WhatsAppiin saapui uusi, varsin kätevä ominaisuus

Parhaillaan käyttäjille päivityksen muodossa saapuva uusin WhatsAppin versio lisää tuen viestien kääntämiselle kielestä toiseen.
Toiminto toimii siten, että sormea painaa pitkään haluamansa viestin päälle ja esiin aukeavasta valikosta valitsee valinnan Käännä.
Valitettavasti kielituki on vielä kovin vajavainen, eikä suomea tueta kummallakaan alustalla, iPhonella tai Androidilla. Androidilla tuettuina on käännökset kuuden kielen välillä: englanti, espanja, hindi, portugali, venäjä ja arabia.
iPhonella käännös onnistuu useamman kielen välillä, sillä Applen laitteilla WhatsApp käyttää sisäisesti Applen omaa käännöstyökalua. Androidilla kääntäminen vaatii sen, että käyttäjä ensimmäistä kertaa käännöstyökalua käyttäessään lataa haluamansa kielipaketit osaksi WhatsAppia.
Viestit käännetään suoraan käyttäjän omalla laitteella, eli niitä ei lähetetä käännettäväksi verkon yli ulkopuoliselle taholle, kuten useimmissa käännöspalveluissa.
WhatsAppin tukisivuston mukaan käännöstoimintoa ei toistaiseksi voi käyttää selainpohjaisessa WhatsAppissa tietokoneella tai tabletilla.
