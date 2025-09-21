Huawein Watch GT 6 -sarjan älykellot yltävät jopa 21 päivän akunkestoon

Huawei esitteli perjantaina Watch GT 6 -sarjan kellot, joiden akunkestoksi lupaillaan kevyellä käytöllä peräti 21 päivää. Tavallisessakin käytössä pitäisi yltää peräti 14 päivään Watch GT 6:n 41 mm:n mallissa.
Tavanomainen käyttö ei sisällä aina päällä olevaa näyttö eli kun tämä on käytössä akunkesto on enintään 7 päivää, joka sekin on loistava lupaus.
Huawein mukaan kellot sisältävät edistyksellisen korkean piipitoisuuden erityismuotoisen pinotun akun, jonka kapasiteetti on peräti 65 % suurempi kuin edellisessä mallissa.
Sarjassa on myös panostettu paikannukseen. Huawein mukaan sarja on varustettu uudistetulla Sunflower-paikannusjärjestelmällä. Lajeissa kuten polkujuoksu, pyöräily tai vaellus tarkka GPS on ratkaisevan tärkeä paitsi reittien ja harjoittelun tehokkuuden seurannassa, myös turvallisuuden kannalta, jotta pysyt reitillä etkä eksy syrjäisillä alueilla.
Watch 6 Pro tuo mukanaan tyylikkään kohotetun kehän ja 5,5 % suuremman näytön kuin edeltäjässään, tarjoten entistä immersiivisemmän ja elävämmän käyttökokemuksen. Näytön kirkkaus yltää 3000 nitiin.
Kello on valmistettu laadukkaista materiaaleista, kuten safiirilasista, ilmailuluokan titaaniseoksesta ja nanokiteisestä keraamisesta takakannesta.
Sarjan kellot ovat ensimmäisiä, jotka tarjoavat pyöräilyn virtuaalitehon, antaen pyöräilijöille tieteellisesti perustellun ja tarkan tavan mitata ajointensiteettiä.
Kelloissa on tietysti myös runsaasti muita kykyjä, kuten sydän- ja verenkiertoelimistön seuranta, fyysisen ja henkisen terveyden analyysit sekä unen seuranta. Aiemmin tänä vuonna Huawei julkisti Watch 5 -sarjan, jossa on kosketusanturin mukana tuleva X-Tap-teknologia terveysdatan mittaamisen sormenpäästä. Tällaista anturia Watch 6 -sarjassa ei ole.
Sarja tulee saataville 22. syyskuuta 2025 alkaen valituilla jälleenmyyjillä, suositushinta 269 € – 499 € mallista riippuen.
Lisäksi Huawei esitteli Watch Ultimate 2:n. Se on valmistajan mukaan maailman ensimmäinen sukellukseen tarkoitettu älykello, jossa on vedenalainen, sonar-pohjainen eli ääniaaltoihin perustuva viestintä.
Kello on valmistettu kestävästä zirkonium-pohjaisesta nestemetallista, ja se tarjoaa 150 metrin sukellustason vedenkestävyyden sekä vedenalaisen viestinnän ominaisuudet.
Watch Ultimate 2 tulee saataville 22. syyskuuta 2025 alkaen suositushintaan 999 € (sininen malli) ja 949 € (musta malli) valikoiduilla jälleenmyyjillä.
