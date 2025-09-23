WhatsApp osaa nyt kääntää viestit

Petteri Pyyny

WhatsAppiin saapui uusi, varsin kätevä ominaisuus
WhatsAppiin on tullut jälleen uusi tekoälyä käyttävä ominaisuus.

Parhaillaan käyttäjille päivityksen muodossa saapuva uusin WhatsAppin versio lisää tuen viestien kääntämiselle kielestä toiseen.

Toiminto toimii siten, että sormea painaa pitkään haluamansa viestin päälle ja esiin aukeavasta valikosta valitsee valinnan Käännä.

Valitettavasti kielituki on vielä kovin vajavainen, eikä suomea tueta kummallakaan alustalla, iPhonella tai Androidilla. Androidilla tuettuina on käännökset kuuden kielen välillä: englanti, espanja, hindi, portugali, venäjä ja arabia.

iPhonella käännös onnistuu useamman kielen välillä, sillä Applen laitteilla WhatsApp käyttää sisäisesti Applen omaa käännöstyökalua. Androidilla kääntäminen vaatii sen, että käyttäjä ensimmäistä kertaa käännöstyökalua käyttäessään lataa haluamansa kielipaketit osaksi WhatsAppia.

Viestit käännetään suoraan käyttäjän omalla laitteella, eli niitä ei lähetetä käännettäväksi verkon yli ulkopuoliselle taholle, kuten useimmissa käännöspalveluissa.



WhatsAppin tukisivuston mukaan käännöstoimintoa ei toistaiseksi voi käyttää selainpohjaisessa WhatsAppissa tietokoneella tai tabletilla.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Motorola Moto G85 – hinta laskenut -26%

Motorola Moto G85
259 € CDON
349 € Verkkokauppa.com
349 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 349 €

Nothing Phone (2a) – hinta laskenut -25%

Nothing Phone (2a)
149 € DNA
229 € Proshop
359 € Multitronic

Alin hinta viikko sitten: 199 €

Xiaomi Poco M7 Pro 5G – hinta laskenut -24%

Xiaomi Poco M7 Pro 5G
129 € Hobby Hall
307 € CDON

Alin hinta viikko sitten: 169 €

Google Pixel 9a – hinta laskenut -23%

Google Pixel 9a
399 € Gigantti
521 € Multitronic
529 € Gigantti

Alin hinta viikko sitten: 517 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.