäni edelleen paras urheilukellon oma sovellus, mitä olen koskaan käyttänyt. Urheilussa Vaikka Garmin Venu 3 ei ulkoisesti olekaan urheilukellon näköinen, se on oikeasti täysverinen urheilukello. Kello käyttää täsmälleen samaa ELEVATE V5 -sensoria, jota lähes tuhat euroa maksavat Epix Pro ja Fenix 7 Pro -sarjan kellotkin käyttävät. Aivan kaikkia antureita kellossa ei ole käytössä, eikä se myöskään aivan kaikkea dataa kerää kuin kalliimmat ja/tai eri tavalla markkinoidut Garminin kellot keräävät. Mutta dataa urheilusta syntyy silti valtavasti. Alla olevat juoksulenkin kuvaajat aukeavat isommaksi klikkaamalla niitä.

Kenties merkittävin puute urheilutiedoissa, vaikkapa suurinpiirtein samanhintaiseen Forerunner 265:een verrattuna on se, että Venu 3 ei tarjoa lainkaan palautustietoja urheilun jälkeen. Kellosta puuttuu myös Forerunnereista löytyvä harjoitteluvalmiuden tila. Mutta toisaalta, Venu 3:sta löytyy parista puutteesta huolimatta tavalliselle, ei tavoitteellisesti treenaavalle kuntoilijalle käytännössä kaikki mahdollinen urheiludata, mitä vain suinkin voi toivoa. Erityisen ilahduttavaa oli se, että Venu 3:een tuotiin mukaan nippu täysin uusia urheilulajeja, joita kellolla voi seurata. Samalla myös jo aiemmista Venu-malleista löytyviin useisiin urheilulajeihin on lisätty uusia tietoja, joita Venu 3 osaa kerätä - aiempien tietojen lisäksi. Tosin, kauan kaipaamani rullaluistelu puuttuu lajivalikoimasta edelleen - tavallinen luistelu onneksi löytyy, jota voi käyttää varsin hyvin korvikkeena. Ja sitten niissä kaikkein tärkeimmissä teknisissä toiminnoissa Garmin Venu 3 on tasaisen varmaa laatua tarjoava tapaus. Kellon keräämä sykedata vastasi lähes pilkulleen (eri valmistajan) sykevyön avulla kerättyä verrokkidataa. Ainoa ero oli se, että ranteesta kerätty syke tuli sekunnin, parin viiveellä rinnalta mitattuun sykkeeseen verrattuna - mutta kyseessä on normaali ilmiö, joka toistuu kaikissa ranteesta optiikalla sykkeen mittaavissa kelloissa. GPS:n osalta Venu 3 tukee nyt “moni-GNSS”:ää, eli käytännössä kello osaa käyttää perinteisen GPS:n lisäksi myös muita GPS-yhteensopivia tai GPS:n kaltaisia satelliittijärjestelmiä sijainnin löytämiseksi ja pitämiseksi. Kello ei kuitenkaan osaa käyttää useampaa satelliittitarkennusta yhtä aikaa (multi-band / dual-band). Mutta Venu 3:n tarkkuus oli omissa testeissäni erinomaisella tasolla. Juoksen ja kävelen valtaosan lenkeistäni kaupungin keskustassa, jossa kerrostalot aiheuttavat usein häiriötä GPS-signaalille. Venu 3:n osalta GPS:n tarkkuudessa ei ollut koko testijakson aikana mitään ongelmia, päinvastoin, signaali oli jatkuvasti erittäin hyvä. Signaali myös löytyi erittäin nopeasti, heti kerrostalosta ulos poistumisen jälkeen. Terveystiedot ja uni Terveystietojen osalta Garmin Venu 3 ei petä Garminin tyypillistä linjaa, eli kellosta irtoaa valtava määrä kaikenlaista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää dataa kantajastaan. Kenties tärkeimmäksi yksittäiseksi lukemaksi Garminin kellojen kanssa on itselläni osoittautunut yhtiön Body battery -lukema, joka on eräänlainen “ihmisessä akkua jäljellä” -tyylinen numero. Body battery pohjautuu nukkumishistoriaan, stressitasoihin, liikunnan intensiteettiin ja kouralliseen muita tietoja. Lukema ei kerro treenivalmiutta, vaan pikemminkin vireystilan, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Luonnollisesti osalle käyttäjistä numero on pielessä, mutta omalta osaltani Body battery on tuntunut vastaavan varsin hyvin todellista olotilaani.

Merkittävin uudistus Venu 3:ssa on kuitenkin sen parantunut unenseuranta. Garminin kelloissa oli pitkään perustavanlaatuisena ongelmana se, että kellot eivät ymmärtäneet lainkaan torkkujen konseptia. Venu 3 oli Garminin ensimmäinen kello, joka tunnistaa myös päivällä nukutut torkut (oletetun normaalin uniajan ulkopuolella).

Alta näkyy, miten kello on tunnistanut päivän aikana otetut torkut.

Mutta Venu 3 jatkaa myös sinänsä ärsyttävällä tavalla Garminin perinteitä, että kello tunnistaa turhankin herkästi rauhallisen paikallaan makoilun nukkumiseksi. Eli kellon mielestä olen nukahtanut jo klo 22 aikoihin, kun oikeasti olen plärännyt TikTokkia yhteen saakka yöllä. Ja sama ongelma heijastuu hieman myös päivätorkkuihin: Venu 3 “tunnisti” pari kertaa testijakson aikana päivätorkut, vaikka oikeasti makasin vain työpäivän jälkeen puolikuolleena sohvalla, täysin hereillä, mutta kenties hieman katatonisessa tilassa.

Toinen uudistus Venussa on iltayhteenveto, joka tarjoillaan paria tuntia ennen oletettua nukkumaanmenoa: yhteenveto napsahtaa kellon näytölle ja kertoo tiedot siitä, miten päivä on toistaiseksi mennyt. Eli tiivistelmässä näkyy stressi päivän mittaan, tehdyt liikunnat ja sen sellaista. Hämmentävää kyllä, iltayhteenvetoa ei saa esiin lainkaan puhelimen sovelluksesta, eli jos sen ohittaa kellon näytöltä, siihen ei voi lainkaan palata. Akkukesto Garmin lupailee Venu 3:lle varsin hulppeaa akkukestoa, mutta aivan niin hurjiin lukemiin ei päästä, jos kelloa käyttää akkua tuhlaillen. Testaan aina kaikki kellot siten, että näytön kirkkaus on asetettu täysille (paitsi öisin), näytöllä on aina vähintään kellonaika näkyvissä (jos kello tukee always-on-displayta), sykettä mitataan läpi vuorokauden ja mitään virransäästöasetuksia ei ole käytössä. Tällä akkua kuluttavalla testaustavalla sain Garmin Venu 3S:n akun kestämään aika tarkalleen neljän vuorokauden ajan. Joka päivä kelloon tuli mitattua keskimäärin ottaen tunnin ajan liikuntaa eli siis myös GPS-seurantaa. Isomman ja pienemmän mallin välillä ei pitäisi olla akkukestossa merkittävää eroa: isommassa Venu 3:ssa on toki isompi akku, mutta toisaalta sen isompi näyttö syö enemmän akkua, joka poistaa Venu 3:n ja Venu 3S:n välisen eron.

Lataus tapahtuu edelleen Garminin omalla, epästandardilla USB-johdolla. Eli piuha on parempi muistaa ottaa mukaan, jos on lähdössä matkoille. Isompi Venu 3 latautuu tyhjästä täyteen noin 1h 20min ajassa ja pienempi Venu 3S latautuu täyteen aika tarkkaan tunnissa. Muita havaintoja Garmin Venu 3:ssa on mukana myös mikrofoni ja kaiutin, jotka esiteltiin Venu-sarjaan aiemmassa Garmin Venu 2 Plus -mallissa. Mikrofonin ja kaiuttimen avulla voi halutessaan ohjata puhelimella olevaa ääniavustajaa - itselleni toiminto on aina ollut täysin turha, joten en pysty kommentoimaan sen hyödyistä tai huonoista puolista mitään. Kello tukee myös lähimaksua, Garmin Payn kautta. Garmin Payta tukevat Suomessa ainakin isoimmat pankit, mm. Nordea ja Osuuspankki. Maksaminen toimii täsmälleen samalla tavalla kuin “oikeillakin” älykelloilla, eli heilauttamalla kelloa maksupäätteellä. Pyöräilijöille mainittakoon, että Venu 3 tukee Garminin Cycling Power Meter -lisävarusteita. Näistä en omaa lainkaan omakohtaista kokemusta, koska oma pyöräilyni on toki läpi vuoden jatkuvaa, mutta ainoastaan hyötyliikunnan muodossa tehtyä. Yhteenveto Garmin Venu 3:sta on vaikea keksiä mitään varsinaisia moitteita. Tärkeintä on, että potentiaalinen ostaja ymmärtää sen, että se ei ole älykello siinä mielessä, että siihen ei voi asentaa Facebookia tai WhatsAppia. Sen sijaan Garmin Venu 3 on urheilukellona varsin lähellä täydellistä, etenkin jos kohderyhmänä ovat tavalliset kuntoilijat. Se sopii ulkonäöllisesti niin punttisalille, juoksulenkille kuin puvun kanssa puettavaksikin. Sitä ei ole tarkoitettu ultramaratoneja viikottain juokseville eikä kuukauden akkukestoa kaipaaville eräjormille. Mutta tavallisille kuolevaisille se on ulkonäöltään, ominaisuuksiltaan ja hinta-laatu -suhteeltaan, noin 400 euron hintalapullaan mielestäni tämän hetken paras yleiskäyttöinen urheilukello. Ainoat natinan aiheeni koskevat omaa, epästandardia latausjohtoa sekä mielestäni hieman huonoon suuntaan mennyttä sovelluksen uudistiusta. Vaihtoehdot Vaihtoehtoja pohtiessa ostajan pitää hieman pohdiskella sitä, mitä on kellolta ylipäätään hakemassa. Jos hakusessa on ehdottomasti ns. oikea älykello, johon voi asentaa sovelluksia ja vaikka somettaa sillä, niin kannattaa jättää Garminit kokonaan väliin ja keskittyä Applen kelloihin tai vaikkapa OnePlus Watch 2:een. Mutta Garminin oman, kohtuullisen sekavan valikoiman sisältä vaihtoehtoja löytyy muutamia. Ensimmäinen selkeä vaihtoehto Venu 3:lle on arvostelussammekin käynyt Forerunner 265, joka on hieman kalliimpi kuin Venu 3. Ne ovat tärkeimmiltä ominaisuuksiltaan lähes identtisiä ja ero tulee muutamista käytännön jutuista: Forerunnerissa on viisi painiketta, joten se sopii kenties paremmin paljon liikuntaa harrastavalle ja/tai kosketusnäyttöjä inhoavalle (vaikka siinä toki kosketusnäyttökin on). Jos taas jostain käsittämättömästä syystä olet seonnut ääniohjattaviin avustajiin, niin Venu 3 päihittää Forerunnerin sillä saralla - Venussa on mikrofoni ja kaiutin, joita Forerunnerissa ei ole. Sitten taas toinen kysymys on se, riittäisikö Venu 2 -sarja - eroja Venu 3:een ei hirvittävän paljoa ole oikeassa elämässä, lähinnä torkkujen tunnistus ja muutama liikuntatieto puuttuvat Venu 2 -mallistosta Venu 3:een verrattuna. Venu 2 -sarjasta olemme testanneet sekä Venu 2:n että Venu 2 Plussan. Jos Venu 2:sta saa halvalla tarjouksesta ja budjetti on tiukalla, se voi olla hyvinkin järkevä vaihtoehto. Budjettitietoiselle, joka ei kaipaa esimerkiksi korkeuserojen tilastoja, vaan käyttää kelloa vain yleistasoiseen liikunnan seuraamiseen, Garminilta löytyy vielä Vivoactive 5, joka ei huono kello sekään ole, vaikka onkin monin tavoin karsitumpi ominaisuuksiltaan kuin Venu 3. Plussat Tarkka ja nopea GPS

Erinomaiset terveystiedot

Paljon urheilulajeja

Parantunut unen seuranta

Pitkä akkukesto

AMOLED-näyttö

Saatavilla kahdessa eri koossa

Ulkonäöltään sopii sekä liikuntaan että arkeen Miinukset Erillinen Garminin oma latausjohto

Unen tunnistuksen tarkkuutta voisi parantaa

Iltayhteenvetoa ei saa palautettua näkyviin